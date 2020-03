Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi vivono separati, ecco perché

L’attenzione mediatica in questi giorni resta concentrata su Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. La coppia ha deciso di vivere separata ma perché? Ecco cosa è stato sempre taciuto per una delle coppie più discusse del mondo dello spettacolo.

Silvia Toffanin il successo a Verissimo

In questi anni siamo stati abituati a vedere Silvia Toffanin curare nel migliore dei modi un programma come quello di Verissimo.

L’ex letterina ha sposato un progetto che ha fatto cresce negli anni, tanto che il programma del sabato pomeriggio oggi è uno dei più seguiti dell’emittente e non solo. I vip del mondo dello spettacolo si raccontano ben volentieri nel salotto di Silvia Toffanin che riesce a trovare sempre il modo per emozionarli. Ciò che più piace della conduttrice di Verissimo è la particolare attenzione che questa mostra alle mamme in dolce attesa, come successo con Silvia Provvedi, Cristina Marino e Costanza Caracciolo che hanno annunciato in esclusiva da lei il sesso del loro prossimo nascituro, condividendo con la conduttrice un’emozione unica e rara. Ma il tutto non finisce qui.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi vivono separati

Nel corso della sua carriera, dunque, Silvia Toffanin ha sempre preferito raccontare emozioni vere e autentiche cercando e trovando anche il modo per far sì che i vip ospiti a Verissimo si emozionassero davvero. Una foto, un video, una dedica o una lettera come successo sempre durante l’intervista rilasciata da Silvia Provvedi.

Silvia Toffanin racconta, dunque, il bello della vita dei vip ma tiene ben nascosta la sua dagli occhi indiscreti. Oggi ecco che a far discutere troviamo il rumors lanciato anche da Velvet Gossip secondo cui Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi vivono separati.

Il mistero del matrimonio mancato

Riesce impossibile da credere che Silvia Toffanin, conduttrice a cui tutti raccontano tutto in particolar modo i matrimoni, sembrerebbe che al momento non avrebbe celebrato i suoi fiori di arancio con Pier Silvio Berlusconi.

I due, ufficialmente, non si sarebbero ancora uniti in matrimonio anche se il mistero sulle nozze persiste. Oggi a tenere banco nelle news di gossip troviamo il fatto che Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi vivano separati, ma perché?

La necessità della coppia nascerebbe dal fatto che la Toffanin e il compagno hanno deciso di fare in modo che i figli non vivessero in una città caotica come Milano, preferendo la tranquillità della Liguria e costringendo così Pier Silvio Berlusconi a fare il pendolare per amore.