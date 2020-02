Loredana Lecciso svela retroscena di Albano e Romina a Sanremo 2020

Albano Carrisi e Romina Power sono stati ospiti di questa settantesima edizione del Festival di Sanremo lo scorso 4 febbraio nella serata di apertura.

La loro esibizione è stata davvero un grande successo ed il pubblico presente al teatro Ariston ed i telespettatori a casa sono stati entusiasti nell’ascoltare i più grandi successi della coppia. Albano e Romina hanno però portato sul palco anche un brano inedito intitolato Raccogli l’attimo scritto da Cristiano Malgioglio e rivisitato dalla stessa Romina. A commentare però l’esibizione di Albano e della sua ex moglie è stata proprio Loredana Lecciso la quale nella serata di domenica è stata ospite del programma live non è la d’Urso nel salotto di Barbara.

Albano e Romina al Festival di Sanremo, la Lecciso svela un retroscena

La Lecciso pare che abbia svelato un retroscena ovvero avrebbe affermato di essere stata proprio lei a spingere Albano a partecipare la settimana insieme all’ex moglie. Nel corso della puntata di live non è la d’Urso si è parlato di diversi argomenti, ma il primo è stato quello dell’ingresso del cantante di Cellino San Marco al teatro Ariston. Scendendo le scale come tutte abbiamo potuto vedere Al Bano pare stesse scivolando ed invece la Lecciso avrebbe smentito ed avrebbe colto l’occasione per prendere in giro la Power. “No no, si è detto di tutto, si è detto che fosse stato appesantito da Romina, si è detto che stesse scivolando, ma in realtà non è così.”

Quindi le parole della Lecciso che ad un certo punto è stata bloccata proprio dalla Barbara D’Urso che ha sottolineato il fatto che la showgirl stesse lanciando una stoccata alla Power. Ad ogni modo la Lecciso ridendo avrebbe continuato dicendo: “Appesantito, sì, perché si era poggiata, che carina, con quella sua casacchetta. Comunque, in realtà non stava scivolando, era stato tutto provato, doveva essere una gag. L’importante è che l’esibizione fosse bellissima: in fondo l’applauso dell’Ariston era quello di tutta l’Italia”.

Il videomessaggio di Cristiano Malgioglio

Si è poi passato al messaggio di Cristiano Malgioglio che ha scritto la canzone per Albano e Romina. Il paroliere avrebbe detto: “Raccogli l’attimo sembra raccontare il ritorno di fiamma tra Al Bano e Romina. Eppure Loredana Lecciso è stata talmente felice. Mi ha detto: io voglio che Al Bano vada a Sanremo con Romina. Lui voleva andare a Sanremo solo con la figlia, è stata proprio la Lecciso a spingerlo e a dargli l’ok”. Loredana avrebbe confermato di avere spinto Albano a partecipato a Sanremo con Romina e di essere stata molto felice di questo.

DOPO 25 ANNI AL BANO E ROMINA INSIEME CON UN NUOVO BRANO

Dopo 25 anni Al Bano (76) e Romina Power (68) tornano a cantare insieme un brano inedito e lo fanno sul palco del 70° Festival. La canzone si intitola “Raccogli l’attimo” ed è firmata da Cristiano Malgioglio. Solo Sorrisi ha potuto incontrarli e lo ha fatto nel loro albergo affacciato sul mare a Bordighera, scelto appositamente per rimanere fuori dal caos sanremese.

«Meglio tardi che mai!» ride Romina. «Questo pezzo finalmente ha messo d’accordo me e Al Bano. Dopo 25 anni era ora che succedesse il miracolo: finora non c’è mai stato un brano che piacesse a tutti e due. Mi domando come facevamo prima a cantarne così tanti insieme (ride)». Come è stato tornare a lavorare insieme a un nuovo disco? «È la prima volta che facciamo un lavoro a distanza» spiega Al Bano. «Lei era a Los Angeles e io in Puglia, a Cellino San Marco: incidevamo, mandavamo messaggi, facevamo le modifiche…

È stata come una partita di tennis con l’oceano in mezzo». E se non si trovano d’accordo? «Io faccio come dico io, Romina fa come dice lei» dice Al Bano. Praticamente, non cede nessuno dei due. L’Ariston lo conoscono bene. «È sempre un palco speciale» prosegue lei «è come il Triangolo delle Bermude, si crea un’energia particolare. La mia prima volta è stata nel 1976. Ero sola, cantavo “Non due”, non sono arrivata in finale e quindi neanche in tv». In quel teatro insieme sono stati diverse volte. «Nel 2015 eravamo ospiti» ricorda Al Bano. «Indossavo un abito nuovo e avevo dimenticato di mettere la cintura. Ho cominciato a scendere le scale e i pantaloni scivolavano: ho cantato tutto il tempo con il braccio incollato al fianco per cercare di bloccarli…». “Raccogli l’attimo” è il loro nuovo disco ed è appena uscito.