Flavio Insinna nella bufera: “Come possono accadere queste cose?”

In questi giorni l’argomento capite continua a rimanere l’emergenza nata dalla pandemia del Coronavirus nel mondo. In particolar modo a fare infuriare il web ecco che abbiamo un messaggio condiviso da Flavio Insinna che ha scatenato una vera e propria bufera. A lamentare quello la cosa sono stati alcuni fan che hanno invitato l’attore a riflettere su quello che sta succedendo nella nostra nazione e non solo. Ecco di cosa si tratta.

Coronavirus: è pandemia

Sono giorni davvero molto delicati quelli che si stanno vivendo nel mondo per via di quello che è il contagio da Coronavirus. L’Organizzazione mondiale della sanità ha spiegato come lo spargersi velocemente del Covid–19 ha riportato nella nostra quotidianità una parola che credevamo non essere più costretti ad utilizzare: ovvero quella di ‘pandemia’, per via della diffusione in tutto il mondo.

Il Premier Giuseppe Conte ha imposto delle nuove restrizioni, e la preoccupazione è che potrebbe non trattarsi delle ultime manovre che il Governo potrebbe mettere in atto nelle prossime settimane. A supporto del messaggio del Presidente del Consiglio, ecco che arriva anche quello di numerosi vip che stanno promuovendo la campagna social #Iorestoacasa, ma ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Flavio Insinna nella bufera

Come abbiamo avuto modo di spiegare, in questi giorni Flavio Insinna sta cercando di tenere compagnia ai fan che lo seguono sul web cercando di ricordare loro quanto sia importante rimanere a casa e cercare dei modi costruttivi in cui impiegare il tempo, ma aiutare comunque il mondo a limitare il contagio da Codiv-19.

A lanciare nella bufera Flavio Insinna troviamo i commenti il popolo del web che hanno lamentato il fatto che non tutti possono stare sicuri in casa, in quanto molte persone sono costrette a uscire di casa per potere andare a lavoro.

“Come possono accadere queste cose?”

Nel video pubblicato da Flavio Insinna, ecco che un utente del web pubblica un commento che lascia tutti senza parole: “Hai ragione! Mentre voi serenamente, cosa che mi piace, date dei consigli per farci stare sereni, hanno trasmesso un video con le persone che ieri scappavano da Milano. Per andare a Roma o Sicilia! Come possono accadere queste cose? Ciao Flavio, grazie!”.

Un altro utente di Instagram irrompe nel post condiviso da Flavio Insinna e al conduttore scrive: “Tu hai ragione, ma quando hai un’attività e vuoi continuare ad essere un cittadino onesto devi alzare le chiappe ed andare a lavorare”.