Problemi di coppia per Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi? Guai in casa del rampollo

Il mono del gossip torna a concentrarsi su quello che è la relazione tra Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin. La coppia sta davvero attraversando un momento difficile lontano dai riflettori della cronaca rosa? Ecco cosa sta succedendo.

Silvia Toffanin in quarantena

Nel corso di queste settimane sono stati tantissimi i programmi che hanno spento le loro telecamere per via dell’emergenza relativa al Coronavirus, per il quale sono state imposte delle misure di stanziamento sociale facendo in modo che anche molti vip non potessero prendere parte alla trasmissione in quanto impossibilitati a muoversi dalle loro residenze.

In questo frangente le cose per Silvia Toffanin stanno cominciando a cambiare, anche se nessuno al momento conosce il modo in cui sta vivendo la sua quarantena e se Pier Silvio Berlusconi si trovi con lei e i figli oppure no. Dunque, cosa sta succedendo nella pace della villetta che la coppia ha in Liguria dove si sono trasferiti nel momento in cui la loro famiglia ha cominciato ad allargarsi?

Problemi di coppia per Silvia Toffanin?

In questi anni abbiamo avuto modo di vedere come Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi abbiano cercato di tenere i riflettori del mondo del gossip lontano da quella che è la loro vita privata. La conduttrice di Verissimo, conoscendo molto bene le dinamiche della cronaca rosa ha trovato il modo perfetto per chiudere fuori casa i riflettori dei vari magazine?

L’assenza, come l’eccessiva presenza sul web creano sempre qualche dissenso e dubbio e non a caso, oggi, ecco che in molti si chiedono se tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi ci siano problemi di coppia dato che nessuno dei due si concede così facilmente a delle interviste come capita anche per i loro colleghi, amici e ospiti che decidono di raccontarsi anche negli studi di Verissimo.

L’amore con Berlusconi…

Silvia Toffanin in occasione di rarissime interviste concesse ai magazine di cronaca rosa ha parlato dell’amore con Pier Silvio come qualcosa di privato e così prezioso da non esporre troppo alla luce, anche per proteggere la privacy dei figli e, non a caso, la coppia ha preferito lasciare Milano e permettere a loro di crescere senza un’eccessiva pressione mediatica da parte del gossip.

La coppia al momento non avrebbe alcun problema ufficiale ma, a differenza di molte altre coppie famose celebri, preferisce tenere per loro tutto ciò che non riguarda il lavoro, proteggendo sé stessi e la famiglia.