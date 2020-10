Romina Power torna in Puglia, si fa viva la nostalgia per Al Bano? : “qui per sempre”

Non può certo dirsi che nelle radici di Romina Power non ci sia la presenza della Puglia. Città che sin dalle prima apparizioni con Al Bano, l’ha accolta come natia di quelle terre. Ed è proprio per il calore e l’amore generato da questi posti che Romina non vorrebbe staccarsi mai dalla Puglia. Un legame a questi luoghi che è diventato negli anni sempre di più vita e storia per l’artista, che nelle ultime dichiarazioni social ha dichiarato “ è un amore eterno”.

Una storia che continua : il messaggio di Romina Power

Romina Power ha il cuore in Puglia, ed a confermarlo in ogni occasione è proprio la cantante, che come sappiamo ha trascorso tanti anni della sua vita a Cellino San Marco in compagnia del suo ex marito Al Bano. Certo,si potrebbe dire che quello di Romina non è mai un addio a queste terre, ma è sempre un arrivederci che ogni volta si tramuta in un benvenuto. Proprio nelle ultime settimane, come appare dai social, la Power ha deciso di ritornare nella sua amata Puglia e tanti hanno ben pensato di collegare questo ritorno ad Albano. Ma a smentire le voci al riguardo è stata la stessa cantante americana che ha postato una bellissima immagine di un paesaggio Pugliese con una dichiarazione : “Vorrei fermare l’estate qui per sempre”.

Romina Power : una lotta tra amore ed odio

E’ noto a tanti che la cantante Italo statunitense, soprattutto negli ultimi anni stia portando avanti delle vere e proprie battaglie contro l’inquinamento. Facendo forza dei tanti seguaci , lanciando delle vere e propria grida d’aiuto sui social. Ed è proprio grazie ai social network e alla risuono mediatico che le sue battaglie, riescono a ottenere più visibilità e di conseguenza più voce. Proprio negli ultimi giorni Romina è tornata in Puglia, non solo però per godersi paesaggi mozzafiato, ma anche per fare una vera e propria lotta ambientalista. Da uno scatto su internet, infatti, la Power ha evidenziato come le spiagge pugliesi e in generale la natura circostante siano in uno stato di totale inquinamento. Affermando con veemenza : “nuoteremo nella merda mentre i ricchi proteggono i loro soldi. Queste spiagge saranno solo un ricordo”

Un altro magico concerto di Thea e Yari : c’è anche la madre

Questa estate Romina ha trascorso molto tempo accanto a suo Figlio Yari Carrisi, il quale sembra aver trovato l’amore con Thea Crudi. Una compagna che, ricorda al pubblico proprio la fisicità e la spiritualità di sua mamma. I tre hanno postato numerosi scatti insieme, mostrando ai seguaci la felicità di questa “riunione di famiglia”. Anche Al Bano si dice contento del nuovo Yari che sembra essere rinato dopo questo incontro d’amore, lasciandogli un messaggio di augurio : “Auguro a Yari e Thea, l’amore che ho avuto con Romina, ma mahari con un finale diverso.”