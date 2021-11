Davide Maroni: chi è l’alunno de Il Collegio 6, età, genitori, vita privata

Davide Maroni lo conosciamo per essere un allievo de Il Collegio 6, quello che non ama le regole. La sesta edizione di questo programma molto fortunato di casa Rai, va in onda da diverse settimane su Rai 2 e sembra che stia avendo un grande successo. Ad ogni modo, cosa conosciamo di lui e della sua vita privata? Conosciamolo meglio.

Davide Maroni, chi è

Ha 16 anni ed è nato a Nova Milanese, in provincia di Monza e Brianza in Lombardia. E’ un grande appassionato di Tik TOk e sembra che abbia un profilo che vanta all’incinca 76 mila followers. Davide pare che non sia molto amante delle regole ed avrebbe preso molto male il distacco dal suo cellulare. E’ stato adottato quanto era molto piccolo, all’età di 4 anni. La sua mamma, Sabrina, nel video di presentazione parlado di lui avrebbe detto “Sa essere anche molto dolce”.

“L’abbiamo desiderato tanto”, avrebbero aggiunto mamma Sabrina e papà Carlo. “Se lo prendi di petto non serve a niente. Ha una forte personalità, è molto deciso. Non è semplicissimo”, ha aggiunto la sua mamma. Come abbiamo già anticipato, è uno degli alunni della sesta edizione de Il collegio. Nel suo video di presentazione, pare che Davide abbia ben sottolineato il fatto che non ama andare d’accordo con gli vuole imporgli qualcosa.