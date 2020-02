Ilary Blasi nella bufera per shopping di lusso, stivali Prada e completo Chanel: ecco quanto ha speso

Ilary Blasi per la prima volta dopo anni ha deciso di non condurre il Grande Fratello vip, passando il timone ad Alfonso Signorini. In molti non hanno ben capito inizialmente le motivazioni che hanno spinto la moglie di Francesco Totti a lasciare la conduzione del noto reality, ma adesso a distanza di qualche settimana la situazione sembra più chiara. Dopo alcune voci di corridoio adesso sembra essere arrivata la conferma, ovvero l’ex letterina di Passaparola sarà la nuova conduttrice de L’Isola dei famosi e prenderà il posto di Alessia Marcuzzi.

Ilary così sarà la nuova conduttrice dell’altro reality targato Mediaset che andrà in onda nelle prosime settimane. Che fine farà la Marcuzzi? Pare che abbia deciso di dedicarsi a Le Iene show e forse anche alla nuova edizione dello show dei record. In questi ultimi giorni sembra che Ilary sia finita al centro delle polemiche, ma per cosa? Vediamo più nel dettaglio.

Ilary nella bufera, viaggio a Londra per shopping

La moglie di Totti insieme al marito è solita fare dei viaggi a Londra, documentando anche sui social il tutto. A quanto pare Ilary ed il marito sono soliti andare nel Regno Unito per darsi allo shopping sfrenato e di lusso. I due si recherebbero spesso a Londra per acquistare abiti ed accessori di brand molto importanti ed anche molto costosi. Ilary avrebbe questo vizietto dal quale pare non riesca a fare a meno.Ciò che tutti forse non sanno però è che Ilary arriverebbe a spendere anche enormi capitali per comprare ciò che le piace, abiti e accessori delle più importanti marche, scatenando inevitabilmente polemichhe e gelosie.

Polemiche per shopping sfrenato e di lusso, piovono critiche su Ilary

Proprio in questi giorni su Ilary si sono scatenate una serie di polemiche per gli ultimi acquisti effettuati. Di questo i follower pare che ne siano venuti a conoscenza, dopo che la stessa ha pubblicato sui social alcune foto ed Instagram stories. Pare che in questa occasione non abbia badato a spese, spendendo ben 4.500 euro per completino Chanel ed un paio di stivali di pelle Prada, tipo anfibi dal prezzo di 1300 euro. Sui social ha diffuso, quindi, queste immagini ed inevitabilmente contro di lei si sono scagliati diversi utenti social. Di certo, con tutti i soldi che guadagnano entrambi, si può permettere questo ed altro, ma forse ciò che i follower non tollerano è il voler necessariamente ostentare.