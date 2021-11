Chiara Canzian: chi è la figlia di Red, età, carriera, vita privata

Chiara Canzian è la figlia di Red, il noto bassista dei Pooh ed anche cantante e discografico italiano che ha avuto un grandissimo successo. Il cantante sarà oggi protagonista nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Cosa sappiamo di lei e della sua vita privata? Chi è Chiara?

Chiara Canzian, chi è la figlia di Red

È nata a Vittorio Veneto in provincia di Treviso il 13 dicembre 1989 ed ha 31 anni. Chiara è Nata sotto il segno zodiacale del sagittario proprio come il padre ed è una nota cantautrice e blogger italiana di grande successo.

È nata dal matrimonio tra Red Canzian e Delia Gualtiero anche lei una nota cantante. Sembra che abbia ereditato dai genitori la passione per il canto ed abbia iniziato ad muovere i primi passi nel mondo della musica sin da piccolina. La sua carriera nel mondo della musica è iniziata esattamente nel 2009 quando ha pubblicato il suo primo album Sempre nello stesso anno ha preso parte al Festival di Sanremo. Ha partecipato anche alla realizzazione del concerto Amiche per l’Abruzzo ovvero un evento di beneficenza che ha visto coinvolte diverse artiste italiane per aiutare le popolazioni dell’Aquila colpite dal terremoto.