Romina Power e la preoccupazione per il 5G “Moriremo tutti”

L’emergenza coronavirus e la pandemia ormai sta investendo il mondo intero e preoccupando tutti noi. Molti personaggi del mondo dello spettacolo sono in grande ansia e preoccupazione e spesso nelle loro dirette Instagram non nascondono le loro paure. Tra queste pare che la cantante italo-statunitense Romina Power abbia voluto esprimere le sue preoccupazioni sui social nel corso di una diretta. In questi giorni Romina Power si è diretta a Cellino San Marco nelle Tenute del suo ex marito in provincia di Brindisi, per trascorrere il resto della quarantena. Ad ogni modo così come ha fatto fin dall’inizio di questo emergenza, Romina ha utilizzato i suoi canali Social per comunicare al resto del mondo ed a tutti i suoi follower le sensazioni che la stanno investendo e che sono decisamente negative.

A quanto pare è la conduttrice sarebbe in questo momento piuttosto preoccupata per un altro fenomeno che è accaduto recentemente e che ha parso davvero molto strano. Si tratta della moria di uccelli che avvenuta nei giorni scorsi a Roma con corpi di decine di volatili che sono stati ritrovati riversi sul suolo tutti assieme. Romina però non ci vedrebbe nulla di strano in tutto ciò ed avrebbe dato una spiegazione al riguardo.

Romina Power, paura per un fenomeno strano accaduto a Roma

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, l’ ex moglie di Albano Carrisi in queste ultime ore ha voluto parlare sui social di un fenomeno molto strano e preoccupante che riguarda la moria di uccelli che sono stati trovati senza vita sul suolo di Roma. Sembra che Romina Power però abbia dato una spiegazione al riguardo. “Non è strano. Sono le onde elettromagnetiche provenienti dalle torri 5g loro muoiono subito, noi moriremo lentamente. Gli scienziati ci hanno avvertito di quanto sia nocivo esporsi alle onde elettromagnetiche del 5G. Poveri noi!! In USA c’e’ chi ha preso la situazione nelle sue proprie manie sparano contro le torri della morte”, ha dichiarato la donna. Anche nel passato pare che la cantante avesse spostato delle critiche a queste strumentazioni che sono necessarie per fare funzionare la nostra linea internet in modo più veloce e che è stata denominata appunto 5G.

Romina torna a Cellino

Intanto Romina, come abbiamo già anticipato, reduce dalla sua partecipazione al programma Amici di Maria De Filippi, è tornata a Cellino, la terra che molti anni fa l’ha accolta, quando per lei l’Italia era ancora un paese sconosciuto.