Harry e Meghan come Lady Diana, gli amici famosi come scudo: “La storia si ripete”

In casa Windsor le cose non si mettono bene soprattutto dopo l’addio di Harry e Meghan. I Duchi di Sussex non fanno altro che esser paragonati alla defunta madre del Principe, Lady Diana, e non solo per l’attenzione dedicata a loro dai paparazzi ma anche per via del tipo di amicizie di cui si è circondata la coppia.

Harry e Meghan come Lady Diana

Non molti mesi fa, il Principe Harry ha stilato un comunicato ufficiale che puntava il dito contro i media internazionali e il lavoro che i paparazzi facevano a discapito della tranquillità della famiglia dei Duchi di Sussex.

Se ben ricordate, il Principe Harry disse di aver già vissuto sulla sua pelle un episodio simile che si conclude appunto con la morte di Lady Diana a Parigi nell’agosto del 1997, in un incidente stradale causato mentre la Principessa e Dodi Al Fayed cercavano di sfuggire ai paparazzi. La paura del Principe Harry è sempre stata quella di far rivivere alla moglie Meghan l’incubo della madre in un periodo in cui tutti li paragonano a Lady Diana, e questa potrebbe anche essere la causa scatenante che ha convinto il Duca a divorziare dalla famiglia reale.

“La storia si ripete”

Quanto detto viene confermato anche dalle dichiarazioni che il Principe Harry ha rilasciato nel comunicato stampa ufficiale diramato qualche mese fa e dove è possibile leggere: “La mia paura è la storia che si ripete. Ho visto cosa succede quando qualcuno che amo è mercificato. Ho perso mia madre e ora guardo mia moglie cadere vittima delle stesse potenti forze. Arriva un punto in cui l’unica cosa da fare è resistere a questo comportamento, perché distrugge le persone e distrugge le vite. In parole povere, è il bullismo, che spaventa e mette a tacere le persone. Sappiamo tutti che questo non è accettabile, a qualsiasi livello. Non crediamo e non possiamo credere in un mondo in cui non vi è alcuna responsabilità per questo”.

Amici star di Hollywood

In questi pochi anni che Meghan Markle è stata a Buckingham Palace il palazzo in alcune occasioni è diventato quasi il red carpet degli Oscar per via degli amici vip della coppia. Non è la prima volta che questo succede, dato che Kate e William sono molto amici della coppia formata da Victoria e David Beckham.

Le amicizie con le star di Hollywood però accomunano Harry e Meghan Markle a Lady Diana anche per altri motivi, ricordiamo Elton Jhon, ad esempio, Michael Jackson e la corte che le venne fatta sia da Richard Gere che Sylvester Stallone. Dunque, possiamo dire che Harry ha deciso di seguire in tutto e per tutto le orme della madre dalla solidarietà alla notorietà?