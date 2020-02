Oroscopo Paolo Fox domani Domenica 16 Febbraio 2020, Previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox domani Domenica 16 Febbraio 2020: Ariete

ARIETE – Questa parte di febbraio vi porta una forte carica interiore e fiducia che vi darà un surplus di energie spronandovi a mettere sulla carta nuove idee. Vivrete un san Valentino da settimo cielo. Per i single incontri piacevoli che nel tempo potrebbero tramutarsi in un legame profondo. Ottima la forma psicofisica, ma seguite una dieta equilibrata. Pensieri evergreen: “lo credo di potermi innamorare veramente quando so tutto di una persona (…) Allora saprò di essere veramente innamorata” da ‘Prima dell’alba’.

Oroscopo Paolo Fox domani Domenica 16 Febbraio 2020: Toro

TORO – Ottimo periodo per riflettere su alcuni progetti di matrimonio. I sentimenti sono profondi e l’empatia nella coppia è particolare. Se siete single, non si esclude un periodo ricco di occasioni. Nell’ambiente lavorativo cambierete tattica, tra lo stupore dei collaboratori: comunicativa edulcorata e tanti sorrisi. Pensieri evergreen: “Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Quando ci metti un’ora a ordinare un sandwich. Amo la ruga che ti viene qui quando mi guardi come se fossi pazzo” da ‘Harry ti presento Sally’.

Oroscopo Paolo Fox domani Domenica 16 Febbraio 2020: Gemelli

GEMELLI – Festeggiate con intensità San Valentino, perché la seconda parte di febbraio sarà turbolenta, per fortuna gli ultimi giorni del mese, come tutti gli uragani di rispetto, anche i litigi perderanno in potenza. Se siete single, sarebbe meglio aspettare che il cielo si rassereni. Siate più concentrati sul lavoro per evitare irritanti errori. Guardatevi dai mali di stagione. Discrete le energie psicofisiche.Pensieri evergreen: “Tu che entri nel mio cuore, non far caso al disordine” Jean Rochefort.

Oroscopo Paolo Fox domani Domenica 16 Febbraio 2020: Cancro

CANCRO – Non è tempo di lasciarsi bloccare da vecchi condizionamenti. Non preoccupatevi se in questa seconda parte di febbraio troverete qualche ostacolo ai vostri progetti, non cedete allo sconforto perché in questo periodo siete una miniera di idee e di creatività che presto potrete concretizzare. Non si può escludere la messa in cantiere di un bebé, amori per i single. Pensieri evergreen: “Mi manchi tanto, Jenny! Se hai bisogno di qualcosa non sarò molto lontano” da ‘Forrest Gump’.

Oroscopo Paolo Fox domani Domenica 16 Febbraio 2020: Leone

LEONE – Preparatevi ad affrontare i cambiamenti nei prossimi mesi: alcuni di voi di colpo tenteranno una strada totalmente nuova. La fortuna sarà al vostro fianco. Unico neo di questo periodo sarà come sbloccare una questione finanziaria. Sarà un romantico San Valentino anche se privo di fronzoli. Se siete single, mostratevi aperti alle emozioni che vi aspettano dietro l’angolo.

Pensieri evergreen: “L’amore non potrà mai essere descritto alla maniera del cielo, o del mare o di un altro qualsiasi mistero…” da ‘The Million Dollar Hotel’.

Oroscopo Paolo Fox domani Domenica 16 Febbraio 2020: Vergine

VERGINE – Sarete più vulnerabili nei confronti degli attacchi del mondo esterno. Ricordate più spesso cosa voglia dire essere diplomatici. La franchezza potrebbe procurarvi delle grane. Siate più concentrati perché le buone idee non vi mancano, ma mai essere precipitosi. Nella coppia i sensi si surriscaldano e i single dovranno essere più decisi. Pensieri evergreen: “lo sono qui per amarti, per stringerti fra le braccia, per proteggerti. Sono qui perché non c’è nessun altro luogo in cui vorrei essere” da ‘Le parole che non ti ho detto’.

Oroscopo Paolo Fox domani Domenica 16 Febbraio 2020: Bilancia

BILANCIA – In questa parte di febbraio state recuperando le energie necessarie per affrontare il periodo abbastanza impegnativo nella sfera lavorativa per costruire su basi molto solide il vostro futuro. Siete convinti che niente stia andando come vorreste. Ma non è così. Nella coppia l’amore va a gonfie vele, ma i single non dovranno decidere al primo incontro. Pensieri evergreen: “Lo so che vi sembra smielato, ma l’amore è passione, ossessione, qualcuno senza cui non vivi, lo ti dico: buttati a capofitto, trova qualcuno da amare alla follia” da ìVi presento Joe Blackì.

Oroscopo Paolo Fox domani Domenica 16 Febbraio 2020: Scorpione

SCORPIONE – Sarete particolarmente magnetici, intuitivi più del solito, potreste realizzare ciò che più desiderate e, se ci metterete anche un pizzico di passione, nulla vi sarà impossibile. Sei siete single e puntate sull’amore duraturo, l’approccio dovrà essere improntato al dialogo. Non abbiate fretta di rivelarvi. Se vivete in coppia, non siate possessivi verso il partener, allungate il guinzaglio. Pensieri evergreen: “Ho paura ohe se me ne vado non proverò mai più quello che sto”provando adesso… adesso che sono qui con te” da ‘Dirty Dancing’.

Oroscopo Paolo Fox domani Domenica 16 Febbraio 2020: Sagittario

SAGITTARIO – Vivrete un periodo splendido, anche se i figli in età adolescenziale vi daranno filo da torcere. Il troppo ottimismo può nuocere, siate prudenti nell’ambiente lavorativo. Diffidate dei mielosi, sono i più pericolosi. Anche la vita sentimentale usufruisce di queste vibrazioni e il partner ringrazia. Se siete single, attenzione ai colpi di fulmine. Pensieri evergreen: “In questo momento potrei morire Clem, io mi sento così felice. Non avevo mai provato cosa fosse la felicità. Sono esattamente dove voglio essere” da ‘Se mi lasci ti cancello’.

Oroscopo Paolo Fox domani Domenica 16 Febbraio 2020: Capricorno

CAPRICORNO – Siete sotto un cielo che vi facilita la realizzazione di una parte dei vostri progetti e qualche idea fermata sulla carta sarà presa in considerazione più in là. Per tutto il periodo vivrete una fase a dir poco serena che rianimerà la passione e l’eros. Se siete single, la notte di San Valentino vi promette emozioni indimenticabili. Pensieri evergreen: “Dicono che quando uno incontra l’amore della vita il tempo si ferma. Ed è vero. Quello che non dicono è che quando il tempo si rimette in moto va a doppia velocità” da ‘Big Fish’.

Oroscopo Paolo Fox domani Domenica 16 Febbraio 2020: Acquario

ACQUARIO – La vostra pazienza sarà messa a dura prova causa di alcuni progetti che subì ranno ritardi nella realizzazione. Fortunata mente il vostro formidabile intuito e la vostra determinazione vi faranno superare qualsiasi ostacolo Negli affetti non ci sono ostacoli, al contrarlo, tra scorrerete un romantico San Valentino. Se siete single, non abbiate fretta. Pensieri evergreen: “lo sono felice. Sono felice con te. Sono felice come sto. E’ questa la mia maniera di essere felice” da ‘La vita di Adulo’.

Oroscopo Paolo Fox domani Domenica 16 Febbraio 2020: Pesci

PESCI – Febbraio favorisce ogni attività creativa, riaccende la fantasia, donandovi nuove possibilità da cogliere al volo. Saranno idee realizzabili. Peccato che, pur possedendo un ottimo intuito, avete la tendenza a procrastinare. In amore romanticismo e passione si risvegliano e i single saranno premiati per la lunga attesa con un incontro karmatico. Pensieri evergreen: “Ma il punto è… quello che cerco di dirti… in modo molto confuso… è che, in effetti, probabilmente, malgrado le apparenze… tu mi piaci. Da morire” da ‘Il diario di Bridget Jones’