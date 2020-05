Oroscopo Branko oggi 31 Maggio 2020, Previsioni e consigli i segni

Saturno e Plutone pongono ai segni una domanda tratta dal Questionario di Proust. Giudicate voi se hanno risposto al test in modo sincero. Ariete. La qualità che vorrei avere. Vorrei saper contare fino a dieci prima di parlare. Toro. Un desiderio irrinunciabile.

Godermi un buon pranzo all’aperto in famiglia. Gemelli. Quello che amo e non sopporto di me. Amo divertire. Ma parlo troppo e ascolto poco. Cancro. Il momento più bello della vita. Quando ho smesso di disegnare cuori rossi sul palmo della mano e mi sono innamorato sul serio. Leone. Un dono che vorresti avere. Nessun dono, grazie, lo sono già io! Vergine. Le tue ossessioni. Sono un distributore automatico di ossessioni: il controllo, il disordine, lo sporco, gli orari Bilancia. La volta che sei stato più felice. Quando mi sono sposato dopo lunga esitazione. Scorpione. Il tuo difetto peggiore. Non riuscire a governare l’inquietudine. Sagittario. Cosa detesti? I sotterfugi, le strategie, i non detti. Capricorno. Di cosa ti senti in colpa? Di non riuscire a sciogliere una rigidità interiore. Acquario. Il motto della tua vita. Vivi e lasciami vivere. Pesci. La qualità che apprezzi in un uomo. La sensibilità di leggere nell’animo degli altri.

Oroscopo Branko Domenica 31 Maggio 2020: ARIETE

ARIETE -La tentazione di trasgredire è dietro l’angolo. Scordatevelo. Il Primo Quarto di Luna in Vergine non lo consente. Siete al pit stop stellare per carburare nuovi progetti e pensieri, meglio evitare distrazioni. Ma venerdì, con la Luna piena in Sagittario, esplode l’urlo arietino che scatena un desiderio potente sotto lo sguardo esterrefatto dei pianeti. È il grido liberatorio di chi vuole gettarsi alle spalle ansia e timori. Parola chiave della settimana: furore. Che suggerisce Marte, vostro governatore, nella casa delle difficoltà? Se siete concentrati sulle questioni pratiche, che sapete affrontare con grande realismo, dovete ridimensionare le ambizioni. Al momento non potete ancora inseguire il successo con la solita lena.

Oroscopo Branko Domenica 31 Maggio 2020: TORO

TORO -A giugno si può azzardare. Non è tempo di ruminare progetti o pensieri sovversivi per nasconderli sotto il tappeto di un sorriso impeccabile. Marte in Pesci è l’ammicco sensuale, la tentazione di giocare la partita sentimentale su due tavoli. Meglio delegare ai single queste manovre. Chi è in coppia si muove agile nella professione. E recupera guadagni e consensi. L’amore al fianco è solido, non sottovalutatelo. Parola chiave della settimana: osare. Mercurio in Cancro è un alleato prezioso e Marte vi favorisce dai Pesci: avete le idee chiare e sapete cogliere le occasioni nell’ambiente professionale. Ma un severo Saturno nel settore del successo ammonisce: rispettate le regole e le gerarchie e ridimensionate le aspettative verso i colleghi.

Oroscopo Branko Domenica 31 Maggio 2020: GEMELLI

GEMELLI -La storia va così: Marte innervosisce, la Luna piena amplifica i sensi, Venere vi adora. Saturno serissimo salda le basi sentimentali dei nati in maggio. Siete in un frullatore esistenziale. Alcuni non vogliono arrendersi alla maggiore età, anche se hanno superato i cinquant’anni. Dunque? È tempo di decidere se investire in una casa, nel lavoro, o in una storia per niente trascurabile che chiede più attenzioni. Parola chiave della settimana: scelta. Buon compleanno, amici Gemelli. Grazie a Venere nel segno che accresce il vostro fascino e la Luna che il 5 si fa Piena nel settore della coppia, l’amore è al centro dei vostri pensieri. Ma occhio a quel Marte infido che dai Pesci alimenta gelosie e crea tensioni dovute alla vostra ostinazione.

Oroscopo Branko Domenica 31 Maggio 2020: CANCRO

CANCRO -Si riparte. Oggi il primo quarto di Luna è la pagina bianca dove riscrivere una nuova partita professionale. La Luna piena in Sagittario martedì 5 vi riporta al centro della scena lavorativa. Fine dell’introversione, uscite dalle chele del vostro segno. Torna il sorriso e il vostro modo di fare seduttivo incanta chiunque. C’è una motivazione familiare importante, un obiettivo da raggiungere sempre più vicino. Parola chiave della settimana: riaffiorare. Vi sembra che gli impegni lavorativi siano diminuiti? In realtà siete voi che sapete organizzarvi meglio. Mercurio nel segno è il formidabile alleato che vi consente di avere in tempi comodi le informazioni che servono per raggiungere l’obiettivo. Marte è lo sponsor che vi regala l’energia.

Oroscopo Branko Domenica 31 Maggio 2020: LEONE

LEONE -Voi sapete riparare il buio, inondando di luce la notte. Non è più tempo di passeggiare avanti e indietro nella gabbia. Avete gestito il silenzio regalmente, ascoltando l’eco della vostra voce. Il vostro segno ha sete di riscatto. Di contatti, incontri, conoscenze. Dopo mesi, settimane e giorni fratturati nel grigiore. Saturno arretra di fronte alla vostra forza. La Luna piena in Sagittario applaude alla vostra tenacia. Parola chiave della settimana: vita. Sole e Venere vi sorridono. Sta a voi recepirne gli effetti benefici, soprattutto sul fronte degli affetti. Farlo vi aiuterebbe a placare le inquietudini. Molti ora avvertono il peso di un ambiente di lavoro che comincia a sembrare oppressivo. Ma non è questo il momento di fare colpi di testa.

Oroscopo Branko Domenica 31 Maggio 2020: VERGINE

VERGINE -Accendete le quattro frecce. Fermi. C’è bisogno di attendere, ora che il Primo Quarto di Luna nel vostro segno punzecchia il senso del dovere, proprio quando avreste bisogno di rilassarvi. Farsi travolgere dall’ansia peggiora la situazione. Respirate a fondo. Marte tenta di farvi litigare con il partner. Sta a voi evitare il trappolone stellare. Forse è il caso di incrociare lo sguardo solitario di chi vi sta accanto. Parola chiave della settimana: respirare. Prendetevela pure con Marte e Venere ostili, ma siete intrattabili. Avvertite il nervosismo nell’aria. Siete inquieti, insoddisfatti di ciò che fate e di ciò che gli altri non fanno per voi. Assorbiti dalla scontentezza, finite per far ricadere il vostro stato d’animo poco sereno su chi vi sta accanto.

Oroscopo Branko Domenica 31 Maggio 2020: BILANCIA

BILANCIA -Il tempo scorre veloce: è d’obbligo stare al passo. Senza perdervi nello smarrimento dei mesi scorsi trasformati in tana. Lo scenario è cambiato. Si ragiona per attrezzarsi a una svolta professionale. Vi sentite come sommozzatori che affiorano all’aria. Perfetto. Urgono idee. Si decide la strada da prendere. La Luna in Vergine detta nuove direttive per la ripartenza. Attenzione, nel progetto è coinvolto anche il cuore. Parola chiave della settimana: sintonia.La Luna il 5 si fa piena nel segno. La vita sentimentale sarà molto stimolante, e chissà che quella amicizia speciale non diventi qualcosa di più. Meno rosee le prospettive sul fronte finanziario. Dovete essere più cauti nell’uso del denaro. Se vivete da cicale, ora è meglio fare le formiche!

Oroscopo Branko Domenica 31 Maggio 2020: SCORPIONE

SCORPIONE -Esther Duflo e Michael Kremer sono due dei tre premi Nobel per l’economia 2019. Entrambi Scorpione. La loro formula vincente? Concretezza, competenza, rigore, frutto di un lungo corpo a corpo con gli affanni per alleviare la povertà nel mondo. La vostra formula? Si trova all’interno di due alleati speciali: Marte e Mercurio pianeti che vi riportano alla luce dopo avervi visto battagliare a lungo. Parola chiave della settimana: competenza. Non è un momento facile, ma Mercurio, Marte e Nettuno favorevoli addolciscono la vostra combattività. Siate più comprensivi e concilianti con gli altri, specie con i figli, verso cui avete un atteggiamento troppo rigido. Colpa di Saturno in quarta casa? Forse, ma moderatevi.

Oroscopo Branko Domenica 31 Maggio 2020: SAGITTARIO

SAGITTARIO -Giugno è un mese sul fronte. Si combatte contro due nemici fastidiosi: Venere e Marte che mettono il bastone tra le ruote nella relazione. Chi vuole separarsi fatica nel trovare un accordo, chi, al contrario, sta bene insieme, tende a perdersi in discussioni fuorvianti. La Luna piena alza l’asticella della litigiosità. Si tratta di oltrepassarla con leggerezza gestendo con prudenza questioni familiari risolvibili. Parola chiave della settimana: buonsenso. La Luna Piena vi regala acutezza di giudizio, ma acuisce l’orgoglio. Poiché si verifica all’opposizione di Venere, vi lega al destino degli altri, di chi ha con voi un legame importante. Il rischio? Che questi rapporti siano disturbati da tensioni scaturite nel passato e dalla diversità di vedute.

Oroscopo Branko Domenica 31 Maggio 2020: CAPRICORNO

CAPRICORNO -«Bisogna trovare il proprio sogno perché la strada diventi facile. Ma non esiste un sogno perfetto, ogni sogno cede il posto a un sogno nuovo e non bisogna volerne trattenerne alcuno». Così scriveva Hermann Hesse come intercettando i vostri timori dietro a sorrisi composti. Marte in Pesci è l’alleato stellare che suggerisce una pausa per tensioni sottotraccia. Forza, fuori tutti. Avete bisogno di cambiare aria. Parola chiave della settimana: ossigenare. Una volta tanto il vostro segno è defilato rispetto alle competizioni che hanno caratterizzato gli ultimi mesi. Mercurio in Cancro dice che i rapporti con l’esterno sono tesi, specie nella professione. Non vi allarmate: le circostanze bloccanti in breve svaniranno e potrete prendervi la rivincita.

Oroscopo Branko Domenica 31 Maggio 2020: ACQUARIO

ACQUARIO -Siete stati i primi a uscire dall’isolamento. Testa e gambe in spalla, pronti ad abbracciare un progetto nuovo. Uno dei tanti da realizzare. Venere vi apre la strada perché conosce la premura di tornare al vostro posto, di rimettersi in moto al più presto. Ma l’obiettivo di cotanta frenesia? chiede Marte provocatorio. Voi non lo degnate di uno sguardo. Siete stanchi di costrizioni e controlli. Ora ci si occupa del domani. Parola chiave della settimana: infinito. Non potete continuare a fingere che le difficoltà non esistano. Qualcosa si è appesantito. Con Saturno nel segno non potete distrarvi nemmeno un attimo per non disperdere energie preziose. Se volete risultati, lavorate in gruppo, come suggerisce una benevola Venere in Gemelli.

Oroscopo Branko Domenica 31 Maggio 2020: PESCI

PESCI -Marte e Nettuno nel segno sono energia e confusione. La Luna in Vergine vi punzecchia come una madre ingombrante. Spira un vento di gelosia. E voi vorreste fuggire, pur di non sentire il richiamo dello smarrimento. Così vi trovate per strada a chiedere a un signore se ha visto passare la vostra seduzione. Lui sorridendo risponde pacato: “Non la potete vedere, abita nel vostro sguardo”. Parola chiave della settimana: recuperare. Potrà capitarvi, in questa settimana, con Venere in Gemelli e la Luna piena in Sagittario, di sentirvi a disagio con persone che fino a ieri vi piacevano e di ricercare la compagnia di chi possa darvi nuovi stimoli. Non sarà facile, ma chiudervi in voi stessi non porterebbe a niente.

Caratteristiche – L’ironia dei Gemelli

Timido, sornione, Sorrentino è protetto dai pianeti giusti. Puntati sul talento

Nasce a Napoli, al Vomero, sotto il segno dei Gemelli, portavoce di un’ironia nitida che sventaglia divertita sulla noia quotidiana. Il primo pianeta che spicca nel Tema Natale è Mercurio in Toro congiunto a Saturno, pianeta del sacrificio. Sono loro la postazione di una privazione durissima che svela l’adolescenza interrotta dalla morte improvvisa dei genitori. E i suoi sedici anni destinati a raddoppiare di colpo con un balzo nella consapevolezza. Poi subentra Urano, pianeta del cambiamento, in aspetto positivo ai Gemelli. È lui insieme aMarte e Giove a virare la sofferenza sul talento cinematografico, sulla scrittura ironica, asciutta. Alla fine, da un angolo del Tema Natale, appare timidamente Venere in Cancro, pianeta del sentimento nel segno dell’amarcord. La zona dei ricordi che mette a fuoco le pieghe amare della malinconia nei primi piani di Toni Servillo. Sarà questa stella a tradurre l’emozione nel talento di film geniali, dal primo L’uomo in più del 2001 fino all’Oscar con La grande bellezza. Ma per cogliere l’anima di Paolo Sorrentino basta vederlo sorridere mentre alza la statuetta. Timido, sornione. Con quello sguardo dilatato da bambino dove lentezza e velocità si incrociano in un pigro stupore. Ecco il fanciullo interrotto diventato già “anziano” che ha filmato magistralmente e trattenuto in sé tutte le età. Per confondere con ironia lo spavento della nostra finitudine.