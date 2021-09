Soleil Sorge: chi è, età, carriera, vita privata, Uomini e Donne, flirt

Soleil sorge è una nuova concorrente del Grande Fratello vip che inizierà proprio oggi lunedì 13 settembre 2021. Di lei sappiamo che è stata un’ ex corteggiatrice di Uomini e Donne e la scelta di Luca Onestini. Ad ogni modo, cosa conosciamo di lei e della sua vita privata?

Soleil Sorge chi è

È nata a Los Angeles nel 1994, ma da diversi anni ormai risiede in Italia. Il suo vero nome è Soleil Anastasia Sorge, anche se è conosciuta semplicemente come Soleil Stasi. È una nota showgirl e influencer e come abbiamo già visto sarà una nuova concorrente del Grande Fratello vip 2021. La sua partecipazione del programma sarà piuttosto interessante perché conviverà quest’esperienza con Gianmaria antinolfi che pare sia stato un suo ex fidanzato.

Vita privata

Di lei sappiamo ancora che è molto amica di Jonas Berami un ex tronista ed ha anche recitato insieme all’attore Cristiano Caccamo con il quale ha una grande amicizia. È amica anche di diversi vip del mondo dello spettacolo tra i quali Francesco Totti e Anche l’ex vincitrice del GF Alessia Macari. Non tutti sanno che Soleil ha studiato registrazione a New York e poi pare che sia tornata in Italia per poter lavorare per il canale Roma TV. Ha partecipato anche a Miss Italia dove non ha ottenuto un grande successo. Ha lavorato come fotomodella ed ha recitato in diversi videoclip musicali.