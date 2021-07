Andrea Bocelli: l’incidente terribile che ha segnato per sempre la sua vita, con l’elisoccorso in ospedale

Andrea Bocelli è uno dei più importanti artisti del nostro paese, conosciuto ovviamente in Italia ma anche tanto all’estero. È un tenore straordinario, il quale ha cantato nei più importanti teatri d’Italia e anche oltreoceano. Lo abbiamo visto anche partecipare a diverse trasmissioni televisive ed ha collaborato con tantissimi artisti di un certo calibro non soltanto italiani, ma anche di tutto il mondo. La sua carriera è stata sicuramente ricca di tanti premi e di tanti successi, ma in alcune occasioni purtroppo ha dovuto anche affrontare delle difficoltà non indifferenti.

Andrea Bocelli, il ricovero d’urgenza

Non tutti forse ricorderanno quando Andrea Bocelli è stato ricoverato d’urgenza in seguito ad un incidente avvenuto all’interno della sua tenuta in Toscana. Nonostante Comunque questo grave incidente, il cantante poi è stato ricoverato ed è rimasto sempre comunque lucido e cosciente. In quell’occasione era stato proprio lui a rassicurare tutti dicendo di stare bene e che se non fossero sopraggiunte complicazioni sicuramente avrebbe lasciato l’ospedale in serata.

L’incidente, la caduta da cavallo all’interno della sua tenuta

L’incidente poi sarebbe avvenuto poco dopo le 11 del 14 settembre 2017 in seguito ad una brutta caduta del noto cantante lirico. Questo è avvenuto all’interno della sua tenuta che si trova a Poggioncino a Lajatico. Ovviamente vista la brutta caduta da cavallo le persone che si trovavano insieme a lui hanno ritenuto opportuno chiamare il 118. Oltre all’auto medica e anche intervenuto l’elisoccorso Pegaso 3 che ha trasportato immediatamente il cantante all’ospedale di Pisa. Dopo essere stato visitato, sottoposto a tutti gli accertamenti del caso è stato chiarito che il cantante avesse soltanto una lesione alle costole, in realtà però pare che avesse anche un forte trauma cranico che gli ha causato uno stato confusionale piuttosto importante.

Solo qualche giorno di stop e poi di nuovo al lavoro

In un primo momento, quindi le sue condizioni di salute pare non fossero a parte così tanto gravi, ma poi l’ospedale di Pisa pare che non avesse rilasciato il bollettino medico tanto da far preoccupare tutti i fans del cantante. A distanza di 2 giorni da questa brutta caduta poi il tenore si è esibito nella città di Pisa all’interno del Teatro Verdi. E’ stata una brutta caduta per Andrea Bocelli. Ad ogni modo, le sue condizioni di salute poi sono tornate ad essere le stesse di sempre. Ci sono volute soltanto poche ore.