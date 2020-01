Romina Power tenerezze con Albano Carrisi, lui sdolcinato: “Fosse stato per me non ti avrei mai lasciato”

Al Bano, nella sua casa in Puglia, con Loredana Lecciso, 47 anni, e Cristiano Malgioglio, che ha scritto per lui la canzone che presenterà a Sanremo con Romina. Questa foto è stata pubblicata dalla Lecciso sui social e i fans l’hanno interpretata come una risposta polemica verso Romina.È da un po’ di tempo che Al Bano e Romina appaiono sempre più vicini, ed eccoli in un momento romantico qualche settimana fa, durante un concerto del loro tour mondiale, ad Atlantic City, negli Stati Uniti: lui si avvicina e la abbraccia, mentre lei lo guarda divertita e complice.

Albano Carrisi, in arte Al Bano, 76 anni, e Romina Power, 68 anni, durante il concerto di Capodanno condotto da Amadeus e trasmesso su Raiuno, sono apparsi particolarmente affiatati, come spesso capita negli ultimi tempi: qui sopra, lei comincia con trasporto a intonare il loro successo “Felicità”; poi, sotto a sinistra, Al Bano la guarda senza nascondere l’emozione e infine, sotto a destra, sorridono e si guardano negli occhi, con profonda complicità. Quella sera il termometro segnava quasi zero gradi e Romina, quando Amadeus le ha chiesto se avesse freddo, ha risposto: «Quando canto vicino ad Al Bano non ho mai freddo…».

Tra il pubblico c’era chi ha pianto per la commozione nel momento in cui Romina Power ha detto: «Quando canto vicino ad Al Bano non ho mai freddo…». Era la notte di San Silvestro, a Potenza, Al Bano e Romina erano sul palco de L’anno che verrà, il “concertone” di Capodanno in onda su Raiuno, il termometro segnava quasi zero gradi e, quando il conduttore Amadeus ha chiesto loro se avessero freddo, lei, Romina, ha commosso tutti con quelle parole: «Con Al Bano vicino non ho mai freddo…».

Parole affettuose che i loro fans hanno interpretato come una dichiarazione d’amore. Parole che ci mostrano Al Bano e Romina più vicini che mai. Anche perché sul palco, durante l’esibizione, si sono scambiati sguardi e sorrisi di una antica e intramontabile intesa. Uniti come un tempo: intonando Felicità, uno dei successi che li hanno fatti entrare nel cuore del pubblico, erano complici come negli anni più felici della loro favola.

E in quei momenti, sul volto di lui, sembrava per un attimo svanita anche la malinconia per la recente scomparsa della sua amatissima mamma, Jolanda. Ma Al Bano e Romina non si sono limitati a stare l’uno accanto all’altra solo per cantare: il giorno dopo, nella giornata di Capodanno, hanno pranzato insieme in un ristorantino incastonato tra le montagne lucane, vicino alla romantica Matera, “La casa di caccia”, dove hanno assaggiato funghi porcini locali e piatti di selvaggina.

Al Bano e Romina ancora uniti anche fuori dalle scene, dunque, questa volta per brindare al nuovo anno, che presto li vedrà di nuovo insieme in una occasione importante: il prossimo Festival di Sanremo, dal 4 all’8 febbraio, dove saranno gli ospiti speciali del conduttore Amadeus. Tra i loro fans c’è già una trepidante attesa, anche perché Al Bano e Romina proporranno una canzone d’amore inedita, come se volessero lanciare un altro segnale sulla loro ritrovata sintonia, che né l’uno né l’altra chiamano amore. Almeno per il momento.

E forse non è un caso che, in tutta questa sintonia, abbia voluto “farsi sentire” anche l’altra donna importante nella vita di Al Bano, Loredana Lecciso, la ex compagna da cui ha avuto due figli, Bido e Jasmine. Infatti, dopo lo scambio di affettuosità tra Al Bano e Romina al concerto di San Silvestro e dopo averli visti insieme a pranzo a Capodanno, Loredana ha “risposto” pubblicando sui suoi social una foto: ritrae lei e Al Bano nella tenuta del cantante a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi.

Con loro c’è anche Cristiano Malgioglio, che ha scritto per Al Bano proprio la canzone che presenterà a Sanremo con Romina La Lecciso ha accompagnato l’immagine con parole in inglese come “love” (che significa “amore”), “kiss” (che significa “bacio”) e “home sweet home” (che significa “casa dolce casa”). Un “quadretto” che sta facendo discutere perché molti fans di Al Bano lo hanno interpretato come un messaggio a Romina, come se Loredana avesse voluto dire: “L’amore sono io”. Così, si è tornato a parlare di un Al Bano conteso da Romina e Loredana e della rivalità tra le due donne.

Un episodio simile era già accaduto qualche settimana fa. Al Bano e Romina erano in concerto negli Stati Uniti ad Atlantic City, e anche in quella occasione avevano mostrato una complicità

straordinaria. Sul palco, si era no stretti la mano, avevano ballato appiccicati ed erano arrivati persino a sfiorarsi le labbra. Segno di grande intimità. Poi, dopo avere cantato Felicità, Al Bano si era mostrato più galante che mai, e aveva fatto il baciamano alla ex moglie, per celebrare l’ottima riuscita dell’esibizione.

E sul finire di quel concerto, in uno degli ultimi “stacchi”, il discorso era scivolato sui loro figli: «Tu hai contribuito benissimo alle nascite nel mondo… hai fatto figli con me, con un’altra…», aveva detto Romina, riferendosi, senza nominarla, a Loredana Lecciso. «Quanti altri figli hai intenzione di fare?», aveva aggiunto. E lui: «Ho già dato». In questo inatteso botta e risposta qualcuno aveva letto una maliziosa stoccata di Romina alla Lecciso, che solo pochi giorni prima aveva pubblicato sui social una foto con Al Bano, come a dire: «Adesso Al Bano non si tocca». Ora, dunque, la storia si è ripetuta: ritrovata armonia a Capodanno tra Al Bano e Romina e nuovi segnali di rivalità tra Romina e Loredana.

Ma in sostanza, contano i fatti: le affettuosità pubbliche di Al Bano e Romina hanno tutta V aria di essere schermaglie amorose e una tale intimità tra loro non si percepiva da quando erano felicemente sposati. E negli ultimi mesi Al Bano ha lanciato messaggi piuttosto chiari sulla ex moglie: «Fosse stato per me non l’avrei mai lasciata…», ha anche detto. Resta, però, l’“ombra” di Loredana. A questo punto non resta che attendere come si evolverà questo nuovo capitolo del romanzo di vita di Al Bano. C’è da scommettere che, quando lo rivedremo insieme con Romina sul palco del prossimo Sanremo, Loredana non starà solo a guardare…