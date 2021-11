Carolina Crescentini: chi è il marito Francesco Motta, età, carriera, vita privata

Carolina Crescentini la conosciamo tutti per essere una nota attrice e modella italiana. Riguardo la sua vita privata sappiamo che è sposata con un cantante di nome Francesco Motta conosciuto semplicemente come Motta. È un cantante di spicco della musica italiana ed è dunque il marito della nota attrice. Ma cosa conosciamo di lui e della loro vita di coppia?

Carolina Crescentini, chi è il marito

Francesco Motta è nato a Pisa il 10 ottobre 1986 ed ha fondato un gruppo chiamato Criminal jokers. Effettivamente ha deciso di trasferirsi a Roma per studiare composizione per film e poi ha composto una fede di musica sia per film che per documentari. In seguito alla prima esperienza fatta nel gruppo, poi ha deciso di staccarsi e continuare la carriera in solitaria. L’esordio nella scena musicale italiana è arrivata nel 2016 con l’album intitolato La fine dei vent’anni che ha fatto sì che vincesse la targa Tenco nella categoria Opera Prima. Il successo però è arrivato ancora di più quando ha preso parte al Festival di Sanremo nel 2019 con un brano intitolato Dov’è l’Italia e in quell’occasione ha vinto anche la serata dei duetti cantando in coppia con Nada.

La storia d’amore tra Carolina e Francesco Motta

Riguardo la storia d’amore con l’attrice sappiamo che i due si sono conosciuti nel 2017 e dopo diverse indiscrezioni i due hanno ufficializzato la loro storia presentandosi sul red carpet del film A Casa tutti bene di Gabriele Muccino. I due Comunque sono piuttosto riservati e non amano condividere la loro quotidianità con i loro fan. Hanno comunque dei profili Instagram piuttosto seguiti dove spesso condividono dei post riguardanti soprattutto la loro vita professionale. Sembra che siano molto legati alla Toscana ed hanno scelto proprio questa regione come location del loro romantico matrimonio.

Le nozze

I due si sono sposati il 7 settembre 2019 della campagna toscana con un matrimonio in stile country Punk al quale hanno preso parte soltanto pochi invitati. Poi sono andati ad abitare a Roma e sono molto innamorati l’uno dell’altro. Carolina Crescentini, dopo il grande successo ottenuto con I Bastardi di Pizzofalcone, adesso è pronta a tornare in tv con una serie televisiva intitolata Mare fuori due ed è anche a lavoro per la quarta stagione di Boris. Insomma, un periodo d’oro per Carolina e di conseguenza anche per il marito.