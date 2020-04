Romina Power copia Loredana Lecciso e le rovina la quarantena: è guerra tra le due ex di Albano

Quella tra Romina Power e Loredana Lecciso sembra essere una guerra infinita. Come lo stesso Albano ha confermato nelle scorse settimane, Loredana Lecciso sta trascorrendo insieme a lui ed ai suoi figli questi giorni di quarantena nelle tenuta di Cellino San Marco. Anche la stessa showgirl leccese in tutti questi giorni non ha fatto altro che pubblicare sui suoi canali Social alcune fotografie che la ritraggono proprio insieme al suo ex compagno Albano. In molti hanno infatti ipotizzato che i due fossero tornati insieme, ma che per una qualche ragione non vogliono ancora confermare questo ritorno di fiamma.

Romina Power rovina la quarantena della Lecciso

Ad ogni modo sembra che a rovinare l’atmosfera ci abbia pensato proprio l’ex moglie di Albano Carrisi e l’acerrima nemica di Loredana Lecciso. Stiamo parlando di Romina Power la quale dopo la finale di Amici 2019 ha deciso di trascorrere il resto della quarantena in Puglia e più nello specifico nelle Tenute di Cellino San Marco. In realtà l’intenzione di Romina Power pare fosse quella di tornare in America, ma purtroppo per via della pandemia sono stati bloccati tutti gli aerei internazionali e di conseguenza la cantante statunitense ha pensato bene di andare o meglio di tornare in quella terra che tanti anni fa l’ha accolta con tanto amore.

Questo suo trasferimento nelle Tenute di Cellino San Marco dell’ex marito Al Bano, sono state documentate dalla stessa Romina su Instagram. La cantante ha postato in tutte queste giornate delle foto che la ritraggono proprio all’interno del podere. Ad ogni modo, ciò che non è passata inosservata a tutti i fan di Romina è stata una foto che la ritrae in un casetta nel bosco, dove al momento vive. La cosa incredibile è che qualche giorno prima Loredana Lecciso aveva pubblicato una fotografia che la ritraeva proprio all’interno di questa casetta insieme al cantante.

Romina torna a Cellino San Marco

In molti hanno visto questo gesto di Romina come un voler imitare Loredana Lecciso, pubblicando sostanzialmente quasi lo stesso scatto. Si è trattato di una semplice coincidenza o dell’ennesima frecciatina della cantante statunitense nei confronti della Rivale? Non è facile dare una risposta a questo quesito, ciò che invece è certo è che Romina ha postato la foto di questa casa nel bosco scrivendo anche queste parole “Tra la pace della natura, respirare la vita, contemplare l’essenza delle cose”. Sembra proprio che le due non abbiano intenzione di deporre l’ascia di guerra ed ogni occasione pare sia buona per attaccarsi a vicenda, seppur non direttamente.