Avanti un altro, Paolo Bonolis e la figlia Martina: “Non potrò farlo”

Paolo Bonolis in queste settimane è sempre stato in prima linea insieme alla moglie mettendosi in gioco per varie interviste fatte sul web nei loro canali social. Adesso è giunto il momento anche di tornare al lavoro per la coppia, ma il pensiero vola dalla figlia Martina che attualmente si trova in America.

Paolo Bonolis torna al lavoro

Come abbiamo avuto modo di raccontare anche in occasione della pubblicazione di altri articoli, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono pronti a tornare al lavoro per la produzione dei loro programmi e in particolar modo per Avanti un altor per il quale sarebbero già cominciare le registrazioni.

Nel frattempo, il pensiero di Paolo Bonolis resta concentrato anche sui due figli che vivono oltre oceano, soprattutto su Martina che a breve diventerà mamma per la prima volta di una bambina. A tenere Bonolis con il fiato sospeso troviamo il fatto che per lui non sarà facile volare in America per conosce la piccolina della famiglia, dato che nessuno di noi ancora oggi non sa come cambieranno i collegamenti internazionali.

“Sarà difficile”

Paolo Bonolis in occasione della diretta fatta con Er Faina ha avuto modo di raccontare come la vita di ognuno di noi cambierà e per molto nonni, lui compreso, sarà difficile poter incontrare i propri nipotini soprattutto per coloro che devono ancora vedere la luce del mondo.

Non a caso, Paolo Bonolis parlando della prima nipotina ha dichiarato: “Ancora non sono nonno, lo sarò. È il fascino sottile della decomposizione delle carni. Sto diventando vecchietto e nella raccolta dell’umido del vecchiume c’è anche diventare nonno. Mia figlia dovrebbe probabilmente partorire in quel di agosto o settembre. Sono felicissimo, soprattutto per lei”.

La difficoltà nei viaggi

Paolo Bonolis, ha poi concluso la sua confidenza a Er Faina spiegando come la gioia per l’arrivo della nipotina sarà reso difficile dal modo in cui verranno gestiti i collegamenti internazionali, dato che nessuno ancora oggi sa bene cosa succederà da qui a qualche mese.

Il conduttore di Avanti un altro ha concluso l’intervento fatto in diretta su Instagram con la seguente dichiarazione in cui spiega il suo pensiero su quello che sarà il futuro: “Credo che avremo la difficoltà di andare a trovarla. Non so se questa situazione permetterà di prendere aerei per gli Stati Uniti. Non so che succederà. L’importante è che in lei e in suo marito ci sia tutta la felicità che ci sarà anche in me”.