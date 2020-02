Caterina Balivo lutto straziante: “La vita davvero è una e imprevedibile”

Sono stati giorni difficili per il mondo dello sport dopo la morte di Kobe Bryant e della figlia Gigi. Molti dei vip italiani hanno voluto dare il loro messaggio di cordoglio, compresa Caterina Balivo che ha pubblicato un post commovente sui social circa lo straziante lutto.

Kobe Bryant e Gigi

Come abbiamo avuto modo di raccontare, in questi giorni, ha lasciato tutti sconvolti la morte di Bobe Bryant, il cestita venuta a mancare in un disastro areo insieme alla figlia Gigi.

La vicenda ha coinvolto diversi volti noti del mondo dello spettacolo che hanno voluto scrivere il loro messaggio di cordoglio sul web per questa famiglia che è stata spiazzata dal dolore in un modo feroce quanto inaspettato. Da poco si sono tenuti anche i funerali di Kobe e della figlia Gigi, commovendo il mondo di intero.

Caterina Balivo lutto straziante

Nel corso di questi giorni sono stati davvero tantissimi i messaggi pubblicati sul web dopo la drastica morte di Kobe Bryant e della figlia Gigi. Tutti immaginano i due abbracciati ancora in cielo, stretti l’uno all’altro come in quegli istanti prima della tragedia dove magari la paura l’ha fatta da padrona.

A rompere il silenzio e parlare sui social del lutto straziante è stata anche Caterina Balivo. La conduttrice di Vieni da me ha pubblicato il seguente messaggio su Instagram scrivendo: “Non ci credo che te ne sei andato… tutti abbiamo fatto il tifo per te e ti abbiamo sempre ammirato come uomo e campione Kobe Bryant #KobeBryant. La vita davvero è una e imprevedibile”.

“Sapevano di essere profondamente amati”

Dopo la morte di Kobe, ecco che anche Vanessa, moglie e madre dei due sportivi, ha deciso di rompere il silenzio in merito alla tragedia capitata domenica 26 gennaio 2019.

La donna, straziata dal dolore, nel suo lungo messaggio ringrazia tutti coloro che le sono stati vicini in questi giorni e scrive: “Non ci sono parole abbastanza per descrivere il nostro dolore. Il mio unico conforto è quello si sapere che sia Kobe sia Gianna entrambi sapevano di essere profondamente amati. Siamo stati incredibilmente benedetti dal Cielo ad averli avuti come parte integrante della nostra vita. Vorrei che fossero rimasti con noi per sempre. Sono stati delle benedizioni che ci sono state strappate troppo presto… Il nostro amore per loro sarà eterno e incommensurabile. Vorrei solo poterli ancora abbracciare, baciare e benedire. Vorrei solo averli ancora qui con noi, per sempre…”.