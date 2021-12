Alberto Angela: la vita privata del conduttore, chi è la moglie Monica “La amo da sempre”

Alberto Angela lo conosciamo tutti per essere un noto personaggio del mondo dello spettacolo figlio del grande Piero Angela. Di lui e della sua carriera conosciamo tanto, ma cosa sappiamo in realtà della sua vita privata? Ad esempio, sappiamo che è sposato da tanti anni ormai con una donna di nome Monica. I due sono convolati a nozze nel 1993, una donna con la quale ha costruito una bellissima famiglia insieme ai figli.

Alberto Angela, la vita privata del noto conduttore

Alberto Angela e la moglie Monica si sono sposati esattamente nel 1993 e la loro unione ha portato alla nascita di tre figli. Il primogenito si chiama Riccardo ed è nato nel 1998 a seguire poi Edoardo nel 1999 e Alessandro nel 2004. I due pare che formino una coppia Davvero piuttosto affiatata e soprattutto unita e stanno insieme da tanti anni e pare che non abbiano avuto mai alcuna crisi. Angela è stato da sempre molto riservato soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata e per questo motivo su di lui e soprattutto sulla sua famiglia non si hanno molte informazioni.

Il rapimento di Alberto, le sue parole

La moglie Monica è stata da sempre a fianco del marito ma soltanto in alcune occasioni è apparsa al suo fianco, anche perché anche lei è stata da sempre molto riservata. Il sentimento che li lega è stato sempre molto profondo e pare che abbiano cercato in tutti i modi di rafforzarlo anno dopo anno. Purtroppo non sono mancati i momenti difficili e drammatici come quello relativo al rapimento di Alberto Angela in Nigeria, un evento piuttosto negativo che ha portato però poi la coppia a valorizzare le piccole cose della vita. Proprio riguardo il rapporto con la moglie sembra che Alberto abbia, nel corso di un’ intervista rilasciata nel 2019 detto delle cose molto importanti. “Mi hanno torturato, minacciato e derubato. Da allora apprezzo di più la vita”. Queste ancora le parole da lui dichiarate.

La vita di Alberto

Ad ogni modo, Alberto Angela è stato anche molto fortunato nella vita anche da un punto di vista professionale visto che grazie alla sua preparazione, al suo talento alla sua simpatia e abilità nel raccontare fatti accaduti tanti secoli fa è riuscito a conquistare l’amore di milioni di telespettatori. Per quanto riguarda la sua vita privata invece sappiamo che si è sposato con Monica nel 1993 e da quel momento hanno continuato ad amarsi fino al giorno d’oggi.