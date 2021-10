Bologna Milan Serie A Tim diretta tv e live streaming gratis dove e come vedere la partita

Il Bologna sfida oggi il Milan nell’anticipo serale della nona giornata di Serie A. Si tratta di un match molto importante soprattutto per il Bologna che tenterà di tutto per portare a casa i tre punti che potrebbero dare alla squadra una bella spinta in classifica. Ecco qui di seguito tutte le informazioni sulla gara, su dove e come vedere il match e quelle che potrebbero essere le probabili formazioni.

Bologna Milan oggi sabato 23 ottobre 2021

Nella giornata di oggi, sabato 23 ottobre si giocherà la nona giornata di Serie A e nell’anticipo serale si sfideranno il Bologna ed il Milan. La squadra di Stefano Pioli nell’anticipo serale sfiderà in casa il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il Bologna è ottavo in classifica con 12 punti frutto di 3 vittorie e 3 pareggi e soltanto due sconfitte. Il Milan invece si trova la seconda posizione proprio dietro il Napoli a quota 22 punti. Fino ad oggi il cammino del Milan in campionato è stato piuttosto positivo con 7 vittorie e soltanto un pareggio. I rossoneri ed il Bologna si sono sfidati ovviamente anche in precedenza e sono stati in vantaggio nei 73 precedenti giocati in Serie A proprio a casa del Bologna. La squadra Rossoblu nello specifico non batte il Milan in casa da 19 anni e l’ultimo successo risale esattamente al 10 marzo 2002 quando la squadra guidata da Guidolin si è imposta per due reti a zero su quella di Ancelotti, grazie alle reti di Julio Cruz e Fresi. Il Milan arriva comunque da una sconfitta contro il porto in Champions League ma sulla carta è ovviamente la favorita in questo match.

Dove e come vedere Bologna Milan

L’anticipo serale della nona giornata di Serie A sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn e sarà visibile agli utenti della piattaforma sulle Smart TV di ultima generazione che siano compatibili con l’app. Grazie all’applicazione poi si potrà assistere al match su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o XBox ed ancora alle tim vision box oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV stick. Sarà possibile assistere a match anche su Sky e nello specifico su Sky Sport 1 al numero 201 del satellite numero 472 e 482 del digitale terrestre. Si potrà assistere al match anche su Sky sport calcio al numero 202 e 249 del satellite oppure a 473 e 483 del digitale terrestre. Si potrà ancora assistere a Bologna Milan su Sky Sport al numero 251 del satellite. I tifosi potranno anche guardare la partita in diretta streaming, ovviamente su dispositivi quali smartphone e tablet iPhone e iPad scaricando le relative applicazioni da Dazn e SkyGo per sistemi Android e iOS.

Probabili formazioni

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Castillejo, Krunic, Leao; Ibrahimovic.