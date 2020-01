Programmi Tv oggi Martedi 28 Gennaio 2020, stasera in tv: Rai Tre Cartabianca, Canale 5 News Amsterdam

NEW AMSTERDAM CANALE 5 ore 21.20 Nell’ospedale di Max Goodwin (Ryan Eggold), a New York, c’è un reparto riservato ai detenuti del penitenziario di Rykers. Ma oggi sarà lui a finire in carcere, per lavoro s’intende. Intanto, dagli Stati Uniti arriva una bella notizia: il network Nbc ha messo in cantiere altre tre stagioni della serie.

L’UOMO BICENTENARIO TV8 ore 21.30 Da un racconto di Isaac Asimov nasce uno struggente film con il grande Robin Williams nel ruolo di un robot che vuole diventare uomo. Questa ennesima variazione di “Pinocchio” è uscita nelle nostre sale 20 anni fa.

A MODERN FAMILY SKY CIN. 1 ore 21.15 Steve Coogan e Paul Rudd formano la coppia protagonista di questa bella commedia del 2018. Nella loro vita entra all’improvviso un bambino di 10 anni, nipote del personaggio di Coogan.

COPPA ITALIA MILAN-TORINO RAIUNO ore 20.30 Oggi e domani sera si giocano al Meazza di Milano gli ultimi due quarti di finale di Coppa Italia. Si parte con la sfida tra i rossoneri del ritrovato Zlatan Ibrahimovic, che negli ottavi hanno battuto la Spal, e il Torino. Domani alla stessa ora, sempre su Raiuno, l’Inter affronta la Fiorentina.

SLALOM SPECIALE MASCHILE RAI SPORT ore 17.30 L’ultima gara maschile in notturna di questa edizione della Coppa del mondo si svolge a Schladming, in Austria. Tra i favoriti c’è sempre il norvegese Henrik Kristoffersen, specialista delle prove tecniche.

IL SEGRETO CANALE 5 ore 16.35 Il segreto di Lola (Lucia Margò) non è più tale neanche per Prudencio (José Milan): in questi giorni lei gli confessa di avere ucciso il padre e di essere ricattata da Francisca.

FUORI DAL CORE RETE 4 ore 21.25 I risultati delle elezioni regionali in Emilia Romagna sono al centro del programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano (53). Inoltre, si continua a parlare del mondo dei social e dei guadagni “facili” dei social influencer e anche dell’emergenza autostrade, soprattutto in Liguria.

LA PUPA IL SECCHIONE E…ITALIA 1 ore 21.20 Nuovo appuntamento con il divertente reality che vede alla conduzione Paolo Ruffini (41), affiancato da Francesca Cipriani. All’esordio questa edizione ha raccolto un notevole consenso da parte del pubblico: la prima puntata, in onda il 7 gennaio, ha ottenuto 2.565.000 spettatori, pari al 13,9 % di share.

DI MARTEDÌ LA 7 ore 21.25 Anche stasera è di scena il talk che Giovanni Floris ha lanciato nel 2014. In scaletta gli argomenti più caldi dell’attualità, ma non mancheranno gli appuntamenti tradizionali con la satira di Gene Gnocchi e con i sondaggi a cura di Nando Pagnoncelli.

DÉJÀ VU – CORSA CONTRO IL TEMPO NOVE ore 21.25 di Tony Scott con Denzei Washington #New Orleans: l’agente Carlin deve indagare su un attentato. A guidarlo è una sensazione di déjà vu, che lo porterà sulle tracce di una donna, probabile chiave del mistero.

7 GIORNI A ENTEBBE RAI $ ore 21.25 (GB. 2018) di José Padilha con Daniel Bruhl, Eddie Marsan# Nel 1976, quattro terroristi si impossessano di un aereo della Air France, in viaggio tra Tel Aviv e Parigi. A Gerusalemme, il primo ministro Rabin si ritrova sotto ricatto. Da una storia vera

RAI 1

16.30 TG1 TELEGIORNALE/16.40TG1 ECONOMIA/

16.50 LA VITA IN DIRETTA Attualità con Lorella Cuccarini, Alberto Matano

18.45 L’EREDITÀ Quiz con Flavio Insinna, Sara Arfaoui, Federica Calemme, Daisy Mancini

20.00TG1 TELEGIORNALE

20.30 COPPA ITALIA: MILAN-TORINO Calcio

23.00 PORTA A PORTA Attualità con Bruno Vespa

0.35 Tg1 Notte 1.05 Che tempo fa 1.10 Sottovoce

1.40 Italia Viaggio nella bellezza Sulle tracce del patrimonio mondiale Il medioevo delle cattedrali 2.40 Applausi teatro e arte

3.40 Risate di notte 4.25 Casi d’amore Telefilm 5.15 Rainews24 Telegiornale

RAI 2

18.50 BLUE BLOODS Telefilm In seguito a una chiamata del 911, Jamie e il sergente Renzulli cercano di entrare in un edificio di Harlem, dove si trova la chiesa del reverendo Potter… «Cuori solitari» Danny e Jackie indagano su un serial killer che uccide le prostitute. Intanto Erin incontra un corteggiatore in una galleria d’arte.

20.30 TG2 TELEGIORNALE/

21.00 TG2 POST

21.20 FILM-Commedia PIACERE, SONO UN PO’ INCINTA (Usa 2010) con Jennifer Lopez, Alex O’Loughlin

23.00 FILM-Commedia SE SPOSTI UN POSTO A TAVOLA (Fr./Belgio 2012) con Lannick Gautry, Elsa Zylberstein

0.40 CALCIO TOTALE – SPECIALE CALCIO MERCATO

1.45 PROTESTANTESIMO Religione

2.15 Sospetti 2 Fiction

4.00 Videocomic – Passerella di comici in tv varietà

4.05 Cuori in cucina Sitcom

4.25 Cuori rubati Soap

4.50 Detto fatto Tutorial

RAI TRE