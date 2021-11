Carolina Crescentini: perchè l’attrice non ha avuto figli? La confessione

Carolina Crescentini la conosciamo tutti per essere una nota attrice italiana ed anche una modella di grande successo. Ultimamente ha avuto modo di prendere parte ad una serie televisiva che ha avuto davvero un successo strepitoso ovvero I bastardi di pizzofalcone. Questa sera invece sarà ospite del programma di Amadeus a I soliti ignoti. Ma cosa conosciamo in realtà di lei e della sua vita privata? Sapete che è sposata con un noto cantante di nome Francesco Motta? Ha dei figli? Conosciamola meglio.

Carolina Crescentini chi è

Carolina Crescentini è nata nel 1980 ed è sicuramente una delle più amate con attrici italiane ed è anche l’ospite di questa sera della puntata di soliti ignoti il programma condotto da Amadeus. In realtà è stata da sempre molto riservata e non ha mai amato parlare della sua vita privata. Si è sposata nel settembre del 2019 con il cantautore Francesco Motta e anche lui è stato da sempre molto riservato non ha mai amato parlare della sua vita privata.

Carriera

Ha esordito nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo del cinema e della fiction quando aveva poco meno di 30 anni. È ricordata per aver interpretato il ruolo di Corinna nella serie televisiva intitolata Boris. Per quanto riguarda invece le sue nozze, sappiamo che si sono celebrate in un modo piuttosto originale in un Resort di Grosseto alla presenza di pochi invitati. È molto seguita sui social network e nello specifico su Instagram dove ha un account di oltre 160 mila follower. È stata protagonista di una fiction prodotta dalla Rai e intitolata La bambina che non voleva cantare. Poi ha preso parte anche ad un film per la televisione dove ha interpretato Viviana pensi che la mamma della cantante Nada Malanima.

Perchè non ha avuto figli?

L’attrice nel corso di un’intervista ha parlato un po’ della sua vita privata e del fatto che non abbia avuto figli. Alla domanda “Ma quando fai un figlio?”, l’attrice sembra aver risposto in modo piuttosto deciso e lo ha fatto nel corso di un’intervista Da noi a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini. “Ma quanto è pericoloso chiedere a una donna quando fa un figlio? Non sai cosa succede a una persona: se ci riesce o meno, se lo vuole… se è con il compagno giusto. La superficialità con la quale ti bombardano, in realtà, ha a che fare con l’incasellamento sociale… dal voler capire dove vai a finire”. Questo quanto dichiarato ancora da Carolina.