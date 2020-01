Oroscopo Branko Oggi Lunedi 6 Gennaio Befana 2020, previsioni zodiacali segno per segno

ARIETE – Chi non ha ancora trovato l’anima gemella smetterà di disperare già nel corso della primavera, periodo in cui potrebbero esserci incontri particolarmente interessanti. Nonostante un buon riscontro iniziale, però, potrebbero emergere in breve tempo le prime difficoltà. Non siate troppo negativi, qualche volta bisogna accettare anche qualche piccolo compromesso. Dopo un periodo di passione arriverà l’autunno, che però non spegnerà l’ardore delle prime settimane: questa storia si rivelerà particolarmente intensa, dunque, anche se non necessariamente duratura. Godetevela il più a lungo possibile, cercando di vederne soprattutto gli aspetti positivi. Chi è già impegnato troverà invece in questo momento una fase piuttosto concitata, perché non riuscirà a essere vicino quanto necessario alla persona amata, che non potrà che risentirne. Attenzione quindi a non far prevalere la brama di successo sulle attenzioni da dedicare alla propria metà: la relazione potrebbe uscirne danneggiata irreparabilmente. Non bisognerà trascurare il partner, ma si dovrà anzi farlo sentire più coinvolto e attivo nella propria vita, in modo che questa situazione non porti a una rottura insanabile. Un weekend fuori porta potrebbe essere una buona idea per rinsaldare il rapporto. Buon Capodanno, combattenti dello zodiaco. siete soli? in questo momento la vostra ricchezza sono gli amici, con i quali potete realizzare cose interessanti. siete in coppia? È un momento intenso per la vita affettiva, che si fa stimolante. e nel fine settimana la luna nel segno vi invita a sognare.

TORO – Chi non è già impegnato deve sapere che quest’anno non avrà grandi novità dal punto di vista sentimentale. Probabilmente vi innamorerete, trovando qualcuno che, al primo impatto, vi sembrerà che potrebbe fare al caso vostro. Il problema è che non sempre si tratterà della persona giusta. La storia, esaltante all’inizio, potrebbe risultare solo un fuoco di paglia, per andare poi a spegnersi lentamente. Questo fatto, unito a qualche intoppo nella sfera professionale, non contribuirà di certo a migliorare il vostro umore, che nel periodo estivo, complici le belle giornate, vi darà però una tregua. Chi ha già un partner dovrà fare attenzione a non tentare azzardi: ogni vostra mossa verrà guardata con circospezione e nel momento in cui farete qualche errore, questo vi verrà rinfacciato. Prestate quindi attenzione a ogni vostro movimento, pensando che, in fondo, se una cosa non è destinata a durare, non durerà comunque. Se avrete pazienza, riuscirete a salvare il rapporto, ma poi le domande finiranno per arrivare e vi chiederete se sia effettivamente una storia che merita di andare avanti. Chiusa una porta, però, non è escluso che si spalanchi un portone. Pur avendo tanti pianeti schierati in vostro favore, entrate nel nuovo anno con un po’ di tensione, per colpa di marte all’opposizione e venere in quadratura che insinua un sottile senso di solitudine nel cuore. la sera del 3 il pianeta della guerra toglie però il disturbo e voi starete subito meglio!

GEMELLI – Sia che siate single sia che siate impegnati, quest’anno le novità saranno davvero molte. Per chi è solo, la ricerca della persona giusta sta finalmente per terminare. Infatti un incontro potrebbe cambiarvi per sempre la vita. Una pioggia di emozioni è pronta a investirvi. Gioia e allegria saranno una costante nella vostra quotidianità e soprattutto la passione vi regalerà sensazioni indimenticabili. Questa serenità vi farà affrontare la vita con un atteggiamento molto positivo, che a breve darà i suoi frutti su molti fronti. Per le coppie, cambiamenti importanti in arrivo. Fiori di arancio, ma anche cicogne. Per chi ha già un legame consolidato è tempo di rispolverare la culla: chissà che la cicogna non ripassi. Fate attenzione alle vostre amicizie social, qualcuna potrebbe recarvi danno. Intesa con il partner alle stelle, cene a lume di candela e notti bollenti non si faranno attendere. Buon anno a voi, figli di mercurio. venere vi sorride a tutta bocca e vi suggerisce di organizzare i festeggiamenti di fine d’anno. avrete così la gratitudine degli amici e vi garantirete anche la loro presenza dopo il 3, quando marte, passando all’opposizione, vi renderà meno simpatici.

CANCRO – Il nuovo anno non sarà denso di cambiamenti ed emozioni come auspicate. O meglio, potrà esserlo soltanto se a cambiare sarà il vostro atteggiamento nei confronti dell’anima gemella. I single che aspettano con ansia l’arrivo della persona giusta tendono a essere molto selettivi, cercano la perfezione in un mondo di esseri umani – per natura -imperfetti. Mettete da parte la fantasia e vivete nel presente, in una realtà bella perché può essere migliorata. Troverete qualcuno che non rispecchia le vostre aspettative e vi innamorerete lo stesso, perché nelle questioni di cuore non esistono regole o canoni. L’unica cosa da rispettare sono i sentimenti, i vostri e quelli di chi avete a fianco. Questo vale anche per le coppie, la cui vita procede normalmente, tra alti e bassi. Il periodo più difficile sarà quello estivo che vi vedrà particolarmente stressati e polemici. Imparate fin da ora a non scaricare il nervosismo e le frustrazioni sul partner. Spazzate via la negatività e il caos della mente. Cercate di apprezzare ciò che avete. senza sfide non si può assaporare il gusto della vittoria. questo sembra dire il cielo sopra la vostra testa. in altre parole, dovete avere maggiore fiducia in voi. Perché con sole, mercurio, giove, saturno e Plutone in contemporanea dissonanza non potete contare troppo sulla fortuna. Buon anno!

LEONE – Che viviate .già da tempo una relazione o che ne abbiate appena avviata una, gli amori vi terranno molto impegnati nel corso del 2020. Dovrete farvi carico delle difficoltà del partner oltre che delle vostre e dovrete imparare a gestirle senza ripercussioni per il rapporto. Rapporti che in alcuni momenti appariranno più freddi che in altri periodi, ma sui quali potrete sempre contare. Perché i sentimenti ci sono e sono vivi, su questo non c’è alcun dubbio. E la certezza di avere qualcosa, e qualcuno, per cui vale davvero la pena lottare sarà il motore del vostro successo. Cupido non ha ancora scoccato tutte le sue frecce, avete ancora molte emozioni da sperimentare se siete single. Emozioni potenti, in tutti i sensi, e fortemente travolgenti. Partirete dall’idea di vivere soltanto avventure e vi ritroverete invece improvvisamente con il cuore in subbuglio. Non potete prevedere quando e come il colpo di fulmine giungerà a segno, ma potete sempre decidere come affrontarlo: se prenderlo sul serio o farvi sfuggire, ancora una volta, l’occasione per essere felici. Perché anche la felicità richiede impegno.Poche sorprese, idee appannate, passioni scarse? Prendetevela con marte, che vi trascina tra le nebbie della routine, e con venere, che mette tutti i puntini sulle “i”. Con questi transiti l’eros è sicuramente poco divertente, ma dal 3 marte si trasferisce in sagittario e voi ritrovate la vostra verve. auguri!

VERGINE – I single vivranno dei periodi interessanti, soprattutto a metà anno, quando il loro desiderio di trovare un partner potrebbe finalmente realizzarsi. Ricordatevi però di non essere precipitosi e di considerare comunque tutti i vari aspetti di una relazione, senza gettarvi a capofitto ignorando le conseguenze. La vostra grande capacità di selezione potrebbe essere infatti momentaneamente in stand by e potreste avere in parte perso la capacità di valutare oggettivamente le persone. Siate quindi molto cauti, cercando il modo migliore per continuare i vostri rapporti. Nel caso in cui vi dovesse capitare qualcosa di particolarmente divertente, non esitate a condividerlo con chi vi è vicino. Coloro che sono già impegnati vivranno un anno tutto sommato tranquillo, riuscendo a barcamenarsi tra i vari aspetti di una relazione. Le amicizie intessute negli anni si riveleranno preziose per superare con successo un momento difficile. Dopo un 2019 che ha riservato tanta burrasca, rendendovi non più sicuri della vostra storia di coppia, in questo 2020 riuscirete a vedere la luce, accettando anche gli aspetti negativi della vostra relazione. Riuscirete dunque a scendere a qualche benefico compromesso, ma senza esagerare. il 2020 inizia in modo speciale. il cielo lavora per voi. e allora non trascurate nuove proposte: potrebbero essere l’inizio di una nuova fase professionale. e l’amore? Ce n’è per tutti. anche per chi è solo da anni. insomma, è in arrivo un bastimento carico di cose belle. Felice 2020!

BILANCIA – II single riusciranno a trovare qualcosa di nuovo e avvincente nel corso dell’estate, quando, finalmente, una nuova conoscenza farà cambiare loro idea sui sentimenti. Non sarà facile conquistare il cuore della persona desiderata, ma dopo tante fatiche ci riuscirete. Sarete finalmente pronti per vivere una storia avvincente e coinvolgente. Siate precisi, scrupolosi, attenti e vedrete che anche dall’altra parte le vostre doti verranno apprezzate. Per chi è già impegnato, questo sarà un anno decisamente positivo, all’insegna del coinvolgimento e del rispetto reciproco. Non ci saranno momenti tempestosi, ma al massimo qualche piccola incomprensione destinata a risolversi nel giro di qualche giorno. Continuate a essere comprensivi, premurosi e attenti nei confronti del vostro partner: vedrete che ve ne sarà sicuramente grato. Considerate anche l’idea di qualche pensiero o piccola sorpresa, così da consolidare ulteriormente l’unione. Basta poco, no? dolci come il miele, pignoli come orologiai: ecco le vostre due facce in questa settimana baciata da venere e sferzata dai tanti pianeti in Capricorno. marte dal 3 torna a distillare ormoni. Fate in modo che qualche malumore legato alla famiglia d’origine non interferisca con la vita di coppia.

SCORPIONE – Per gli amori appena nati, tra la primavera e l’estate una breve vacanza rappresenterà una tappa fondamentale per consolidare l’unione e per trovare le conferme che cercate. Per chi si è appena sposato o ha cominciato una convivenza, la voglia di allargare la famiglia si farà sentire a febbraio. Per le coppie in crisi, il dialogo aiuta la rappacificazione: nel primo quadrimestre non mancheranno momenti di tensione, ma già in primavera riuscirete a mettere da parte i rancori e a disegnare insieme un percorso sentimentale più costruttivo. Per i cuori solitari, il nuovo anno sarà ricco di conoscenze: nel primo quadrimestre incontrerete una persona affascinante; con l’arrivo dell’estate riuscirete a guardare con occhi diversi una vecchia amicizia. Stagione estiva spensierata per le famiglie che trascorrono le vacanze con i parenti. Non è da escludere un piccolo dissidio familiare invernale legato a una questione mai risolta.Cosa aspettarsi da marte nel segno, venere in quadratura e nettuno dai Pesci che alimenta l’immaginazione? Fantasie audaci nel rapporto di coppia, mentre sul lavoro siete un vulcano di idee. Probabilmente la simpatia è un po’ latitante, ma se giocate bene nessuno se ne accorgerà.

SAGITTARIO – II single riusciranno a trovare qualcosa di nuovo e avvincente nel corso dell’estate, quando, finalmente, una nuova conoscenza farà cambiare loro idea sui sentimenti. Non sarà facile conquistare il cuore della persona desiderata, ma dopo tante fatiche ci riuscirete. Sarete finalmente pronti per vivere una storia avvincente e coinvolgente. Siate precisi, scrupolosi, attenti e vedrete che anche dall’altra parte le vostre doti verranno apprezzate. Per chi è già impegnato, questo sarà un anno decisamente positivo, all’insegna del coinvolgimento e del rispetto reciproco. Non ci saranno momenti tempestosi, ma al massimo qualche piccola in comprensione destinata a risolversi nel giro di qualche giorno. Continuate a essere comprensivi, premurosi e attenti nei confronti del vostro partner: vedrete che ve ne sarà sicuramente grato. Considerate anche l’idea di qualche pensiero o piccola sorpresa, così da consolidare ulteriormente l’unione. Basta poco, no? strano Capodanno, questo. vi dibattete tra il desiderio di impossibili amori platonici e slanci erotici da bradipo, proposti da marte dietro le spalle. Prendete tempo: dal 3 il pianeta dell’energia arriva nel vostro segno e suona la sveglia. e allora tornate in pista sfoderando la vostra sensualità.

CAPRICORNO – Per gli amori appena nati, tra la primavera e l’estate un breve vacanza rappresenterà una tappa fondamentale per consolidare l’unione e per trovare le conferme che cercate. Per chi si è appena sposato o ha cominciato una convivenza, la voglia di allargare la famiglia si farà sentire a febbraio. Per le coppie in crisi, il dialogo aiuta la rappacificazione: nel primo quadrimestre non mancheranno momenti di tensione, ma già in primavera riuscirete a mettere da parte i rancori e a disegnare insieme un percorso sentimentale più costruttivo. Per i cuori solitari, il nuovo anno sarà ricco di conoscenze: nel primo quadrimestre incontrerete una persona affascinante; con l’arrivo dell’estate riuscirete a guardare con occhi diversi una vecchia amicizia. Stagione estiva spensierata per le famiglie che trascorrono le vacanze con i parenti. Non è da escludere un piccolo dissidio familiare invernale legato a una questione mai risolta.doppi auguri a voi che festeggiate il Capodanno di tutti e il vostro personale. È un momento speciale perché un bel giove espansivo amplifica la creatività e la fertilità. siete un cuore solitario da tempo? Bando alle solite diffidenze e date il via al vostro anno del cuore. Per voi è in arrivo una bella notizia.

ACQUARIO – II cuori solitari vivranno un periodo d’oro, che li porterà a innamorarsi anche più volte, senza mantenere tuttavia la lucidità e arrivando anche a decisioni piuttosto importanti nel giro di poco tempo. Provate a valutare bene implicazioni e conseguenze dei vostri gesti, perché potreste poi pentirvi di decisioni avventate. Non trascurate i consigli degli amici al riguardo: loro vi conoscono bene e sanno cosa sia meglio per voi e per il vostro futuro. Chi ha già da tempo una relazione attraverserà un momento di crisi in primavera, quando il partner avanzerà delle pretese, stufandosi delle vostre intemperanze. Quando la misura è colma si rischia di arrivare a un punto di rottura, ma questa non è mai stata una vostra preoccupazione, quindi rischierete, ancora una volta, di sottovalutare il tutto. Preparate qualche piccola sorpresa per il vostro partner, siategli vicino, e cercate di fargli capire che, nonostante certe sfumature del vostro carattere, gli siete sempre accanto.Buon Capodanno, eclettici portatori d’acqua! la vita torna a essere più lieve. ve la siete vista bruttina con marte che da due mesi vi martella, ma il 3 il pianeta rosso diventa meno antipatico, mentre venere nel segno v’invoglia ad allargare il giro delle vostre conoscenze. insomma, è andata!

PESCI – II nuovo anno vi aiuterà a tirare fuori nuovi lati del vostro carattere, anche quelli che si muovono nella sfera dei sentimenti. Gli astri non sembrano allinearsi per il meglio nei primi mesi e questo vi costringerà a dar fondo a tutte le vostre energie per cercare rincontro perfetto. A differenza di quanto accaduto negli ultimi tempi, in molte occasioni sarete voi a fare la prima mossa. Questo vi aiuterà ad avere maggiore fiducia in voi stessi e a comprendere meglio le intenzioni altrui. Sarà molto più favorevole la seconda parte dell’anno. Nella relazione di coppia tendete a concedere molto spazio al vostro partner, ma non dimenticate che il rispetto per voi stessi viene prima di ogni altra cosa. Non mettetevi in secondo piano, perché prima o poi ne potreste pagare le conseguenze. Sognare non è affatto proibito: fatelo a proposito di luoghi diversi dai soliti… Una vacanza in estate potrebbe rivelarsi lo scenario giusto, ma non è detto che la scintilla scocchi con chi è nei vostri pensieri in questo momento. Il vostro cuore prudente preferisce volare a bassa quota, ma a volte lasciarsi andare aiuta anche a conoscersi più a fondo. auguri! entrate nell’anno nuovo in compagnia della luna, che percorre il vostro segno e il 2 si congiunge alla luna nera. se siete nati negli ultimi giorni del segno sono possibili incontri significativi; se siete in coppia avvertirete una forte irrequietezza mista a entusiasmo ed emozione.