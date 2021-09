Antonietta Bello: chi è l’ex fidanzata di Lino Guanciale, età, carriera, vita privata

Lino Guanciale è un noto attore italiano, il quale sicuramente ha avuto un successo strepitoso in tutti questi anni. Di lui sappiamo che è un attore molto amato e soprattutto uno tra i più rinomati. Sappiamo anche che è stato sposato in passato e che adesso ha al suo fianco una nuova compagna. Ma cosa conosciamo della sua ex moglie Antonietta Bello?

Antonietta Bello, chi è l’ex compagna di Lino Guanciale

È nata a Gemona del Friuli nel 1986 dove è cresciuta insieme alla sua famiglia, ovvero ai genitori e alla sorella. Non abbiamo molte informazioni riguardo la sua vita passata, perché l’attrice tiene molto alla sua privacy. Ha fatto comunque tantissima strada e ha conseguito il diploma di recitazione presso il teatro stabile di Genova. È stata poi la protagonista di diversi episodi di varie serie televisive molto note tra le quali Don Matteo, Un medico in famiglia, Un passo dal cielo 3, Braccialetti Rossi e Le tre rose di Eva 4. Ha preso parte anche a diversi film, dei quali è stata anche la protagonista. È stata fidanzata con Lino Guanciale per 10 anni esattamente dal 2008 al 2018. Pare che i due si siano conosciuti al teatro stabile di Genova dove Lino teneva dei corsi di recitazione.-