Antonella Clerici dieta: la conduttrice in splendida forma è dimagrita

Antonella Clerici è tornata oggi lunedì 13 settembre 2021, con il suo programma E’ sempre mezzogiorno. Nel contempo, qualche sera fa è stata ospite ai Seat Music Awards 2021 e si è presentata sul palco dell’Arena di Verona in splendida forma. Per l’occasione ha vestito un abito molto elegante di colore nero e tutto ricoperto di paillettes. Il suo look non è di certo passato inosservato.

Antonella Clerici a dieta, quanto ha perso?

Del suo look ai Seat Music Awards 2021, ne ha parlato la stessa conduttrice nel corso di una intervista dove tra l’altro ha raccontato di essersi sottoposta ad una dieta e di aver anche perso del peso. «Dopo le ferie la mia amica e nutrizionista Evelina Flachi mi ha messa sotto: ho iniziato una piccola dieta e ho già perso tre chili». Questo quanto dichiarato dalla presentatrice, spiegando così di essersi impegnata tanto per poter rispettare le regole e le indicazioni della nutrizionista.

La sua storia con Vittorio Garrone

Poi la conduttrice ha anche parlato della sua vita privata e del rapporto con Vittorio Garrone. «Siamo riusciti a costruire il nostro nucleo familiare allargato senza intaccare il rapporto di coppia. Ci piace ritagliarci giorni tutti per noi, anche solo la fuga di una sera, ma entrambi siamo felici quando stiamo tutti insieme, con i nostri figli – una mia (la 12enne Maelle, ndr) e tre suoi – con i tre cani nell’allegra quiete che avvolge la casa nel bosco. Accanto a lui da una parte sono tornata ragazzina nello spirito, dall’altra sono cresciuta. Ho capito che essere innamorata significa puntare nella stessa direzione e aver voglia di guardare lontano insieme».

Antonella ha ancora il benessere delle vacanze addosso. «Le ho trascorse all’insegna della semplicità, lontana dai riflettori, un po’ in Liguria e un po’ in Normandia, tra Deauville e Honfleur, nella zona del Calvados, un luogo del cuore dove abbiamo una piccola casa di campagna dove stiamo a meraviglia, al fresco. Lì vivo allo stato brado, senza trucco, senza badare all’acconciatura, in scarpe da ginnastica e jeans, libera come i cavalli che Vittorio adora e alleva.

In Normandia questo animale non è elitario, moltissimi ne possiedono uno: è un po’ come la bici ad Amsterdam o il motorino a Roma. La mia Maelle li adora: la mattina monta in sella e va nei boschi o sulla spiaggia. Da quando Vittorio mi ha fatto conoscere meglio questo luogo, è diventato la nostra seconda terra». Le fotografie che postano sui social parlano di intesa e affiatamento immutato, come il primo giorno.

«È una signorina sveglia, intelligente, con sani principi, matura, visto che è cresciuta confrontandosi molto con gli adulti. È brava a scuola, perché sa che il mio mantra è “la cultura è libertà” e su questo non transigo. È appassionata di cucina ed è anche bravissima: con nulla, apre il frigo e fa risotti, dolci, piatti speciali. È diventata grande, ma ha conservato aspetti teneri, come dormire con un peluche e, ora con Simba, il labrador di otto mesi che le ha regalato Vittorio. Alle mie spalle…». Sorride e spiega: «Lei ne ha sempre desiderato uno, forse perché è cresciuta giocando con il mio Oliver.

Mentre io, dopo averlo perso, non ne volevo sapere. Vittorio un giorno le ha donato Simba, che oggi è l’ombra di Maelle». Il terzo cane di casa, dopo Argo e Pepper. «Simba è giocherellone e un po’ rompiscatole. Con la bassottina Pepper va d’accordo. Argo, il rhodesian ridgeback, invece, quando lo vede insistere per giocare lo mordicchia per rimetterlo al suo posto. Tornare a casa dopo il lavoro è sempre una festa». A proposito di festa: si parla di lei a Ballando con le stelle. «Ora non posso, sono impegnatissima, ma prima o poi andrò, come ballerina per una notte: il programma è molto carino e Milly è bravissima. Io sono negata per il ballo e tra È sempre mezzogiorno e, in novembre, The Voice Senior, mi manca il tempo per preparami bene, come piace a me». Antonella deve scappare. Le prove la reclamano, il tempo stringe, ma la sua serenità è contagiosa, come il sorriso: schietto, vero, accogliente. La ricetta del suo successo parte da qui.