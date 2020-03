Silvia Toffanin in giro con la scorta, i fan notano delle presenze ingombranti

Silvia Toffanin è un personaggio pubblico molto influente, non solo per essere una delle più amate conduttrici televisive, ma anche per essere la compagna di Piersilvio Berlusconi e dunque la nuora di Silvio Berlusconi. Ciò nonostante, Silvia Toffanin in tutti questi anni è riuscita a far trapelare molto poco della sua vita privata. La padrona di casa di Verissimo sembra aver voluto mantenere la privacy sulla sua vita privata e soltanto raramente finisce nelle riviste di gossip. La conduttrice è mamma di due bambini, di nome Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, avuti da Piersilvio Berlusconi, vicepresidente e amministratore delegato Mediaset.

Silvia Toffanin, mamma e compagna speciale

Silvia è diventata mamma per la prima volta esattamente dieci anni fa. Il primogenito è un maschietto che come abbiamo anticipato, è stato chiamato Lorenzo Mattia. Nel 2015 poi è nata la femminuccia ed in questo caso i genitori hanno voluto darle il nome di Sofia Valentina. Silvia è una mamma piuttosto attenta e presente e per questo non ha mai accettato di condurre altri programmi, a parte Verissimo, per non togliere del tempo alla sua famiglia. Questo programma la rende impegnata solo una volta alla settimana, mentre il resto della settimana vive in Liguria in una splendia villa. Silvia e Piersilvio, stanno insieme da oltre 20 anni, ma non si sono mai sposati.

Per quale motivo? Qualche settimana fa si era parlato di un possibile matrimonio tra i due, nozze che sarebbero avvenute in gran segreto. Nei giorni successivi, però sembra che la voce sia stata smentita proprio dai diretti interessati. Ad ogni modo, in una delle poche uscite pubbliche, la coppia pare fosse stata pizzicata dai paparazzi di Diva e Donna ed i lettori avrebbero notato una presenza piuttosto imbarazzante al loro fianco. Di che presenza si tratta?

Silvia Toffanin e PierSilvio Berlusconi circondati dalle guardie del corpo

A quanto pare la conduttrice di Verissimo ed il compagno quando escono non sono quasi mai da soli, ma al loro fianco ed a quello dei loro figli ci sarebbero dei body guard. Come abbiamo in parte anticipato, in alcune foto che sono state pubblicate dal periodico Diva e Donna, al fianco di Silvia Toffanin e del compagno, pare ci fossero quattro uomini che non li hanno lasciati soli nemmeno un attimo.