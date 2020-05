Stasera in Tv 10 Maggio 2020, Film, serie Tv e programmi di oggi

Programmi Tv stasera su Rai 1

Su Rai 1 alle 21.25 L’allieva 2 «Il passaggio» Alice (Alessandra Mastronardi, 34) cerca di fare luce sull’apparente suicidio di un liceale, compagno di scuola della figlia di Sergio (Giorgio Marchesi). L’autopsia rivela tracce di droga e per questo tutta la classe della vittima viene sottoposta ad analisi tossicologiche. Segue, «Insospettabili».

10.55 SANTA MESSA DALLA BASILICA DI SANTA MARIA IN MONTE SANTO IN ROMA

12.00 REGINA COELI DALLA SALA DELLA BIBLIOTECA

DEL PALAZZO APOSTOLICO IN VATICANO

12.20 LINEA VERDE «In gita ai Castelli Romani»

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 DOMENICA IN… con Mara Venier

17.30 TG1 TELEGIORNALE/CHE TEMPO FA

17.35 DA NOI… A RUOTA LIBERA Talk show

18.45 L’EREDITÀ con Flavio Insinna

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO con Amadeus

21.25 L’ALLIEVA 2 Fiction «Il passaggio» – «Insospettabili » Un famoso chirurgo viene ucciso durante una rapina in casa. Nel corso delle indagini, i dubbi sentimentali di Alice su Claudio si mischiano a quelli professionali: è quasi certa che Conforti stia nascondendo qualcosa sul caso che stanno seguendo.

23.20 SPECIALE TG1 Attualità

0.25 L’UOMO IN BIANCO – GIOVANNI PAOLO II , IL PAPA DEL CORAGGIO Karol Wojtyla, che avrebbe compiuto 100 anni il 18 maggio, viene raccontato da chi lo conosceva bene: il cardinale Stanislao Dziwisz, per 30 anni segretario di Giovanni Paolo II, il cardinale Angelo Comastri,lo scrittore vaticanista Gianfranco Svidercoschie il fotografo Arturo Mari.

Programmi Tv stasera su Rai 2

Stasera su Rai 2 alle 21.05 Che tempo che fa Una settimana dopo l’entrata nella Fase 2 dell’economia coronavirus, Fabio Fazio (55) fa il punto della situazione con Roberto Burioni, nella speranza che l’allentamento delle restrizioni non abbia provocato un aumento dei contagi. Come sempre, Luciana Littizzetto ci regalerà qualche spunto per sorridere.

10.00 RAI PARLAMENTO – PUNTO EUROPA

10.30 TG2 – DOSSIER Attualità

11.15 IN VIAGGIO CON MARCELLO Cucina

12.00 UN CICLONE IN CONVENTO Telefilm 1ª Tv (10ª st., ep. 3) «Un “Mamba” in crisi»

13.00 TG2 GIORNO TELEGIORNALE

13.30 TG2 MOTORI Attualità

14.00 FILM TV-Poliziesco IL COMMISSARIO DUPIN – UN CAFFÈ AMARO PER IL COMMISSARIO DUPIN (Ger. 2015) con Pasquale Aleardi Dupin riceve una telefonata dalla vecchia amica Lilou Breval, che lo informa che nella salina dei fratelli Daeron succede qualcosa di illegale. I due si danno appuntamento sul posto, in piena notte, ma quando il commissario giunge all’appuntamento di Lilou non c’è traccia e qualcuno comincia a sparare all’impazzata…

15.35 FILM TV-Poliziesco IL COMMISSARIO DUPIN – ORGOGLIO BRETONE (Ger. 2015) con Pasquale Aleardi

17.00 FILM TV-Poliziesco SQUADRA OMICIDI ISTANBUL – NELLE TUE MANI (Ger. 2012) con Erol Sander

18.35 IL COMMISSARIO VOSS «Tradimento mortale»

19.40 CHE TEMPO CHE FARÀ Talk show

20.30 TG2 TELEGIORNALE

21.05 CHE TEMPO CHE FA con Fabio Fazio

23.45 LA DOMENICA SPORTIVA Sport

Programmi Tv stasera su Rai Tre

Stasera su Rai Tre alle 21.20 Un giorno in pretura «La scomparsa di Gloria Rosboch» Roberta Petrelluzzi (77) segue il processo a Gabriele de Filippi e Roberto Obert, accusati della morte di Gloria Rosboch, professoressa di francese della provincia di Ivrea, avvenuta nel 2016. Obert ha dichiarato che l’assassino è de Filippi, ex studente di Gloria che aveva una relazione con lei.

13.00 PER ENZO BIAGI LE GRANDI INTERVISTE con Federico Ruffo Puntata dedicata agli incontri di Biagi con i potenti del ‘900. Si parte con Gheddafi, dittatore della Libia per 42 anni. Poi due interviste ad altrettanti capi di Stato: la prima a François Mitterrand, la seconda all’intellettuale dissidente Vaclav Havel, che nel 1989 divenne presidente della Cecoslovacchia. E poi, Michail Gorbaciov, Margaret Thatcher, il Dalai Lama e Madre Teresa di Calcutta.

14.00 TG REGIONE TELEGIORNALE/METEO

14.15 TG3 TELEGIORNALE

14.30 1/2 H IN PIÙ con Lucia Annunziata

15.55 KILIMANGIARO IL GRANDE VIAGGIO Viaggi

16.45 KILIMANGIARO – TUTTE LE FACCE DEL MONDO Viaggi con Camila Raznovich

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB Attualità

20.30 CHE CI FACCIO QUI «Ogni santo giorno» Il nuovo viaggio di Domenico Iannacone inizia nella piana di Rosarno, dove migliaia di braccianti vivono in accampamenti di fortuna e ruderi abbandonati senza luce né acqua. Quel pezzo di Italia è diventato l’epicentro dello sfruttamento di esseri umani costretti a lavorare senza diritti e senza tutele.

21.20 UN GIORNO IN PRETURA «La scomparsa di Gloria Rosboch» con Roberta Petrelluzzi

Programmi Tv stasera su Rete 4

Su Rete 4 alle 21.25 Le crociate XII secolo. Il maniscalco Baliano (Orlando Bloom, 43) riceve la visita del barone Goffredo da Ibelin (Liam Neeson), che gli rivela di essere suo padre e lo nomina cavaliere. I due partono per Gerusalemme, dove il giovane si fa onore combattendo contro il Saladino e conquista l’amore di Sibylla.

12.30 COLOMBO Telefilm (7ª st., ep. 1) «Prova a prendermi» Una nota scrittrice di gialli decide di vendicarsi della morte della nipotina prediletta. Colombo inizia a indagare.

13.50 DONNAVVENTURA PRESENTA SUMMER BEACH Viaggi

14.55 FILM-Western IL CAVALIERE PALLIDO (Usa 1985) con Clint Eastwood Una cittadina subisce le prepotenze del ricco Coy Lehood. A difendere la comunità arriva un cavaliere solitario, metà prete e metà pistolero, soprannominato Il predicatore.

Eastwood Una cittadina subisce le prepotenze del ricco Coy Lehood. A difendere la comunità arriva un cavaliere solitario, metà prete e metà pistolero, soprannominato Il predicatore. 17.00 FILM-Western LA LEGGE DEL PIÙ FORTE (Usa 1958) con Glenn Ford Nel 1880, Jason Sweet arriva in un villaggio del West assieme al suo gregge di pecore. Temendo danni ai pascoli, gli allevatori di bovini fanno di tutto per allontanarlo.

Ford Nel 1880, Jason Sweet arriva in un villaggio del West assieme al suo gregge di pecore. Temendo danni ai pascoli, gli allevatori di bovini fanno di tutto per allontanarlo. 18.55 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT

19.35 HAMBURGER DISTRETTO 21 Telefilm

20.30 STASERA ITALIA WEEKEND Attualità con Veronica Gentili

21.25 FILM-Storico LE CROCIATE (Usa/G.B. 2005) con Orlando Bloom, Liam Neeson

0.15 FILM-Commedia BENVENUTI NELLA GIUNGLA (Usa/G.B. ‘13) con Adam Brody, Eric Edelstein

Programmi Tv stasera su Canale 5

Stasera su canale 5 alle 20.20 La Fase 2 dell’emergenza coronavirus, ma non solo: in quattro ore e mezza di diretta, Barbara d’Urso (63) darà spazio questa sera anche ad altri argomenti, ospitando opinionisti e celebrità. Ma è ancora presto per il ritorno alla struttura classica dello show, con i Vip messi a confronto con le cinque Sfere.

14.05 CASA VIANELLO Sitcom (7ª st.) «Lo spogliarello» Checchi è un inquilino che tormenta tutti con le sue richieste di beneficenza: l’ultima idea è uno spogliarello di soli inquilini uomini. «Il gioco» Per il regalo del compleanno di Raimondo, Sandra si rivolge alla Reality Tour, che gli propone un gioco thrilling.

15.00 FILM TV-Drammatico INGA LINDSTROM – L’EREDITÀ DI GRANLUNDA (Ger. 2009) con Simone Heher, Nicki Von Tempelhoff Thomas, proprietario di un locale a Stoccolma e amante della vita in città, arriva alla tenuta ereditata dal facoltoso nonno appena deceduto. Vorrebbe venderla, ma…

16.45 FILM TV-Commedia ROSAMUNDE PILCHER: LA NEBBIA D’IRLANDA (Austria 2007) con Lara-Joy Körner, Hendrik Duryn lrlanda. Keira vive con la famiglia in una tenuta e non ha ancora superato il trauma per aver perso il fidanzato, morto per una caduta da cavallo. Da quel giorno l’animale non si è più lasciato cavalcare da nessuno: a prendersi cura di lui giunge dagli Stati Uniti uno specialista.

18.45 AVANTI UN ALTRO! Quiz con Paolo Bonolis, Luca Laurenti, Claudia Ruggeri

20.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

20.40 PAPERISSIMA SPRINT Varietà

21.20 LIVE – NON È LA D’URSO Talk show

Programmi Tv stasera su Italia 1

Stasera su Italia 1 alle 21.20 …E alla fine arriva Polly Reuben Feffer (Ben Stiller, 54) corona la sua storia d’amore sposando Lisa (Debra Messing). Durante il viaggio di nozze, però, la coppia si divide. Tornato a New York, dopo qualche tempo, Reuben incontra a una festa Polly Price (Jennifer Aniston, 51), ex compagna di scuola. E tutto cambia…

13.40 E-PLANET Sport

14.05 LETHAL WEAPON Tf (2ª st., ep. 15 e 16) «Ancora un giorno» – «Un nuovo partner»

15.55 MAGNUM P.I. Tf (1ª st., ep. 5 e 6) «Morte improvvisa» – «La morte è solo temporanea»

17.45 MIKE & MOLLY Sitcom (3ª st., ep. 10) «Karaoke di Natale» Presa dallo shopping natalizio, Molly non si rende conto che sta spendendo troppi soldi. Vince, come regalo per Joyce, si mette un parrucchino. Peggy desidera trascorrere la Vigilia col figlio.

18.05 CAMERA CAFÉ Sitcom con Luca e Paolo

18.20 STUDIO APERTO LIVE

18.30 STUDIO APERTO/METEO.IT

19.00 TELEFILM DA DEFINIRE

20.40 CSI: SCENA DEL CRIMINE Telefilm (5ª st., ep. 23) «Ghiacciato»

21.30 FILM-Commedia …E ALLA FINE ARRIVA POLLY (Usa 2003) con Jennifer Aniston, Ben Stiller

con Jennifer Aniston, Ben Stiller 23.15 FILM-Commedia YES MAN (Usa 2008) con Jim Carrey

Programmi Tv stasera su La7

Stasera alle 20.35 NON È L’ARENA Ottimi ascolti per il talk di Massimo Giletti che il 26 aprile ha registrato 2.093.000 telespettatori con uno share dell’8.9%. Anche stasera si parla della crisi economica provocata dal Covid-19 e di come è cambiata la vita nella Fase 2.

10.40 CAMERA CON VISTA

11.00 L’INGREDIENTE PERFETTO

11.45 L’ARIA CHE TIRA – DIARIO

13.00 IL GUSTO DI SAPERE

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.00 TAGADÀ RISPONDE Varietà con Tiziana Panella

14.50 FILM-Guerra IL BATTAGLIONE PERDUTO (Usa ‘01) con Rick Schroder

16.40 FILM-Dramm. LA CACCIA (Usa 1966) con Marlon Brando, Jane Fonda 19.00 DROP DEAD DIVA Telefilm (3ª st., ep. 8) «Un campus pericoloso»

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 NON È L’ARENA Attualità con Massimo Giletti

0.50 TG LA7 TELEGIORNALE

Programmi Tv stasera su TV 8

Stasera alle 21.30 I DELITTI DEL BARLUME – LA TOMBOLA DEI TROIA (It. ‘15) con Filippo Timi Il farmacista viene ucciso e i vecchietti, amici del barista Massimo Viviani, decidono di vederci chiaro. Un regalo riciclato potrebbe portarli sulla pista giusta…

10.45 FILM-Commedia AMORE IN DIRETTA (Canada ‘15) con Alison Sweeney

‘15) con Alison Sweeney 12.30 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI Reality

14.30 ITALIA’S GO TALENT Best of

16.15 FILM TV-Commedia SINCERELY, YOURS, TRULY (Can. ‘20) con Natalie Hall

18.00 FILM TV-Commedia CERCASI MICHAEL DISPERATAMENTE (Usa 2014)

19.30 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI Reality

21.30 FILM TV-Giallo I DELITTI DEL BARLUME – LA TOMBOLA DEI TROIAI (Italia 2015) con Filippo Timi

2015) con Filippo Timi 23.15 FILM-Azione INNOCENTI BUGIE (Usa ‘10) con Tom Cruise

Programmi Tv stasera su Nove

Stasera alle 21.40 LITTLE BIG ITALY Francesco Panella torna a New York per incontrare 3 italiani che vi risiedono, concorrenti della sfida, che lo portano a mangiare nel ristorante dove ritrovano il sapore di casa. La protagonista della sfida di oggi è la pizza.

14.30 FILM-Dramm. IL PROFUMO DEL MOSTO SELVATICO di Alfonso Arau (Usa 1995) con Keanu Reeves, Giancarlo Giannini

16.20 FILM-Commedia BACIATI DALLA SFORTUNA (Usa 2006) con Lindsay Lohan, Chris Pine

18.00 FILM-Commedia TUTTO TUTTO NIENTE NIENTE (It. ‘12) con Antonio Albanese, Lorenza Indovina

20.00 LITTLE BIG ITALY «San Diego » Reality

21.40 LITTLE BIG ITALY «New York»

23.30 LITTLE BIG ITALY «New York» con Francesco Panella

0.35 DELITTI A CIRCUITO CHIUSO

4.40 CHI DIAVOLO HO SPOSATO?

5.05 911: OMICIDIO AL TELEFONO

Programmi Tv stasera su Mediaset 20

Stasera alle 21.00 FIRST STRIKE (H.K. 1996) di Stanley Tong con Jackie Chan, Jackson Liu Hong Kong. Il poliziotto Chan è sulle tracce di un agente della Cia corrotto, che ha rubato una testata nucleare per venderla ai sovietici. L’inseguimento lo porta dal Caucaso all’Australia.