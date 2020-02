Streaming Link Napoli – Torino Gratis come vedere Diretta Live Tv

Prevale l’ansia in questa vigilia. E non la nasconde, Rino Gattuso. Perché la sfida col Torino dovrà dargli delle risposte che sta attendendo da tempo e che la squadra tarda a dargli. Ovvio che non sono in discussione gli ultimi risultati, perché quelli potrebbero cambiare la storia di questa stagione. Quello che vuole capire, l’allenatore, e cosa può dare il suo Napoli sul piano del gioco e del rendimento quando affronta squadre di media classifica. Non è casuale che abbia perso quattro delle cinque partite giocate al San Paolo contro formazioni che rispondono a questo target, ovvero, Parma, Bologna, Fiorentina e Lecce.

In pratica, quando s’è trattato di prendere l’iniziativa e d’imporre il gioco, il Napoli è andato in difficoltà, finendo poi per subire il ritorno degli avversari. Ed è questo il motivo per cui Gattuso si dice preoccupato. «Col Torino finalmente capiremo se siamo guariti. E’ l’avversario perfetto per renderci conto della nostra situazione. In campo manderò soltanto chi mi potrà garantire il 100 per cento», ha spiegato l’allenatore del Napoli che si aspetta dalla squadra un’inversione di tendenza sia per quanto riguarda l’approccio alla partita, sia per quanto riguarda il rendimento nei 90 minuti e, non ultimo, il risultato. «Se riusciamo ad affrontare il Toro con lo stesso spirito mostrato contro il Barcellona, facciamo un passo avanti dal punto di vista della mentalità. Questo significa essere campioni», ha spiegato l’allenatore..

I rischi Ne parla, Gattuso, con la consapevolezza di chi sa che questo è il momento cruciale della stagione. Col suo Napoli potrebbe conquistare la finale di coppa Italia, raggiungere il sesto posto e, quindi, garantirsi l’Europa League per la prossima stagione e, perché no?, tenere in piedi il sogno di conquistare Barcellona e raggiungere i quarti di finale di Champions League. E in quel caso entrerebbe di diritto nella storia del club, perché i quarti sarebbero un inedito per il Napoli. Gattuso, però, pone come condizione la gara di questa sera, che ritiene una sorta di crocevia per le ambizioni in campionato. «Il Torino non sta attraversando un buon momento, ma è una squadra forte fisicamente e con dei valori importanti. Ci sarà da battagliare e da soffrire, non dobbiamo tirarci indietro. Sono realista, a me piacerebbe fare un pressing ultra-offensivo, ma non possiamo farlo, quindi serve il giusto equilibrio. A me piace giocare a calcio ma senza tralasciare la fase difensiva e noi così dobbiamo continuare », ha osservato il tecnico napoletano. Gattusismo E’ il neologismo del momento. Che non piace all’interessato, però. Gli ultimi risultati gli hanno dato forza, ma lui non crede di aver inventato qualcosa di nuovo. «Lasciamo perdere. Restiamo concentrati sulla partita.

Il gruppo si sta sacrificando tanto, me ne sono accorto dall’atteggiamento di alcuni attaccanti come Insigne che non si tirano mai indietro. Dobbiamo essere un gruppo, non pensiamo agli affari personali, ci sarà tempo per affrontare tutte le questioni, come i rinnovi contrattuali. Non pensiamo che il momento difficile sia alle spalle. Non siamo diventati alti e biondi come Brad Pitt, mi auguro che i miei giocatori si considerino ancora brutti come me», ha detto serioso, l’allenatore. Il contratto E’ impensabile che in questo periodo non si parli del suo futuro. E’ opinione comune che potrebbe essere proprio Gattuso l’allenatore del nuovo progetto. Una conferma che il tecnico si sta meritando sul campo, coi risultati, certo, ma si deve a lui il risveglio di coloro che stanno rilanciando questo Napoli, ovvero Insigne, Mertens, Zielinski, Fabian Ruiz. Ma, quando si parla di futuro, Gattuso non va oltre il presente. «Mi piacerebbe restare qua e cominciare la preparazione estiva a Dimaro. Ho un contratto fino al 2021, ho una clausola d’uscita al 30 aprile, parlerò con il presidente e valuteremo. Adesso non è questa la priorità. Sapevo che sarebbe stato più difficile, ma sono in un grande club e ci sono tutti i presupposti per fare bene. Ho trovato tanto, ma ora pensiamo soltanto a questo finale di stagione», ha concluso l’allenatore del Napoli.

Qualcosa cambierà, Rino Gattuso. E’ previsto il turnover per la sfida di questa sera col Torino. Il ritorno della semifinale di coppa Italia, in programma al SanPaolo, giovedì, gli impone di distribuire per bene le energie. Resterà in panchina, Dries Mertens. Ma nel suo caso si tratta di una costrizione, perché l’attaccante belga sta recuperando dall’infortunio patito contro il Barcellona, nella gara di Champions League. L’entrata di Busquets gli ha procurato un forte trauma contusivo alla caviglia destra e l’allenatore preferisce non rischiarlo per averlo al meglio in coppa Italia. Dentro Milik A sostituire Mertens sarà Arek Milik che ritorna titolare dopo un periodo vissuto in panchina. L’ultima volta che l’attaccante polacco è andato in gol è stato a Genova, contro la Sampdoria, e Gattuso si affiderà a luiper scardinare la resistenza del Torino.

Centrocampo inedito E’ inmezzo che dovrebbe esserci la vera rivoluzione, nel senso che Gattuso dovrebbe tenere fuori i tre che fino ad oggi sono stati i titolari, ovvero Fabian Ruiz, Demme e Zielinski, per fare spazio a Allan, Lobotka e Elmas. Ovviamente, si tratta di supposizioni, suggerite dagli ultimi allenamenti. Proprio a centrocampo è più facile l’avvicendamento, perché i tre sono già stati collaudati, magari mai insieme,maa turno hanno dato un contributo importante agli ultimi risultati. Riecco Politano L’ex interista avrà a disposizione una nuova opportunità per dimostrare l’utilità del suo acquisto. Finora, ha convinto poco o niente, Gattuso lo ha utilizzato di tanto in tanto, senza avere avuto però risposte confortanti. Stasera, sostituirà José Callejon, mentre l’unico del tridente offensivo che dovrebbe essere confermato è Lorenzo Insigne. Una decisione che esclude ancora una volta Lozano, l’acquisto più costoso dell’era De Laurentiis (50 milioni). mi.mal.

La notte è fatta per segnare. Non è mai un dettaglio, non lo è ancora di più di questi tempi: il Toro è in cammino per ritrovare il feeling con il gol dopo cinque sconfitte di fila in campionato. A Longo la missione non spaventa, al punto che questa sera si presenterà a Napoli con la cavalleria pesante. E allora, rieccoli: Andrea Belotti e Simone Zaza insieme dall’inizio. A quattro mesi da quell’ultima volta in campionato, era il 30 ottobre, epoca di Lazio-Torino. Ritornano i “Gemelli”, dunque, in un Toro atteso sul palcoscenico del San Paolo in una versione che sa tanto di ritorno alle origini. Un paio di estati fa, questo Toro era stato pensato e progettato proprio intorno alla coppia di centravanti. Lungo la navigazione dell’ultimo biennio Simone e Andrea si sono un po’ persi di visti: tra infortuni e una filosofia che non ne prevedeva più la fusione. Filosofia che si era rimodellata strada facendo intorno al doppio trequartista. Ora è tutta un’altra storia, e la riproposizione dei due sarà il primovero segnale della gestione Longo. Zaza è la novità, Belotti il più atteso: la missione di riaccendere il Toro è nelle loro mani. Amici per la pelle Sono un po’ l’alfa e l’omega dell’attacco del Toro. Andrea e Simone da due anni condividono spogliatoio, esperienze, sono amici per la pelle eppure sono così diversi. Il Gallo sempre freddo, anche neimomenti di burrasca; Simone con un carattere più passionale e quell’ansia di voler dimostrare che lo divora continuamente. Potevano condividere anche il percorso in Nazionale, ma se Belotti è riuscito a inserirsi nei progetti del c.t. Mancini, Zaza un po’ alla volta si è allontanato da Coverciano. C’è adesso un aspetto che li unisce, ed è quella voglia matta di spezzare il lungo digiuno che entrambi stanno attraversando. Belotti è a secco da otto partite di fila (tra SerieAe Coppa Italia), dalla trasferta dell’Olimpico in casa della Roma di inizio anno, in tutto sono 780 minuti di astinenza: è la sua peggiore mini serie dal 2015. L’ultima volta di Zaza è addirittura precedente: era l’otto dicembre, storia di Torino-Fiorentina (poi finita 2-1). Ottantadue giorni fa, anche se in un mezzo Simone ha dovuto smaltire anche un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per un paio di mesi. Resta sempre un’eternità per un centravanti.

Napoli, ti ricordi? Di coincidenze si riempiono le storie dei calciatori. Così, l’azzurro è anche un dolce ricordo per Simone Zaza: al Napoli ha segnato il gol che diede il primo punto in Serie A al Sassuolo. Era il 25 settembre 2013, in un mercoledì sera, al San Paolo: Zaza riprese il vantaggio di Dzemaili e la sfida finì uno a uno. Il 13 febbraio 2016 all’allora Napoli di Sarri, Zaza segnò allo scadere il più ricordato gol-scudetto della Juventus allo Stadium. Negli ultimi dieci giorni, Zaza si è allenato al Filadelfia con una voglia vista raramente. Ha convinto Longo. Ha mostrato quella voglia che è simile alla grinta mostrata ieri proprio da Longo nel dire: «Nessuno ha più voglia di noi di fare punti al San Paolo», il suo comento a Torino Channel prima di partire in una viglia anomala, senza conferenza causa emergenza coronavirus. Belotti giocherà la sua duecentesima in Serie A: Longo chiede a loro i gol per i primi punti della sua gestione. Anche perché la notte è fatta per segnare.

Sono trascorse dieci partite: e c’è un momento in cui, anche brutalmente, bisogna mettersi dinnanzi allo specchio e interrogarsi. E’ una domenica dolente e feroce, in cui non c’è nulla che valga la pena di assaporare: c’è veleno che scorre nelle vene e domande che restano inevase. E’ un tarlo che s’intrufola nel cervello, rovista fino al più spettinato dei pensieri, inquieta perché sembra cancelli anche il domani: quando Napoli-Lecce è finita, Gattuso rimane solo con se stesso, con le proprie ferite, che «sanguinano ».

Dieci partite su quella panchina, senza riuscire mai ad essere ciò che ha sempre voluto essere: un uomo – cioè un allenatore – assennato, accorto, saggio, capace di fronteggiare l’alta marea. E invece: quindici reti in dieci partite, come una provinciale qualsiasi, anzi peggio, e senza neanche recitare in quel modo. E’ in quella serata buia, ch’emerge completamente la frustrazione, che il Napoli esce dalla sua languida ossessione, si spoglia del 4-3-3, si dà una regolata in mezzo al campo, sistema una sagoma dinnanzi alla difesa e alle sue spalle, quelle di Demme, si lancia completamente tra le braccia dei nuovi corazzieri: di Maksimovic e Manolas conviene essere amici, osservateli bene, hanno un fisico con il quale è preferibile evitare d’incrociarsi e pure lo sguardo non è rassicurante. Ma non avevano (quasi) mai avuto modo di giocare uno a fianco all’altro: era successo con il Cagliari (ahia!), poi con il Brescia per un tempo e poi basta. Un po’ all’ombra del K2, e ci sta, assai vittime della sorte (infortuni sparsi, qua e là), fi no a Inter-Napoli: di là Lukaku, vuoi metter, e di qua un tandem (quasi) nuovo di zecca.

I NUMERI. Il Napoli di Gattuso, in campionato, ha sempre subito gol, tranne che a Cagliari; poi è rimasto imbattuto in coppa Italia, con Perugia e Lazio, e a san Siro ci ha aggiunto una dose di autostima, attraverso una partita di sacrificio, aggrappandosi a quei due Gulliver della propria difesa, che paiono come un ponte lanciato sul futuro, perché a giugno qualcosa accadrà, intorno a Koulibaly. Nelle ultime quattro partite, e Manolas e Maksimovic le hanno attraversate assieme, la media si è abbassata e la paura sembra essere sparita: gol (su angolo) a Brescia, poi la genialata sull’asse Busquets-Semedo- Griezman che ci sta, perché si può finire in Barça per una volta in un’ora e mezza.

LA DIGA DA 61 MILIONI. Manolas e Maksimovic sono i difensori più costosi della storia del Napoli e il greco ha appena (si fa per dire) battuto il serbo: ci sono voluti trentasei milioni di

euro per portarlo via a giugno 2019, con pagamento della clausola,alla Roma, undici in più di quanti ne servirono per arrivare al suo «fresco» socio, divenuto«oggetto» di un braccio di ferro con il Torino, che casualmente ricompare proprio ora sul suo cammino.

E con sessantuno milioni di euro complessivi, è stato possibile costruire una diga, risistemarsi l’umore, mica soltanto la difesa, sentirsi più coperto, più impermeabile, più vicino alla propria

identità, che Gattuso sta ancora inseguendo: ma almeno adesso non sembra ci sia neanche più uno spiffero di vento, nonostante sia sparita quella parete montuosa

del K2, che in estate, e ci sta, potrebbe spostarsi altrove. E magari senza accorgersene, Napoli ha aperto ad un’altra era.