Elisabetta Canalis a 41 anni il suo corpo fa invidia alle più giovani

L’ex velina di Striscia la Notizia Elisabetta Canalis è da sempre molto amata. Con la sua simpatia e con la sua dolcezza ha letteralmente conquistato il cuore dei suoi tanti follower. Oggi Elisabetta Canalis è molto seguita anche su Instagram. La showgirl ogni giorno condivide vari momenti della sua vita americana, che vede protagonisti principalmente lo sport e sua figlia Skyler Èva.

Elisabetta ormai vive a Los Angeles da parecchio tempo. La città degli angeli Eha. conquistata già dai tempi della liaison con George Clooney: terminata la frequentazione con l’attore hollywoodiano, la Canalis ha deciso di non lasciare gli Stati Uniti. Proprio durante un party americano, la bella ex velina mora ha conosciuto il suo Brian, con il quale ha poi deciso di sposarsi.

Quattro anni fa il loro amore è stato suggellato dalle nozze in Sardegna, coronate, nel 2015, dalla nascita della piccola Skyler Èva. Il marito di Elisabetta è un affermato chirurgo specializzato in chirurgia ricostruttiva per tumori spinali e deformità. A dispetto di ciò che potrebbe suggerire il suo nome, Brian Perri non ha origini italiane. Il medico statunitense è infatti nato e cresciuto negli States e la sua unica passione non è la medicina: è infatti un amante e cultore dello sport e a 50 anni vanta una straordinaria forma fisica.

Proprio come la sua consorte, che non perde mai occasione di stare all’aria aperta per allenarsi. Qualche giorno fa, la showgirl sarda è stata pizzicata mentre faceva i suoi esercizi quotidiani per le vie della città californiana, accompagnata dal suo adorabile cucciolo. Elisabetta è davvero una mamma multitasking: si allena, fa passeggiare il suo cagnolino e intanto si destreggia con il cellulare.

Chissà se stava chiacchierando con qualcuno, oppure era impegnata a registrare uno dei tantissimi video abituata a condividere su Instagram. Ciò che sappiamo con certezza è che l’amore per lo sport e l’attività fisica le dà grandi soddisfazioni: il suo fisico è mozzafiato.