Oroscopo Branko 3 Aprile, Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: Zodiaco, Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

ARIETE 21 marzo – 20 aprile Mercoledì 8, giorno di Luna piena, in Bilancia, per voi settore del matrimonio, della vita di coppia, delle collaborazioni vecchie e nuove. Non sempre le novità che porta il Plenilunio hanno qualcosa di valido o di prezioso, ma visto che questa volta potete contare su Marte e Saturno finalmente amici, in Acquario, noi abbiamo fiducia in un colpo di fulmine. Il portafortuna è Venere, stella del l’amore, che inizia il 3 il transito nel segno dei Gemelli, fino al 7 agosto! Possono accadere anche dei miracoli… INCONTRO Sì: Gemelli! Oppure nello spazio infinito dell’Acquario. Ma anche con la Bilancia.

TORO 21 aprile – 20 maggio Vedute di vita più serene possono fare miracoli e allontanare il raggio faticoso della Luna in Leone venerdì 3. C’è un momento malinconia anche per Venere, che esce dal segno e inizia un lungo transito in Gemelli (fino ad agosto), dove comunque sarà preziosa per i vostri affari, si occupa dei possedimenti, del patrimonio, evitando spese esagerate e favorendo entrate. Vi sentirete in ogni caso come abbandonati e così Marte e Saturno complici avranno gioco facile con voi, con il vostro lavoro, i vostri stati d’animo e di salute. Il 5… vedete un ramoscello d’ulivo. INCONTRO SÌ: aH’inseguimento della pietra verde, Venere, sarete notati da Bilancia, Gemelli, Acquario.

GEMELLI 21 maggio – 21 giugno Bisogna diffidare sempre un po’ delle promesse che arrivano con la Luna piena, non sempre portano quel tipo d’amore. Però in effetti c’è una sorpresa. La bella Venere arriva da voi venerdì 3, al calar della sera, e proprio nel vostro giorno fortunato! Il mercoledì successivo anche la Luna piena in Bilancia, nel campo della fortuna, e in aspetto straordinario con Marte e Saturno. Unico assente, il vostro Mercurio, al momento dissonante, ma si annuncia positivo per Pasqua. Venere sarà con voi non stop fino al 7 agosto: potete organizzare il matrimonio. INCONTRO SÌ: Siete il segno più richiesto, avete ampia possibilità di scelta, lo dico Bilancia, Bilanciai

CANCRO 22 giugno – 22 luglio La domenica delle Palme, il 5, è illuminata dalla bella Luna in Vergine, positiva anche per combinare qualche discreto guadagno, magari grazie a un acquisto casualeo. Sono le cose che vengono per caso, infatti, una caratteristica del vostro imprevedibile segno della Luna, che però minaccia di essere anche eccessiva nella sua imprevedibilità P8, quando diventa piena in Bilancia. Posizione impegnativa per la casa, agitatissima per il matrimonio, e per il rapporto con i figli, ma molto eccitante per chi ama le avventure, anche di una sola notte. INCONTRO Sì: nuove attrazioni, leggere e divertenti, che puntano su Acquario. Ariete]

LEONE 23 luglio – 22 agosto Venere, finalmente, ti sei decisa, non si poteva continuare così! La stella dell’amore e della fortuna ha fatto un rapido transito attraverso il Toro, ma si è scontrata con Saturno e Marte entrati in opposizione, in Acquario, ecco perché gli ultimi giorni vi sono sembrati senza ossigeno. E non è andata troppo bene nemmeno l’economia. Ma brindiamo a Venere! Venerdì 3 inizia il transito di quattro mesi in Gemelli e vi accoglierà ancora nella stagione del vostro compleanno, Marte nel frattempo sarà già in Ariete… Salute: gambe instabili, INCONTRO SÌ: Mercurio, pianeta delle comunicazioni, riprende il filo diretto con Gemelli, Ariete, Bilancia.

VERGINE 23 agosto – 22 settembre Transiti spirituali rendono questa settimana delle Palme (illuminata peraltro dalla bella Luna nel segno domenica 5), molto suggestiva. Vi sentirete finalmente bene con voi stessi, non farete nemmeno troppo caso a certe discussioni nel lavoro, nella professione, in famiglia. Venere si sposta già venerdì 3, passa in Gemelli, aspetto un po’ ambiguo per il rapporto di coppia, ma certamente non compromette le vere e forti relazioni. In miglioramento invece il cielo professionale. Marte e Saturno, Urano e Giove: vere rocce che vi difendono da ogni attacco. INCONTRO SI: Sentite il richiamo della Luna piena, arriva dalla Bilancia e vi porta Gemelli e Acquario.

BILANCIA 23 settembre – 22 ottobre Mercoledì 8 Luna piena, Venere nel caro Gemelli e Marte-Saturno in Acquario: credetemi, bastano questi influssi per annunciare fortuna! Il nostro primo pensiero è per chi cerca l’amore. Certo, la nascita di un amore richiede una geometria astrale complessa e per il vostro carattere non facile da conquistare, non sempre basta una Luna piena per innamorarsi, ma con questa sì! Marte strepitoso nel campo dell’amore esalta il vostro fascino sensuale, la capacità di ammaliare persone nuove, anche nel lavoro. Consiglio: diplomazia con le autorità. INCONTRO Sì: l’occasione è straordinaria, Gemelli e Bilancia. Acquario: ottimi affari. Ariete, affamato, Leone.

SCORPIONE 23 ottobre – 21 novembre Siete come il piccolo animaletto da cui avete preso nome, lo scorpione, amate la penombra della vostra tana. Ma ora è primavera! Dovete uscire alla luce del sole, anche se siete da qualche giorno maltrattati da tre pianeti “terribili” Marte e Saturno in Acquario, Urano in Toro. Sotto la Luna piena che vi raggiunge giovedì 9, stimolati dal romantico Nettuno in Pesci e corteggiati da Venere in fiore, passata in Gemelli fino al 7 agosto, magnetica e provocante, brillante e incostante come piace a voi… Quanti esercizi passionali caro Scorpione! INCÓNTRO SÌ: Gemelli, parlate, parlate. Tante coppie sposate sono in crisi, manca il dialogo, tra voi due no.

SAGITTARIO Non ci voleva, in questo periodo così importante per la vostra crescita personale e professionale, l’opposizione diVenere, che si aggiunge ad altri tormenti che tutti viviamo, in tutto il mondo. Ma la stella dell’amore deve girare… Siete casomai voi che non dovete girare intorno ai problemi, ma affrontarli ed eliminarli. Servono scontri coniugali, soprattutto se provocati da questioni dei figli. Venere contro e Marte a favore, combinazione che può essere molto eccitante per chi è pronto a nuovi incontri. La Luna piena di mercoledì 8 è perfetta ne[campo degli incontri. INCONTRO SÌ: Fate finta di cedere ai ricatti del vostro caro amore, specie se è Pesci. E poi Ariete

CAPRICORNO 21 dicembre -19 gennaio Settimana tempestosa per via della Luna piena, che si forma in Bilancia giovedì 8; occupa il settore del successo e quindi suppone che i problemi riguardino i rapporti di lavoro, le collaborazioni. Essendo, però, questa Luna fortemente emotiva, potrebbe verificarsi anche qualche incomprensione con il coniuge e con i figli. Parlate e scrivete prima che Mercurio passi in Ariete, tra qualche giorno, calmate i familiari, come sapete fare voi. Perfetta invece la Luna del 5, domenica delle Palme. Venere inizia un lungo viaggio professionale.INCONTRO SÌ: Come nel 2007 Giove in Capricorno e Venere in Gemelli, certe fortune si ripetono nella vita….

ACQUARIO 20 gennaio – 18 febbraio Il vostro cielo natale si trova in sintonia con il quadro astrale del momento. Cominciando dal lavoro e dalla professione, una scossa nell’ambiente torna a vostro favore, straordinaria anche la vostra reazione. Così dovete essere sempre pronti a intervenire nelle cose familiari, non ancora perfette. Ma l’amore sì, questa è veramente la festa della coppia, la stagione dei nuovi amori e incontri tipo Mykonos, tutti concentrati sotto la Luna Piena dei giorni intorno all’8. Venere per quattro mesi sarà nel segno dei Gemelli, straordinario passaggio in trigono a Marte-Saturno, fortuna! INCONTRO SÌ: Preparate il cuore a ricevere regali da Bilancia, Gemelli, Ariete. Offritevi al Toro.

PESCI 19 febbraio – 20 marzo Possedete un enorme potenziale creativo, ma c’è un problema adesso, ed è Venere. La stella della piccola fortuna inizia giovedì 3 un lungo e ambiguo transito in Gemelli, che richiede disciplina e anche capacità e volontà di affrontare la realtà così com’è. Sono possibili imbrogli finanziari. Però ci sono tante occasioni per essere appassionati e felici, assicura la Luna piena in Bilancia dell’8. Potrebbe farsi vivo un vecchio amore, ma non ci sembra il caso… Aiutatelo se dovesse avere problemi, ma scordate l’idea di un ritorno. Il futuro è già qui. INCONTRO SÌ: Un sentiero di campagna, Toro. Un sogno a Cortina, Capricorno. Al lago, Cancro.