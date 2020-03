Emma Marrone fa un appello non sono paranoica: “Adesso basta”

Sono giorni davvero particolari quelli che stanno vivendo le persone nel mondo per via dell’allarme Coronavirus. Quello che doveva essere un banale virus da sconfiggere in pochissimo tempo, si è trasformato in una vera emergenza mondiale. La Lombardia e altre regioni al nord, e non solo, sono diventate ‘zone rosse’ per via dell’alto rischio ed ecco che a parlare della cosa arriva anche Emma Marrone.

Io resto a casa

Questo è l’hashtag lanciato nel corso di queste ultime ore sui social anche da pare dei vip che invitano i loro fan a una maggiore cautela.

Chiara Ferragni, Rosario Fiorello e tanti altri invitato tutti a restare uniti, ma a casa dopo la fuga che è stata messa in atto dal nord al sud chiedendo così di non portare il virus fuori dalle zone rosse e quindi non infettare anche il resto della nazione dato che, anche nelle regioni del sud Italia, stanno aumentando a dismisura i casi di contagio. Non a caso, ecco che il decreto di chiusa scuole e centri ricreativi ormai è diventato nazionale.

Emma Marrone fa un appello agli italiani

La paura del contagio da Coronavirus ormai sta dilagando in lungo e in largo nella nazione. Le regioni con le zone rosse sono state quasi letteralmente chiuse, nonostante la generale fuga dal nord al sud.

Sulla base di tale motivazione anche i vip, al fine di aiutare lo Stato, stanno cercando di promuovere con l’hashtag #iorestoacasa, cercando di far capire che non si tratta di una precauzione da mettere in atto solo da chi vive nelle zone rosse, ma anche per coloro che si trovano in altre parti della nazione. Allo stesso modo ecco che arriva l’appello di Emma Marrone agli italiani.

“No sono paranoica”

Emma Marrone, come tanti altri colleghi, ha decido di scendere in campo e chiedere ai fan di restare a casa. La cantante salentina nelle sue IG Stories ha pubblicato il seguente messaggio: “Questo è il mio sabato sera. Un bicchiere di vino mentre guardo la tv. E non perché sono paranoica o esagerata. Voglio fare davvero qualcosa di utile per aiutare il nostro Paese. Rispettando delle regole. Rispettando chi si sta facendo il mazzo negli ospedali, rischiando tutti i giorni. Dai su. Stiamo vivendo giorni davvero difficili… Di quelli che ‘sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente’… Vi mando un bacio leggero sul cuore e un grande abbraccio virtuale… Un grande applauso a tutti i medici e gli infermieri che lavorano senza sosta per arginare questo virus! Seguite le regole… Ognuno di noi può fare qualcosa di utile e limitare i danni! Con affetto. Emma”.