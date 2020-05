Vuoi conoscere l’oroscopo di Branko oggi Giovedi 28 Maggio 2020

Oroscopo Branko Giovedi 28 Maggio 2020: ARIETE

ARIETE – Single Inizia una fase decisiva con Venere favorevole. Anche se questo periodo è sempre un po’ faticoso per colpa delle vicende di carattere lavorativo che sono ancora da sistemare, l’amore torna a essere protagonista della tua vita. Il recupero è netto per chi ha vissuto troppi dubbi nel passato: incontri favoriti in giornate che possono essere passionali, come quella di venerdì.Vita di Coppia Questi sono mesi di grande fatica un po’ per tutti, tuttavia in questa settimana non si registrano difficoltà. Apriti alla speranza e, soprattutto, ricorda che c’è possibilità di dialogo. Chi è già sposato potrebbe confrontarsi con il partner per questioni che riguardano i figli, oppure per questioni legali che bisogna risolvere. Professione Se qualcuno ti ha fatto un torto stai progettando come prenderti la giusta vendetta. Non è escluso che tu debba consultare un avvocato per difenderti da qualche accusa oppure un esperto per risolvere un problema legale. La situazione generale è favorevole al colloquio. Cominciano i primi disturbi di Mercurio in Cancro, dovrete essere più prudenti nelle spese a causa dell’opposizione con Giove e presto anche con Saturno. Conservate però la leggerezza portata da Venere, ancora a lungo in Gemelli e tra un mese in aspetto con Marte nel vostro segno. La stella dell’amore vi rende più belli e disinvolti, i problemi vengono affrontati con più duttilità. Questioni pratiche da affrontare esclusivamente il 30-31 con il primo quarto in Vergine. Salute: colon, stomaco, vie urinarie. Il corpo ha bisogno di acqua. INCONTRO SÌ: al cuore serve la grande passione che riesce a darvi lo Scorpione.

Oroscopo Branko Giovedi 28 Maggio 2020: TORO

TORO – Single L’amore è meno lontano di quanto tu possa immaginare: attorno a mercoledì, però, bisogna evitare qualche tensione di troppo. Entro fine estate arriverà una conferma, ma solo per chi si muove, per chi vuole dare una svolta alla propria vita. Questo può essere un periodo positivo per chi vuole fare incontri speciali. Il fine settimana porta consiglio. Vita di coppia Le coppie che vogliono cambiare casa o pensare a un cambiamento netto inevitabilmente hanno vissuto ritardi per colpa di Saturno dissonante, ma anche per via delle vicende che tutti conosciamo e che hanno coinvolto il mondo intero. Ora, però, piano piano, si sblocca qualcosa. Molte cose cambieranno di qui a fine anno. Professione Settimana di parziale recupero: fanno eccezione le giornate di mercoledì e giovedì, che sembrano essere un po’ caotiche. Non perdere di vista le buone occasioni e i cambiamenti. Dopo una pausa durata diverso tempo è normale che ci sia una grande voglia di riemergere. Mercurio transita fino ad agosto nel Cancro, vostra Casa III, che è la sua sede ideale. Avendo voi anche Giove in aspetto benefico nei confronti del vostro Urano, siamo lieti di annunciare una conquista il 30, sotto il primo quarto nel segno della Vergine. Questa Luna con Marte appassionato in Pesci tocca il punto più sensibile in amore e voi sarete in grado di conquistare il cuore più difeso costringendolo ad un’appassionata resa. Il 3 cautela nella salute. Eventi speciali: vincerete una causa, un x concorso, una gara. INCONTRO SÌ: un po’ di sport vi farebbe bene, senza stancarvi troppo. Il Pesci è un delicato personal trainer, l’ideale per voi.

Oroscopo Branko Giovedi 28 Maggio 2020: GEMELLI

GEMELLI – Single Non perdere di vista i sentimenti ma non cadere nella trappola di una relazione che non porta da nessuna parte. Le giornate di inizio settimana sono un po’ polemiche, e qualcuno potrebbe alzare la voce o semplicemente sentirsi colpito da chi, al momento, non è disponibile. Da adesso fino alla fine di giugno tutti i rapporti che nascono sono da mettere in discussione. Vita di coppia Le tensioni possono riversarsi nel legame e, anche se ora non esistono i presupposti per una separazione netta, non è escluso che ci sia un po’ di stanchezza, in particolare venerdì. La parte finale della settimana è la più complicata da gestire: subito dopo torna un grande interesse con un picco per metà giugno. Professione Possono esserci ancora problemi che andranno affrontati e risolti con cautela. Meglio evitare discussioni venerdì e sabato; per fare il punto della situazione la giornata di lunedì sembra ideale. Qualche tensione sarà superata grazie al buon senso e alla diplomazia. A maggio, mese delle spose e delle rose, molti matrimoni sono stati purtroppo rinviati. Ma secondo la mitologia, giugno è il vostro mese e quello di Giunone, protettrice dei matrimoni e dei parti. Niente è perduto, anche la possibilità di trovare una persona nuova destinata a diventare il padre o la madre del figlio che arriverà nel 2021, quando Giove sarà in Acquario. Incontri erotici il primo e il 2 giugno, mentre Mercurio si trasferisce nel campo del patrimonio. Ottimo! INCONTRO SÌ: con il Toro c’è ancora tanto da raccogliere, da vivere, da scoprire. Lui segue Venere per avere voi.

Oroscopo Branko Giovedi 28 Maggio 2020: CANCRO

CANCRO – Single Sembri svogliato, forse c’è qualche tormento in corso. Non esagerare lunedì e martedì. E un momento particolare della tua vita, l’insofferenza potrebbe prendere piede. Verifica che cosa succede a metà settimana, quando sarà possibile un recupero, soprattutto giovedì. Tuttavia sembra che il tuo cuore sia un po’ amareggiato o che una persona non sia del tutto dalla tua parte. Vita di coppia Se ci sono state difficoltà con i parenti per questioni di proprietà, ecco che torna prepotente qualche indecisione. Le coppie che non funzionano saranno sottoposte al duro giudizio delle stelle; bisogna stare attenti anche alle giornate di inizio settimana, che possono provocare qualche disagio. Recupero da mercoledì. Professione È una situazione al rallentatore per chi ha iniziato da poco un lavoro o deve riconfermarlo. Non bisogna scoraggiarsi, anche se un cambiamento costerà fatica. C’è chi desidera rimettere in discussione un contratto: con Giove in opposizione questo è possibile ma ci vuole cautela.Le stelle sono riunite nei punti più belli e più efficaci del vostro oroscopo, riuscirete in tutto. Mercurio forma il primo aspetto diretto con la Luna che diventa primo quarto in Vergine. È il segno del denaro, del lavoro, dei brevi viaggi, dei trasferimenti. Questa benefica fase porta in primo piano le amicizie e nuovi innamoramenti. Non dimenticate Marte in Pesci, che vi nutre di un particolare sex appeal: un vostro antico amante non vi riconoscerà, siete cambiati anche nel carattere, nello stile. Il pianeta della passione aiuta l’armonia coniugale INCONTRO SÌ: non dimenticate che Saturno tornerà, per questo è importante tenere cara la Vergine.

Oroscopo Branko Giovedi 28 Maggio 2020: LEONE

LEONE – Single In attesa delle conquiste dell’estate, si può iniziare a verificare la tenuta dei nuovi rapporti. Non bisogna sottovalutare, quindi, gli incontri che si fanno in questo periodo, e chi ha già la certezza di vivere una intrigante amicizia potrebbe programmare qualcosa di bello anche per metà giugno. Le scelte fatte adesso o agli inizi del prossimo mese saranno ancora più fortunate.

Vita di coppia Molte coppie devono ritrovare l’intimità perduta, tornare a stare insieme intimamente. Questo perché le vicende professionali di uno dei due e l’amarezza accumulata possono avere provocato un calo del desiderio. Ora arrivano le prime avvisaglie di una situazione migliore, ma è importante risparmiare qualche soldo in vista del futuro. Professione Le richieste saranno rallentate. Il recupero è parziale perché non sei convinto di quello che stai facendo e anche perché tf aspettavi una promozione o una conferma, che non è arrivata. Hai iniziato l’anno in maniera nervosa: attorno a venerdì può arrivare una buona risorsa in più. Non fate tanta resistenza, lasciatevi sedurre. Ci riferiamo non tanto all’uomo Leone, quanto alla donna del segno che a volte assume atteggiamenti che la fanno apparire distante. Venere elegante e mondana organizza per voi un gioco divertente, fatto di schermaglie, di corteggiamenti, di baci lanciati come petali di rose. È il momento di dare spazio all’emotività, alla tenerezza, all’affetto verso il coniuge. Questa primavera avete imparato molto, nel lavoro avete fatto dei sacrifici, ma ora dovete riprendervi la gioia. INCONTRO SÌ: lassù, sui piatti della Bilancia, dondola una creatura che pare giunta dalla Luna, N e il 2 giugno.

Oroscopo Branko Giovedi 28 Maggio 2020: VERGINE

VERGINE – Single I problemi di lavoro e la frenesia nel risolvere le situazioni rimaste in sospeso hanno determinato difficoltà nei rapporti sentimentali e forse la necessità di prendere una pausa di riflessione. Se tieni a un rapporto, se vuoi continuarlo, devi essere cauto. Gli incontri che si fanno adesso possono essere decisivi. Attorno a mercoledì riscontri positivi. Vita di coppia II desiderio di mettere in ordine la tua vita sentimentale è enorme, ma ci sono ancora perplessità che riguardano il denaro e le questioni di carattere lavorativo. Piuttosto che amareggiarsi sempre più, è meglio evitare conflitti. Comunque le uniche giornate un po’ sottotono sono quelle di venerdì e sabato. Professione Non ci sono grandi problemi ma solo un poco di stanchezza, in particolare nel fine settimana. È possibile, però, che anche fiamma situazione difficile, alla fine, si ottenga un vantaggio. Per fortuna a breve sarà possibile ricevere qualche conferma in più.Venere in Gemelli non consente di muoversi in libertà nel campo sentimentale. È questo settore che risente maggiormente dell’opposizione Marte-Nettuno, dal segno dei Pesci, che vi induce a credere di essere poco amati o addirittura traditi. Liberatevi subito di questi pensieri, tutto passerà sabato 30, con il primo quarto nel segno. Il trigono che nasce con Giove in Capricorno e Urano in Toro è il top del top, per quel che riguarda le conquiste, non solo amorose, ma anche in campo finanziario. L’importante è sentirsi liberi! INCONTRO SÌ: avete bisogno di qualcuno nato libero come l’aria che respira: un Acquario.

Oroscopo Branko Giovedi 28 Maggio 2020: BILANCIA

BILANCIA – Single Ora più che mai l’amore conta nella tua vita. E oltretutto la Luna nel tuo segno zodiacale aumenta il desiderio di amare lunedì e martedì. I rapporti più difficili sono con i segni del Capricorno e del Cancro: bisogna dare tempo al tempo anche per dimenticare qualche torto. Fase di grande interesse per i nuovi incontri, che possono diventare passioni entro l’estate.

Vita di coppia Periodo interessante per confermare un appuntamento, un evento per l’estate. È un cielo valido persino per chi vuole disfarsi di una storia in cui non crede più: infatti in questo momento tutto quello che è inutile viene abbandonato. Per chi vuole sposarsi, convivere o fare un figlio abbiamo stelle decisamente intriganti. Professione Le novità professionali non sono state molte negli ultimi tempi. Anzi, è probabile che tu ti sia sentito un po’ fuori gioco. Per molti sembra arrivato il tempo di tornare in scena, di sfruttare una vittoria. Dipende dalle singole opportunità, ma è difficile ottenere tutto e subito. Magnifica la protezione della Luna, ne segno, in fase crescente, che apre giugno: potrebbe arrivare un amore improvviso. Quello che va sottolineato e rende importante il mese è Saturno ancora in Acquario, un aiuto prezioso, impagabile per sistemare cose di casa (rapporti e problemi pratici), prima che il pianeta torni in Capricorno. Anche spiritualmente vi dovete preparare all’estate, che non dà garanzie di leggerezza; Mercurio è già in Cancro, Marte sarà in Ariete. Siate chiari nel lavoro e negli affari, mettete tutto per iscritto. INCONTRO SÌ: ci vorrebbe un marito, un fidanzato o un amante, anche con qualità di avvocato: Acquario.

Oroscopo Branko Giovedi 28 Maggio 2020: SCORPIONE

SCORPIONE – Single È un dolce aiuto quello che le stelle ti offrono, soprattutto quando la Luna sarà nel tuo segno mercoledì e giovedì. Qualcuno potrebbe vivere un’avventura basata sull’attrazione fisica. I segni che ti colpiscono sono, come al solito, Cancro, Pesci ma anche Vergine. In generale c’è una grande voglia di recuperare sentimenti perduti. Vita di coppia Ci sono state forti dispute, solo le coppie forti ce l’hanno fatta; discutere per motivi lavorativi o economici non è improbabile. È sempre di attualità un trasferimento, che potrebbe essere completato entro un anno. La settimana è intrigante anche nei rapporti con la famiglia, che ultimamente aveva dato qualche problema. Professione Dopo tanta fatica possono arrivare le prime risposte positive. Il tuo lavoro in questa settimana non porta grandi innovazioni, ma tu potresti chiedere di fare qualcosa di diverso dal solito. In questo momento della tua vita hai voglia di fare scelte nuove.Lo Scorpione che siete soli, o sole, andate sempre alla ricerca dell’amore e di vera, pura, salutare, passione fisica: sabato 30 e domenica 31 potreste essere accontentati. Ci sarà a vostro favore il primo quarto di Luna nel settore degli incontri, ma ciò che farà scattare il flirt è Marte in Pesci. Sarà quasi spudorato, per non parlare di Venere in Gemelli, che riesce ad adescare con un solo sguardo. Felice inizio di giugno, finalmente partiamo anche con i soldi, il 3 e il 4, con la Luna nel vostro segno: grandi affari in vista, non lasciateli scappare. INCONTRO SÌ: una relazione intensa e sensuale? Toro. Potrebbe durare e arrivare persino al matrimonio.

Oroscopo Branko Giovedi 28 Maggio 2020: SAGITTARIO

SAGITTARIO TI vostro galoppo inizia il 28 giugno grazie a Marte in Ariete che vi accompagnerà fino all’anno prossimo, quindi non aspettatevi troppo, questa settimana, in amore. Il rapporto diventa meno esuberante, iniziano complicazioni nel matrimonio. Sole e Venere in Gemelli sono più leggeri per i giovani e i single, ma durante il ponte del 2 giugno potrebbero nascere strani incontri, dove si parla tanto e si conclude poco. Nel lavoro siete protetti da Giove e Mercurio, Saturno e Urano. Salute e stile di vita devono diventare meno caotici. INCONTRO SÌ: l’idea non è così folle come potrebbe sembrare, il Gemelli in questo momento fa per voi perché vi sa divertire.

Oroscopo Branko Giovedi 28 Maggio 2020: CAPRICORNO

CAPRICORNO Il primo quarto in Vergine, elemento Terra e in trigono ad altri tre pianeti in armonia con l’astro, annuncia fortuna. Attenti solo alle persone con cui siete in affari, Mercurio opposto in Cancro è un pericolo, può favorire tradimenti, false dichiarazioni, inimicizie. Per fortuna, la Luna negativa dell’1 e del 2 diventa straordinaria il 3 in Scorpione. Inoltre, con Marte in Pesci si riaccende la passione. Amore, creatività, serenità e anche dolcezza nel matrimonio. Forte possibilità di prendere accordi per il prossimo futuro che va da giugno a gennaio 2021., INCONTRO SI: alla luce del giorno non sembrano fatti l’uno per l’altra, ma la notte sì: Bilancia!

Oroscopo Branko Giovedi 28 Maggio 2020: ACQUARIO

ACQUARIO Maggio si conclude con il primo quarto di Luna in Vergine, segno amico e affidabile, che ora favorisce una piccola o grande rinascita. Nel privato o nel lavoro, l’essenziale è agire sotto il suo influsso che prosegue anche l’I e il 2 giugno, quando la Luna va in Bilancia in trigono con Venere in Gemelli e Saturno nel segno. Questo saggio pianeta, per tutto giugno è vostro e vi fa da scudo contro le ingiustizie. In campo professionale le spine che vi pungevano si sono spuntate: potete apprezzare la bellezza e il profumo delle rose. INCONTRO SÌ: una rosa da Vienna, omaggio a Sissi, viene idealmente recapitata da parte della Bilancia.

Oroscopo Branko Giovedi 28 Maggio 2020: PESCI

PESCI Anche questa settimana le stelle vi rendono sensuali, d’altronde è impossibile resistervi, Marte nel segno, congiunto a Nettuno, è una trappola che blocca il piede anche di chi vorrebbe scappare… Non tutto va secondo i piani il 30, con il primo quarto di Luna in Vergine, settore della coppia, che può essere eccitante per i single, ma innervosisce chi è in coppia. Per fortuna il mese di giugno si apre con una Luna diversa, magnifica, mercoledì 3 e giovedì 4, in Scorpione, in trigono anche a Mercurio: possibile fantastica offerta d’affari.. INCONTRO SÌ: tra le tante fissazioni del Cancro siete voi quella che per-siste più a lungo, sempre.