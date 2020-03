Mara Venier il lapsus a Domenica In: “Filippo dove sei?”

La programmazione televisiva è stata alterata a causa del Coronavirus e, qualche settimana dopo la sua assenza, ecco che anche Mara Venier decide di tornate al timone di Domenica In e allietare la domenica pomeriggio degli italiani chiusi in casa. Per la conduttrice arriva il lapsus che prova come sia ormai alla frutta per colpa dello stress.

“Mi chiedo se viviamo in un film dell’orrore”

In molti stanno facendo fatica a razionalizzare quello che sta succedendo a causa della pandemia del Coronavirus, in un momento storico in cui il mondo è stato messo a tacere. Le strade sono vuote e città come Roma totalmente in silenzio, un silenzio assordante che sembra essere davvero surreale.

A spiegare nel migliore dei modi quello che sta accadendo, è stata Mara Venier che durante la chiacchierata con il governatore della Puglia Michele Emiliano, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Sono convinta che cambieranno tante cose in meglio perché questa è una lezione. Questo è un incubo, ancora adesso la notte mi sveglio e non riesco a dormire perché penso a tutto quello che sta succedendo… Mi chiedo se viviamo un film dell’orrore, invece, purtroppo viviamo questa realtà. In questo momento le polemiche non servono a niente, dobbiamo essere tutti uniti e dobbiamo uscirne”.

Mara Venier il lapsus a Domenica In

La Domenica In ai tempi del Coronavirus è completamente diversa da quella che eravamo stati abituati a vedere in precedenza con Mara Venier.

Gli studi sono quasi totalmente vuoti, e Mara Venier si presenta sola con la mascherina a porta di mano. Un clima davvero difficile in cui è necessario informare ma anche strappare un sorriso a chi guarda il programma. Non a caso, ecco che Mara Venier cede a un lapsus a Domenica In davvero inaspettato. Cos’è successo durante la messa in onda del programma?

“Filippo dove sei?”

Uno degli ospiti di Domenica In è l’attore Filippo Laganà, figlio del celebre artista Rodolfo, il quale è stato intervistato in video collegamento da Mara Venier. La conduttrice, quasi con un lapsus, esordisce con una domanda stupita in cui afferma: “Filippo, ma dove sei?”. L’uomo a quel punto, con fare stupito, risponde e spiega a Mara Venier di trovarsi a casa come tutto il resto degli italiani data l’ordinanza governativa che impone a tutti di stare a casa. Il momento finisce con un gran sorrido e Mara Venir che si lascia andare in una sonora risata.