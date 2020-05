Elisabetta Gregoraci la foto senza trucco che sta facendo impazzire il web

Nel corso degli anni abbiamo avuto moto di parlare spesso di Elisabetta Gregoraci come una delle donne più belle del panorama artistico italiano. La showgirl calabrese anche questa volta è riuscita a conquistare il web con uno scatto condiviso sul social nel quale si mostra senza make up.

La vita con Flavio Briatore

L’incontro con Flavio Briatore per Elisabetta Gregoraci è stato davvero determinante, non solo per la sua carriera ma anche nella vita dato che grazie a lui ha potuto vivere la gioia di diventare madre.

La showgirl e l’imprenditore si sono conosciuti quando la showgirl era molto giovane scatenando lo scandalo nel mondo del gossip italiano, anche perché Flavio Briatore eraq reduce da un grande amore come quello che ha vissuto con la modella Naomi Campbell, finto nel mistero dato che nessuno ancora oggi conosce i reali motivi della loro rottura.

Elisabetta Gregoraci la foto senza trucco

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, a tenere banco nel mondo delle notizie troviamo una foto che Elisabetta Gregoraci ha condiviso nella sua pagina Instagram.

Lo scatto in questione mostra la modella bella e solare come sempre, ma con un qualcosa in meno… ovvero senza make-up sul viso, lasciando che la sua bellezza al naturale risalti nello scatto e che lasciasse tutti davvero senza parole. L’immagine ha così permesso al popolo del web di ‘invadere’ il post con like e commenti di ogni genere. Un modo per dire che ‘la naturalezza’ è la carta vincente in ogni cosa?

“Lo faccio per proteggerlo”

A ogni modo, in queste settimane di emergenza da Codiv-19, Elisabetta Gregoraci si trova in casa insieme a Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco. La showgirl raccontando queste intense giornate ha rilasciato la seguente confessione al settimanale Chi affermando: “Cerco sempre di fare cose diverse con lui ogni giorno. Ma la cosa più divertente è rifugiarci in cucina a preparare torte e biscotti”.

Elisabetta Gregoraci, successivamente, parla anche del figlio e di come sia cambiato in questi anni essendo una persona già molto matura. Al momento la cosa più importante per la showgirl è permettere al figlio di vivere serenamente questo periodo di emergenza e mettere al primo posto tutte le sue esigenze: “Lo faccio per proteggere mio figlio. Il modo migliore è stare in casa e cercare di evitare ogni contatto– conclude-. Mi ha colpito. È un bambino molto maturo. Sembra più grande della sua età…”.