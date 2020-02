Oroscopo Branko domani Lunedi 24 Febbraio 2020, Previsioni segno per segno

Oroscopo Branko domani Lunedi 24 Febbraio 2020: Ariete

Ariete 21 marzo – 20 aprile Il tuo progetto, l’idea, l’invenzione, la visione, incontrano nella fase iniziale una barriera. Le cose che si distaccano dalla corrente principale di ciò che è noto e abituale, soffrono forti resistenze. Tu sai lottare. Anche alla visione d’amore, che inverte i poli e sconvolge l’asse terrestre, non devi far diminuire di un millimetro la fiducia piena. “Vieni con me / soffierò quella bolla meravigliosa, la Luna, / che galleggia sempre e un giorno / ti canterò la canzone di giacinto / delle stelle probabili” (E. E. Cummings).

Oroscopo Branko domani Lunedi 24 Febbraio 2020: Toro

Toro 21 aprile – 20 maggio Urano e Saturno consentono un’amplificazione delle ambizioni. Le tue non sono mai esagerate o irreali, partono da una base di concreto senso di realtà. Devi curare meglio immagine pubblica e relazioni, perché è giusto che il mondo sappia chi sei e conosca la qualità di quello che fai. Gli dei adorano il tuo senso della misura, ma a volte un aumento dell’attenzione su alcuni dettagli è necessaria. Vali molto di più di quanto credi e devi prepararti. L’accelerazione planetaria dei prossimi mesi avrà una propulsione straordinaria.

Oroscopo Branko domani Lunedi 24 Febbraio 2020: Gemelli

Gemelli 21 maggio – 21 giugno Sei ministro di pubblica felicità e saggezza. Sei ministro del sano e solidale opportunismo, che sa generare il bene per sé e per gli altri. Sei ministro dell’amore e della tenerezza, della sensualità e della malizia che genera piacere a mente e corpo. Sei ministro della leggerezza, con delega al lampo profondo e illuminante. “L’intrigo nasce dal desiderio di brillare. L’intelligenza nasce dalla lotta; l’ottusità nasce dall’istinto conservatore; il compito dei funzionari è, unicamente, di procurare comodità a tutti” (Zhuang-Zi).

Oroscopo Branko domani Lunedi 24 Febbraio 2020: Cancro

Cancro 22 giugno-22 luglio Alcuni possono dire che hai troppa paura, altri che sei solo prudente. Alcuni affermano che la tua preoccupazione è eccessiva, altri dicono che fai bene ad attivare l’attenzione. Tra il timoroso passo indietro e l’arrocco che si esclude dal mondo, non sbagli a evitare ogni forma di euforia fuori luogo. Specie se è il risultato di una reazione a una difficoltà che l’Io non vuole ammettere. Non dar retta a quelli che mostrano i muscoli o si fanno belli con qualcosa che si può anche chiamare fallocrazia intellettuale. Low profile.

Oroscopo Branko domani Lunedi 24 Febbraio 2020: Leone

Leone 23 luglio – 23 agosto Con giusta baldanza. Abbinata a serietà. Con autorevolezza naturale. Abbinata a passione calda. Con Venere che illumina e suggerisce. Aggiungendo l’eleganza felina naturale. L’Io crede in se stesso e il tuo Sé crede in sé. Senza che ti separi dal mondo e dai suoi abitanti. “Senza affrettarsi / Senza arrossire sulle dita / Senza batter ciglio / Senza cattiveria / Senza far rumore, mi creda / Senza fremere / Senza fretta / Senza irritarsi / Senza luccichii / Senza orgoglio / Senza ostentazione” (E. Satie, Istruzioni per l’uso).

Oroscopo Branko domani Lunedi 24 Febbraio 2020: Vergine

Vergine 24 agosto – 22 settembre Sai stare al tuo posto. Quando qualcosa ti sposta dal tuo posto, in tempi relativamente brevi ti senti al tuo posto anche nel nuovo posto. Non ami cambiamenti improvvisi, spostamenti bruschi, la violenza di smarrire i punti di riferimento costruiti con cura nel tempo. Quando prendi una strada nuova, lento è il cammino e solo il tempo te la rende abituale. Piano piano però, giorno dopo giorno, anche ciò che è nuovo diventa tuo e stare al tuo posto toma a piacerti come sempre. Senza troppe manifestazioni di giubilo chiassoso.

Oroscopo Branko domani Lunedi 24 Febbraio 2020: Bilancia

Bilancia 23 settembre – 22 ottobre Hai estro, genio, tocco raffinato, soluzioni incredibili. Sei l’artista, realizzazione della bellezza, rapidità nel cogliere l’essenza. Sai anche spiazzare, smentire, sorprendere. Elimini senza bisogno di clamori ciò che nella vita è inutile, banale, sgradevole, sbagliato. Esalti il dettaglio, perché il divino proprio nella piccola cosa invisibile e marginale si manifesta spesso. Il tutto condotto dal cuore che collega, unisce, rimane sveglio e attento, guida e istruisce. Quando sali in cattedra, tutti ascoltano in silenzio.

Oroscopo Branko domani Lunedi 24 Febbraio 2020: Scorpione

Scorpione 23 ottobre – 22 novembre Ti sei rannicchiata, attorcigliata intorno a te stessa, chiusa nella corazza nera che lampeggia di riflessi gelidi nel buio. Là in fondo, nel profondo, molto in fondo, nel fondo più fondo che c’è. Abissale, impossibile da raggiungere per le persone comuni. Dove stai tu, dove hai sistemato il cuore, arrivano in pochissimi. Percorso impervio. Ci vuole coraggio. Pensi che nessuno potrà arrivarci. Altre volte senti che qualcuno ci sta provando e potrebbe riuscire a portarti alla luce. Tenendoti con delicatezza nel palmo della mano.

Oroscopo Branko domani Lunedi 24 Febbraio 2020: Sagittario

Sagittario 23 novembre – 21 dicembre Il tuo cavallo torna a galoppare, ma quelli di chi è nato in novembre rimangono all’interno del recinto, non hanno voglia di saltare staccionate. Poco male, tra non molto riprenderanno a correre. Il tuo cavallo, se sei di dicembre, è pronto per il dressage, ma anche per il cross country. I critici e le vocine fredde interne non danno ordini raggelanti. I critici infatti “non hanno passioni inique. E come potrebbero averne, queste brave persone? Non hanno nessuna passione, proprio nessuna” (E. Satie, Elogio dei critici).

Oroscopo Branko domani Lunedi 24 Febbraio 2020: Capricorno

Capricorno 22 dicembre – 20 gennaio I grandi transiti a cui stai andando incontro – Urano e Giove, Marte e Nettuno, tutti positivi – ti spingono verso destini di livello superiore. Tutto ciò che raccogli quest’anno, vuol dire che lo meriti. Nel mondo ci puoi stare perché hai saputo rimanere tanto da sola e perché il mondo stesso può trarre vantaggio dalla tua parola e dalla tua azione. “Fuggire il mondo, rinunciare a tutto, non è, si dirà, rifiutare la responsabilità che spetta a una persona dotata di una intelligenza perfetta e di una solida virtù?” (Zhuang-Zi).

Oroscopo Branko domani Lunedi 24 Febbraio 2020: Acquario

Acquario 21 gennaio -19 febbraio Anche se sembri a tuo agio nel mondo, in situazioni diverse, e sai essere intraprendente ed estroversa, quando arriva il momento della riflessione e accantoni le mille relazioni pubbliche, emerge una delicatezza che non rimuove e soffoca la percezione, anzi la amplifica. Allora diventi attenta, moduli i ritmi, sai stupirti, sospendi l’azione incalzante, anche entrando in una sfera di silenzio in cui il tempo rallenta e quasi si ferma. Poi torni a essere vento. Che annuncia una primavera sempre meno lontana.

Oroscopo Branko domani Lunedi 24 Febbraio 2020: Pesci

Pesci 20 febbraio – 20 marzo Gli ottimi transiti ti devono dare fiducia, anche se il recente passaggio contrario di Marte, durato settimane, ha riproposto antiche tensioni e contraddizioni che sembravano appartenere al passato. I pianeti lenti sono positivi e lo stesso Marte si è posizionato in eccellente sestile. Significa in primo luogo forza ed equilibrio, ma è anche segnale di un consolidarsi profondo delle fondamenta della personalità. Quelle che si possono permettere la leggerezza, sono pesci-farfalla che attraversano in volo mari meravigliosi.