Gerardina Trovato riparte da zero: “Mi sono ritrovata senza un centesimo”

In questi mesi ha fatto parecchio discutere il ‘no’ che Sanremo 2020 ha detto a Gerardina Trovato che ha cercato il riscatto nella musica dopo che la vita l’ha messa a dura prova, ridotta ormai sul lastrico ha trovato sostegno da Barbara D’Urso, raccontando la sua commovente storia ripartendo così da zero.

Gerardina Trovato riparte da zero

Come abbiamo avuto modo di spiegare all’inizio di queste ore, sta tenendo banco nel mondo del gossip la storia di Gerardina Trovato, una delle artiste che ha segnato il corso della musica italiana ma il successo è un qualcosa che spesso viene data per scontata anche se in un attimo può svanire nello stesso modo in cui è arrivato.

Questa è una cosa che conosce benissimo Gerardina Trovato che ha deciso si di ripartire da zero, ma che a Barbara D’Urso, ospite di Live – Non è la D’Urso ha dichiarato: “Caterina Caselli mi ha dato i soldi per pagare l’affitto di casa, altrimenti sarei finita per strada. Adesso sono finiti anche quelli”.

“Mi sono ritrovata senza un centesimo”

Gerardina Trovato è stata accolta in studio da Barbara D’Urso raccontando la sua storia e il malessere fisico che le hanno comportato i problemi economici che l’hanno travolta improvvisamente.

La cantante, ormai lontana dagli schermi, alla conduttrice dello show ha dichiarato: “Nel giro di poco tempo mi sono ritrovata senza un centesimo. Sui giornali e sulle riviste cominciarono ad uscire foto che mi ritraevano con qualche chilo in più e poco curata: ‘Ecco come si è ridotta’, dicevano”. Gerardina Trovato ha continuando dicendo: “Finii per diventare una cavia da laboratorio per gli psichiatri. Mi hanno ridotta malissimo. I debiti si accumulano. La Caritas mi dà 80 euro al mese: troppo pochi per mangiare, pagare l’affitto e affrontare le varie spese”. Nel frattempo, ecco che la situazione personale di Gerardina Trovato peggiora tanto che qualcuno starebbe cercando anche di farla interdire.

Gerardina Trovato: “Da Sanremo solo un messaggio con scritto ‘ci dispiace’”

L’intervista rilasciata da Gerardina Trovato si concentra poi sul ‘no’ ricevuto da Sanremo 2020, al quale aveva presentato ben 24 brani. Su questo l’artista siciliana ha dichiarato: “Ma non ne è stata scelta nemmeno una… Mi hanno fatto sapere che ero stata esclusa con un messaggio: ‘Ci dispiace’”.

La partecipazione da Barbara D’Urso servirà ad aiutare Gerardina Trovato a mettersi nuovamente in gioco e tornare così presto anche in rotazione radiofonica con la sua musica?