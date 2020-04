Oroscopo Branko domani Sabato 11 Aprile 2020: previsioni segno per segno

Oroscopo Branko Sabato 11 Aprile 2020: ARIETE

ARIETE 21 marzo – 20 aprile Pasqua viene sempre di domenica e il più delle volte durante la vostra stagione, ma non sempre con una Luna come questa, in Sagittario. Il giorno prima, sabato 11, avete già la vostra sorpresa nell’uovo pasquale: Mercurio entra in Ariete, fondamentale passaggio per lavoro, successo, affari. Grazie anche alla solidarietà di Saturno e Urano. Influssi che hanno grande importanza anche per il cuore: Marte e Venere accendono la scintilla che diventerà una fiamma immensa. Passione e sensualità accese già dal 9. INCONTRO SÌ: Acquario, eternamente giovani. Come siete belli insieme!

Oroscopo Branko Sabato 11 Aprile 2020: TORO

TORO 21 aprile – 20 maggio Aprile è dedicato a Venere, Afrodite greca, dea dell’anione e della fortuna. Ora effettua un lungo transito nel vicino segno dei Gemelli, quindi non è negativa, ma non riesce sempre tenere sotto controllo Marte, suo amante. “L’importante è… finire” ha detto Malgioglio, attraverso la voce di Mina, anche lui Toro. Ma dalla vostra parte, impazienti figli di Venere, avete tutta l’attenzione di un dio ben più fortunato, Giove. Segue ogni vostro passo, vi difende dalle malelingue e dalle pressioni di qualche parente. Occupatevi della bellezza, della salute. INCONTRO SÌ: con il segno che ora vanta un rapporto speciale con Venere e Marte, Bilancia.

Oroscopo Branko Sabato 11 Aprile 2020: GEMELLI

GEMELLI 21 maggio – 21 giugno In questo momento della nostra storia, del mondo, voi siete il segno che meglio di altri riesce a proseguire sulla strada tracciata dall’inizio della primavera. Venere si è già accasata nel segno, pronta per l’amore di Marte in Acquario. Ma proprio domenica di Pasqua è disturbata dalla Luna, così non sentirete subito il nuovo stimolo di Mercurio passato in Ariete. Soltanto un pianeta si trova in dissonante: Nettuno in Pesci, cautela. Se riuscite, fate una passeggiata nel verde per raccogliere erbe medicinali, sotto la Luna piena sprigionano maggiori proprietà. INCONTRO SÌ: Bilancia, come quando eravate adolescenti, un po’di petting, ma tanti sguardi innamorati.

Oroscopo Branko Sabato 11 Aprile 2020: CANCRO

CANCRO 22 giugno – 22 luglio Siete figli della Luna, allievi di Marcel Proust, la vostra stagione è l’estate, ma anche i fiori d’aprile vi fanno sognare. Per i nativi soli un sentimento d’amore nasce sotto la splendida Luna di giovedì 9 e del 10, ma non è ancora maturo per un rapporto duraturo. Gli sposati, invece, devono prepararsi per Ultimo quarto in Capricorno il 14, anche se è presumibile che andrà contro le collaborazioni e gli affari, ora sotto la pressione di Mercurio in Ariete. Insomma non c’è pace sotto gli ulivi. (A proposito di ulivi, avete qualcuno nella verde Puglia?)INCONTRO SI: A Pasqua le stelle privilegiano Acquano, leggero come l’aria…

Oroscopo Branko Sabato 11 Aprile 2020: LEONE

LEONE 23 luglio – 22 agosto Marco Antonio consigliava di non prendere mai l’amore quale unico padrone, ma non possedeva il vostro fuoco. Come è focosa questa Venere in aspetto con Sole-Ariete, che riscalda il cuore, al posto di quei due odiosi laggiù in Acquario, Marte e Saturno! In questa nostra strana primavera non è facile mantenere l’equilibrio tra gli affetti e la vita professionale, sabato 11 però qualcosa scatta, una scintilla fortunata viene accesa da Mercurio in Ariete, fino al 27 Pasqua vi accoglie con una generosa e materna Luna in Sagittario, punto del vostro amore. INCONTRO SÌ: Quella Luna come un uovo Fabergé, fabbricato nel segno dell’Abete. Sagittario, anche lui.

Oroscopo Branko Sabato 11 Aprile 2020: VERGINE

VERGINE 23 agosto – 22 settembre Venerdì 10, ancora sotto l’effetto della Luna piena, è già il risveglio di Pasqua. La Luna transita in Scorpione, segno che esercita sul vostro un positivo e irreprensibile invito al cambiamento. Cambierà molto, dopo Pasqua, anche nel lavoro. Sì, è questa la notizia più bella, Mercurio termina I’ll la lunga opposizione, passa in Ariete e apre alle nuove esperienze primaverili. Grazie a questo vigoroso influsso migliora la situazione sentimentale, ma tenete presente Venere nell’instabile Gemelli. Pasqua instabile nel suo complesso, ma… eccitante. INCONTRO SÌ: Ariete, signore, segno maschio senza concorrenti. E voi siete la sua fissazione.