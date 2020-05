Loredana Lecciso e Albano in lutto: alcuni amici hanno perso la vita

Il Coronavirus ha messo seriamente in discussione anche la vita di Albano Carrisi e della compagna Loredana Lecciso che hanno dovuto dire addio a due persone a loro davvero molto care. Uno lutto che spezza in due il cuore di entrambi.

Albano e Loredana Lecciso: quarantena a Cellino San Marco

Sono state delle settimane molto intese per Albano Carrisi che ha vissuto la sua vita a Cellino San Marco per via di quella che è stata l’emergenza Coronavirus.

Il cantante, il quale aveva dei contratti di lavoro con Mediaset, ha voluto seguire alla lettera le regole imposte per via della quarantena dallo Stato italiano e cercando di dare lui stesso in prima persona il buon esempio, raccontando quella che è stata la sua quarantena nel cuore di Cellino San Marco insieme alla compagna Loredana Lecciso, i due figli che al momento sono nelle tenute, ma anche insieme a Romina Power e il figlio Yari che li ha subito raggiunti nella loro amata Puglia. Ma il tutto non finisce qui.

Loredana Lecciso e Albano in lutto

Nel corso delle ultime ore è stata anche diffusa una notizia piena di dolore per Albano Carrisi e Loredana Lecciso che sarebbero in lutto a causa del Coronavirus

A quanto pare, la coppia ha dovuto dire addio a delle persone a loro molto care che il Covid-19 ha portato via con sé in modo inaspettato, ma lasciando ai loro cari un immenso dolore, come è successo non molto tempo fa per Albano Carrisi con la morte di Detto Mariano, suo fedele amico di sempre.

“Ci ha lasciato la vita”

Sono trascorsi quasi due mesi da quando Albano Carrisi ha aperto il suo cuore al programma I Lunatici di Rai Radio 2. Il cantante di Cellino San Marco ha condiviso con loro l’immenso dolore arrivato dalla perdita di Detto Mariano, testimone delle nozze con Romina Power, incredibile amico e anche agente con il quale ha avuto il piacere di poter collaborare per diversi anni.

Albano e Detto Mariano, sono sempre stati al fianco l’uno dell’altro motivo per cui l’addio per il cantante è stato davvero molto sofferto: “Si è beccato il Covid19 ed è morto. È un grande dolore. Ho pianto… Mi ha fatto piangere perdere un amico, Detto Mariano. Si è beccato questo virus e ci ha lasciato la vita. È sempre rimasto così, umano, gentile. Perderlo è stato un grande dolore. Poi non puoi restare indifferente quando vedi i camion dei militari che trasportavano persone morte aggredite dal morbo. Non puoi restare indifferente”.