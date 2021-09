Gianmaria Antinolfi: chi è, età, carriera, Uomini e Donne, flirt, Belen Rodriguez, fidanzata

Gianmaria Antinolfi lo conosciamo tutti per essere un noto imprenditore il quale è finito al centro della cronaca e del gossip nel luglio 2020 per aver avuto un flirt di breve durata con Belen Rodriguez. Ad ogni modo, oggi lunedì 13 settembre 2021 l’imprenditore si appresta ad iniziare una nuova avventura al Grande Fratello vip 6. Ma cosa conosciamo in realtà di lui e della sua vita privata?

Gianmaria Antinolfi chi è

Il suo vero nome completo è Giovanni Maria antinolfi ed è nato a Napoli il 30 giugno 1985. Ha frequentato la facoltà di economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Poi ha conseguito un master in Management presso l’Università bocconi di Milano che poi tra l’altro è la città dove vive ancora oggi.

Vita privata

È stato associato a diverse donne del mondo dello spettacolo una tra tutti Belen Rodriguez. I due avrebbero avuto una relazione di breve durata a luglio 2020. L‘imprenditore avrebbe comunque frequentato anche Dayane Mello. È stata proprio quest’ultima ad ammettere di avere frequentato l’imprenditore pochi giorni prima che uscisse la notizia del flirt con Belen. È stato anche beccato insieme a Soleil sorge Anche se questa storia non è stata mai confermata da nessuno dei due.