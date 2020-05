Romina Power, lo strano annucio sui social “Ho incontrato un grande uomo”

Nonostante da qualche giorno sia iniziata la fase due nel nostro paese seppur con delle limitazioni ed è possibile in qualche modo modificare i nostri comportamenti Romina Power continua la sua quarantena all’interno della Tenuta di Cellino San Marco. Come tutti sappiamo, la cantante americana è tornata in Puglia dopo aver terminato insieme all’ex marito il suo lavoro ad Amici di Maria De Filippi il serale, dove sono stati ospiti fissi per tutte le puntate che sono andate in onda proprio durante la pandemia. Una volta terminati gli impegni lavorativi e non potendo fare ritorno in California però Romina ha deciso di tornare a Cellino San Marco dove ha trascorso effettivamente queste settimane di quarantena, in una casetta nella tenuta dell’ex marito, insieme al figlio Yari. Nelle ultime ore sembra che è la cantante abbia voluto fare un omaggio a colui che lei stessa definisce un grande uomo. Ma di chi stiamo parlando?

Romina Power e l’omaggio sui social “Ho incontrato un grande uomo”

Romina ha voluto fare un omaggio a Giovanni Paolo II, Karol Wojtyla, che nella giornata di ieri lunedì 18 marzo avrebbe compiuto 100 anni e proprio per questa ragione la cantante ha voluto ricordarlo. Di certo Papa Giovanni Paolo II è stato molto amato non soltanto del Popolo cattolico e moglie di Albano attraverso un contenuto Instagram ha voluto dedicare un pensiero del papà e pubblicando anche una fotografia che la ritrae all’ex marito e proprio a Karol Wojtyla.

“Domani ricorre il compleanno di un grande uomo, che io ho avuto la fortuna di avvicinare. E’ Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla”, questo quanto scritto dalla cantante nella giornata di domenica, prima ancora che scoccasse la mezzanotte. Nella fotografia in questione si vede proprio Romina Power e Albano tra l’altro ancora molto giovani durante un incontro con Papa Giovanni Paolo II e nello specifico si vede quest’ultimo baciare il capo di Romina.

Tantissimi sono stati i like arrivati sotto questo post e tra questi pare ci sia anche quello della coreografa Carolyn Smith, che è conosciuta da molti per essere il presidente della giuria di Ballando con le stelle, ovvero il programma condotto da Milly Carlucci. Sempre in queste ultime ore, Romina ha voluto pubblicare un altro scatto mostrando a tutti i suoi follower come fosse lei da piccolina. Nella didascalia di questa foto la Power ha scritto: “Foto con Taryn e amichetti a Bel Air. Sempre composta io”.