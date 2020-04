Stasera in Tv, Film e Programmi oggi Venerdi 24 Aprile 2020

Stasera In Tv su Rai 1

14.10 LA VITA IN DIRETTA Attualità

15.40 IL PARADISO DELLE SIGNORE

16.30 TELEGIORNALE

16.50 LA VITA IN DIRETTA Attualità

18.45 L’EREDITÀ Gioco

20.00 TELEGIORNALE

20.30 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO

21.25 PAVAROTTI (1 a TV) Film Un documentario di Ron Howard (“Apollo 13“, “Il codice da Vinci“) dedicato a Luciano Pavarotti (1935-2007). Con l’aiuto di materiale d’archivio e interviste inedite, si ripercorre la storia del grande tenore modenese, capace di conquistare le platee di tutto il mondo con una voce unica e la sua grande umanità.

Stasera In Tv su Rai 2

16.30 LA NOSTRA AMICA ROBBIE TF

17.15 IL NOSTRO AMICO KALLE TF

18.00 TG2 – TELEGIORNALE

18.50 BLUE BLOODS Telefilm

19.40 INSTINCT Telefilm

20.30 TG2 – TELEGIORNALE

21.00 TG2 POST Attualità

21.20 N.C.I.S. (1 a TV) «Nel mondo reale» Il figlio di un sottufficiale della Marina viene trovato morto proprio il giorno in cui tutto era pronto per festeggiare la sua uscita di prigione. La squadra di Gibbs (Mark Harmon, 68) indagando risale a Dante, il migliore amico di Kasie. La giovane è l’unica a credere alla sua innocenza.

TV) Telefilm 23.00 BLUE BLOODS (1 a TV) Telefilm

Stasera In Tv su Rai Tre

15.20 PUNTO DI SVOLTA Documenti

16.15 ASPETTANDO GEO Documenti

17.10 GEO Documenti

18.55 TG3 – METEO 3

20.00 BLOB Video frammenti

20.20 NON HO L’ETÀ Reality Show

20.45 UN POSTO AL SOLE Soap

21.20 IN GUERRA PER AMORE New York, 1943. Arturo (Pif, 47) è un italiano emigrato in America. È innamorato di Flora (Miriam Leone, 35), che ricambia i suoi sentimenti ma è già promessa in Sicilia al figlio di un boss. Per convincere il padre di Flora a concedergli la sua mano, Arturo si arruola nell’esercito americano e sbarca in Sicilia…

23.10 7 DONNE – ACCANTO A TE Musicale

24.00 TG3 LINEA NOTTE Attualità

Stasera In Tv su Canale 5

13.40 BEAUTIFUL Soap Opera

14.10 UNA VITA Soap Opera

14.45 UOMINI E DONNE Talk show

16.10 IL SEGRETO Soap Opera

17.10 POMERIGGIO CINQUE Attualità

18.45 AVANTI UN ALTRO! Gioco

20.00 TG5 – METEO.IT

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA Varietà

21.20 PAPERISSIMA Per una rilassante serata in famiglia torna il programma ideato da Antonio Ricci condotto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker (43). Al centro, filmati amatoriali che hanno come protagonisti bambini, animali stravaganti che vogliono stare «vicini vicini», esilaranti incidenti domestici e acrobazie malriuscite.

0.30 TG5 NOTTE – METEO.IT

Stasera In Tv su Italia 1

15.55 A SPASSO CON MARK E RUSSELL Film

17.50 LA VITA SECONDO JIM Telefilm

18.10 CAMERA CAFÈ Reality

18.20 STUDIO APERTO LIVE

18.30 STUDIO APERTO

19.00 IENEYEH Varietà

19.35 C.S.I. Telefilm

21.20 THE TWILIGHT SAGA: ECLIPSE Bella (Kristen Stewart, 29) è ancora divisa fra l’amore per il vampiro Edward (Robert Pattinson, 33) e l’amicizia per il licantropo Jacob (Taylor Lautner). Ma un nuovo pericolo si profila: si tratta dei malvagi vampiri capitanati da Victoria (Bryce Dallas Howard), decisa a far soffrire Edward uccidendo Bella.

23.45 QUESTIONE DI TEMPO Film

Stasera In Tv su Rete 4

13.00 LA SIGNORA IN GIALLO Telefilm

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM ATT

15.30 IERI E OGGI IN TV SPECIAL

16.00 L’AFFONDAMENTO DELLA

LACONIA Film

19.00 TG4 – TELEGIORNALE

19.35 TEMPESTA D’AMORE Soap

20.30 STASERA ITALIA Attualità

21.25 QUARTO GRADO Dallo Studio 10 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese. Gianluigi Nuzzi (51) è anche oggi al timone del programma che conduce dal 2013. Alessandra Viero, invece, è in collegamento da Roma. Anche il pubblico può intervenire attraverso il sito www.quartogrado.mediaset.it.

0.45 IL COMMISSARIO SCHUMANN TF

Stasera In Tv su La 7

13.30 TG LA7- TELEGIORNALE

14.15 TAGADÀ – TUTTO QUANTO FA POLITICA Attualità

16.30 TAGADÀ DOC Documenti

17.15 SPECIALE TG LA7 Attualità

19.05 DROP DEAD DIVA Telefilm

20.00 TG LA7- TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO Attualità

21.15 PROPAGANDA LIVE Si ripropone come ogni venerdì la scommessa di Diego Bianchi, che cerca di raccontare i fatti con precisione e rigore senza però rinunciare a un clima ironico, mescolando satira, musica e performance d’arte varia.

0.50 TG LA7- TELEGIORNALE

Stasera In Tv su Tv 8

17.45 VITE DA COPERTINA Doc.

18.30 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI Reality

19.30 CUOCHI D’ITALIA Reality

20.30 GUESS MY AGE – INDOVINA L’ETÀ Game Show

21.30 ITALIA’S GOT TALENT – THE BEST OF Talent Si rinnova l’appuntamento con il meglio della settima stagione del talent di Lodovica Comello. Ritroviamo i giudici Frank Matano, Nina Zilli, Claudio Bisio e Luciana Littizzetto. Tra i concorrenti più applauditi, la bambina Lucrezia Petracca.

23.30 FILM-Commedia CHE FINE HANNO FATTO I MORGAN? (Usa ‘09) con H. Grant, S.J. Parker

Stasera In Tv su Nove

18.30 DELITTI A CIRCUITO CHIUSO

20.00 SONO LE VENTI Attualità con Peter Gomez

20.30 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO con Gabriele Corsi

21.25 FRATELLI DI CROZZA – IL MEGLIO DI QUANDO SI STAVA MEGLIO In attesa del ritorno dei live, nuovo appuntamento con il meglio dello show di Maurizio Crozza e i suoi personaggi. Anche stasera Il comico genovese fa un quadro esilarante della scena politica e non solo.

22.45 ACCORDI & DISACCORDI Talk show con Andrea Scanzi, Luca Sommi

23.55 FRATELLI DI CROZZA – IL MEGLIO DI QUANDO SI STAVA MEGLIO

Stasera In Tv su Mediaset 20

19.15 CHICAGO FIRE Tf (6ª st.)

20.15 THE BIG BANG THEORY (5ª st., ep. 13 e 14) «L’ipotesi della ricomposizione» – «La riconversione del beta test»

21.00 FILM-Dramm. THE NEXT THREE DAYS (Usa 2010) La vita dei coniugi John e Lara viene sconvolta quando la donna, accusata di omicidio, finisce in prigione. Lui però non si rassegna, e progetta un piano per farla evadere.

23.10 22.11.63 Telefilm (1ª st., ep. 3 e 4) «Professor Jake Amberson » – «Il passato non dorme mai»

1.45 COVERT AFFAIRS Tf (2ª st.

Stasera In Tv su Rai 4

17.35 REVENGE Tf (4ª st., ep. 8 e 9) «Infinite volte l’infinito» – «Informazioni»

19.05 SENZA TRACCIA Tf (6ª st., ep. 14) «Questioni di cuore»

20.30 CRIMINAL MINDS Tf (4ª st.)

21.20 FILM-Azione LUPIN III (Giappone 2014)

23.35 FILM-Azione CHARLIE’S ANGELS: PIÙ CHE MAI (Usa 2003)

1.20 SPECIALE WONDERLAND

Stasera In Tv su La 7 D

13.45 GREY’S ANATOMY Telefilm(2ª st., ep. 5, 6 e 7)

16.25 PRIVATE PRACTICE Telefilm(6ª st., ep. 12 e 13) «Liberazione totale» – «E qui ci salutiamo»

18.15 TG LA7

18.20 TAGADÀ – RISPONDE

19.20 I MENÙ DI BENEDETTA con Benedetta Parodi

21.30 DAMAGES Tf (1ª st., ep. 5, 6, 7 e 8) «La scelta» – «Un testimone scomodo – «La deposizione» – «Il sospetto»

1.10 LA MALAEDUCAXXXIÒN

Stasera In Tv su Cielo

18.00 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE O LASCIARE TORONTO

19.15 AFFARI AL BUIO Reality

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality

21.15 FILM-Dramm. CARNE TREMULA (Sp./Fr.‘97) con Francesca Neri Madrid: alla ricerca di Elena, la sua prima compagna, Victor si trova suo malgrado nel bel mezzo di una sparatoria e finisce nei guai con la giustizia.

23.15 FILM-Dramm. LÉGAMI (Sp. 1990) con Antonio Banderas

Antonio Albanese è il latitante Sebastiano

Antonio Albanese ritorna sul piccolo schermo nel triplice ruolo di autore, regista e attore: è infatti lui il mattatore assoluto anche della seconda stagione de I Topi, serie tv che ha scelto di raccontare una storia di mafia dal punto di vista dell’ironia. Il protagonista Sebastiano è un latitante che, per continuare i suoi loschi traffici senza finire in carcere, trascorre le giornate nascosto in una sorta di bunker, come un ratto nelle fogne, protetto da telecamere, allarmi e recinzioni. In perenne fuga esistenziale, questa volta nel nuovo rifugio sotterraneo il malvivente deve fare a meno dell’amata famiglia, rimasta nella villetta alla periferia di Milano, piantonata giorno e notte dai poliziotti; ma le mille peripezie al fianco dello zio Vincenzo e del fidato compare “U Stuorto” continuano tra sketch e colpi di scena per tutte le sei puntate, disponibili in esclusiva su RaiPlay e su Rai3.

Nuovi episodi di Alessandro Borghese 4 Ristoranti

Sono ripartiti da Venezia i nuovi episodi di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, il cooking-show dei record che anche quest’anno conferma la sua ricetta vincente. Il format è rimasto infatti invariato: quattro ristoratori della stessa zona di appartenenza si sfidano per stabilire chi tra loro è il migliore e ogni concorrente invita a cena gli altri tre. Sono gli stessi avversari a valutare – con un punteggio compreso da zero a dieci – location, menu, servizio e conto, in attesa del voto finale dello chef Borghese, che può confermare o ribaltare i risultati della pagella; per il vincitore di ciascuna puntata sono in palio il titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività. Produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia, il contest raggiungerà alcuni dei luoghi più affascinanti e caratteristici della Penisola: oltre alle metropoli di Roma e Milano, le puntate toccheranno Valle d’Aosta, Carnia, Val Badia, Arezzo, Conero, Lunigiana, Cilento e andranno in onda ogni giovedì in prima serata su Sky Uno (sempre disponibili on demand su Sky Go e Now Tv).

Netflix – TheMidnight Gospel – Serie animata a forti tinte psichedeliche dedicata alle avventure di Clancy, viaggiatore nel tempo e nello spazio alla ricerca di una risposta definitiva alle sue domande esistenziali.

Netflix -The King – EternalMonarch – Un imperatore coreano di oggi attraversa un portale ed entra in unì mondo parallelo; ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente voluto…

Netflix – I due Papi – Jonathan Pryce e Anthony Hopkins nei panni di papa Francesco e papa Benedetto XVI, nei giorni del pontificio “passaggio di consegne” del 2013. Dottrine e personalità a confronto.

Netflix – La verità di Grace – Una giovane avvocata difende una donna afroamericana, rea confessa dell’omicidio del marito (ma qualcosa non quadra). Legal thriller uscito nel 2020 e diretto da Tyler Perry.

Netflix – La casa di carta – Il fenomeno – Per chi ha già divorato la quarta parte della serie spagnola creata da Álex Pina,ecco il documentario che ne racconta l’ascesa: da mezzo flop in patria, a straordinario successo mondiale.

Rai Play – Niente più come prima – Il racconto di un anno clou per la storia dell’Occidente, realizzato attraverso la selezione di materiali d’archivio dellaRai: dodici ore per altrettanti mesi, commentati dallo storico Franco Cardini

Rai Play – Eduardo e il 900 – Curato da Antonella Ottai e Paola Quarenghi, un documentario che narra la vita del celebre drammaturgo napoletano, analizzandone lo stretto rapporto con il Novecento italiano.

Iris Ore 21.00 L’ALTRA DONNA DEL RE (G.B./ Usa 2008) con Scarlett Johansson, Natalie Portman Spinte dal padre, le sorelle Anna e Maria Bolena si trasferiscono alla corte di Enrico VIII d’Inghilterra. Il loro compito è sedurre il re per ottenere benefici per la loro famiglia.

Rai Movie Ore 21.10 LOVING – L’AMORE DEVE NASCERE LIBERO (G.B./Usa 2016) R. Negga, J. Edgerton LMMMM La vera storia dei coniugi Loving, lui bianco e lei nera, divenuti celebri in America negli anni ’50 per essersi battuti contro la Virginia per difendere i loro diritti.

Paramount Network Ore 21.10 SHERLOCK (4ª st., ep. 1) «Le sei Thatcher» con Benedict Cumberbatch, Martin Freeman Sherlock indaga su una serie di eventi collegati a dei busti rappresentanti Margaret Tatcher. Scoprirà che la persona responsabile è collegata al passato di Mary. Seguono 2 episodi.

La 5 Ore 21.10 MISS F.B.I. – INFILTRATA SPECIALE (Usa 2005) di John Pasquin con Sandra Bullock Dopo aver salvato la vita a Miss America, Gracie Hart ha lasciato il servizio attivo, diventando il “volto glamour” dell’Fbi. Ma quando il concorso è di nuovo in pericolo…

Cine 34 Ore 21.10 INNOCENZA E TURBAMENTO (Italia 1974) con Edwige Fenech, Vittorio Caprioli Un giovane seminarista, tornato in famiglia per riflettere sulla sua vocazione, conosce la bella e sensuale matrigna. Per lui resistere al suo fascino non sarà facile.