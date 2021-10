Giorgio Pasotti al fianco di Anna Valle nella fiction di Raiuno Lea e i bambini degli altri

Ultimi scampoli d’estate: Giorgio Pasotti ha colto l’occasione per goderseli in compagnia della famiglia in riva al mare prima del ritorno sul set, dove lo attende un’intensissima stagione televisiva. Dopo lo straordinario successo della prima stagione, sono partite infatti da pochi giorni a Napoli le riprese di Mina Settembre 2, dove l’attore è Claudio, l’algido e fedifrago marito della protagonista interpretata da Serena Rossi.

Prossimamente, inoltre, vedremo Pasotti anche al fianco di Anna Valle nella fiction di Raiuno Lea e i bambini degli altri: è la storia, ambientata a Ferrara, di un’infermiera che non può avere figli e che si dedica quindi a quelli del prossimo. Pasotti interpreta l’ex marito di Lea, il primario dell’ospedale in cui lei lavora. L’attore dunque torna a vestire i panni di un medico, ruolo che aveva ricoperto una decina di anni fa nella serie Mediaset La scelta di Laura.

Ma questo è quello che vedremo nel suo futuro in Tv. Nel presente, Giorgio, che da circa un anno è anche il direttore artistico del Teatro Stabile d’Abruzzo, è dedito solo agli affetti: la compagna Claudia Tosoni e la figlia Maria, avuta 11 anni fa dall’attrice Nicoletta Romanoff, che sta per superare il papà in altezza. Dopo un’estate trascorsa tra magnifici resort in Puglia e una puntatina al fresco dell’Austria, Pasotti ha scelto Maccarese, sul litorale romano, per trascorrere ancora qualche ora di sole in libertà. E ha sfidato in una partita a beach volley la figlia e la compagna, mostrando un fisico super allenato.

Oltre al lavoro, al fitness e alle amorevoli cure che dispensa a Maria, Pasotti ha anche un lato romantico che riserva alla giovane compagna. Giorgio e Claudia si amano dal 2018, quando si conobbero durante lo spettacolo teatrale Sogno di una notte di mezza estate, dove lei, ex finalista di Miss Italia 2012, era un’attrice esordiente e lui il professionista navigato. «Lasciai che mi invitasse a cena per tre volte, accettai alla quarta per vedere quanto ci teneva a me», aveva rivelato la Tosoni. A ben guardare da queste foto, a dispetto dei tre anni trascorsi, la passione tra i due è ancora alle stelle.