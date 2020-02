Franco Carrisi: avete mai visto il fratello di Albano Carrisi?

L’attenzione mediatica anche oggi si concentra sulla famiglia Carrisi e i suoi membri e, in particolar modo, sul fratello di Albano, ovvero Franco. Voi avete mai visto chi è il fratello del cantante di Cellino San Marco?

Albano Carrisi il saluto alla Puglia

Come abbiamo avuto modo di raccontare anche in passato, Albano Carrisi ha sempre parlato con molto piacere di quella che è stata la sua scalata al successo. Partito dalla Puglia con tanti sogni e il desiderio di diventare un professore, invece, tutto cambia quando si mette a cantare nella locanda dove lavorava. Una piccola abitudine che gli permetteva anche di arrotondare diventa invece la sua grande fortuna dato che tra i clienti c’era lui, il grande Pippo Baudo.

Da quel momento in poi nella vita di Albano Carrisi tutto cambia, le porte del mondo dello spettacolo si aprono ed ecco per lui comincia una scalata al successo che, più di cinquant’anni dopo gli ha permesso di essere uno dei cantanti italiana più amati nel mondo. Ma il tutto non finisce qui.

Avete mai visto il fratello di Albano Carrisi?

Nel corso degli anni siamo stati abituati a sentir parlare della famiglia di Albano Carrisi insieme a Romina Power, conosciuta negli anni 70’ sul set di film, e successivamente dei figli e di mamma Jolanda a cui era davvero molto legato. In molti ricorderanno però che agli esordi della carriera quando Albano e Romina cantavano nelle trasmissioni fiancheggiati da due persone, ovvero la sorella Taryn di lei e il fratello Franco di Albano.

Oggi l’attenzione mediatica si concentra proprio su Franco, vi ricordate il fratello di Albano Carrisi? L’uomo nel mondo della musica è conosciuto anche con il nome artistico di Kocis, famoso musicista e cantautore che ha sperato di trovare la sua strada artistica come il fratello, ma concentrandosi dopo sulla scrittura.

“Franco c’è sempre stato nel momento del bisogno”

Il fratello di Albano Carrisi in questi anni è sempre stato al fianco del cantante di Cellino San Marco, nonostante qualche piccolo screzio iniziale con la figlia dell’artista, Cristel.

A parlare di lui è stata anche Loredana Lecciso, ex compagna di Albano, che in occasione di una passata intervista sull’uomo aveva dichiarato: “Franco c’è sempre stato nel momento del bisogno, inutile che ti racconti il grande affetto che c’è tra Al Bano e Franco. Franco darebbe la vita per suo fratello. In tutte le famiglie ci sono dei momenti così, ma l’importante è la sostanza, parliamo di persone dai grandi valori”.