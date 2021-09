Ci siamo Fra poco più di 2 ore sarà in onda Serena Bortone. L’altr’anno con il suo programma oggi è un altro giorno ha tenuto milioni di telespettatori incollati alla televisione tra numerose interviste e sketch televisivi. Anche quest’anno l’obiettivo di Serena è quello di portare serenità e divertimento ai propri telespettatori. Intanto oggi godiamo insieme un’intervista doppia alle attrice Giuliana De Sio.

Giuliana De Sio è una delle attrici più conosciute e apprezzate del panorama televisivo e cinematografico italiano.

Grazie alla sua bellezza, al suo fascino e al suo talento, ha conquistato il cuore di milioni di persone che la seguono da anni con grande affetto.

Giuliana De Sio: chi è, età, figli, curiosità, carriera, lavoro e vita privata

Giuliana De Sio è nata a Salerno il 2 Aprile del 1956 e cresce a Cava de’ Tirreni.

Sin da piccola ha mostrato la sua grande passione per la recitazione e per trasformarlo in un lavoro si è trasferita a Roma a 18 anni a casa di un amico. Nella città eterna conosce il capo carismatico di una famosa comune hippy di Terrasini di cui si innamora e con cui si trasferisce per alcuni mesi.

Nel frattempo incontra Alessandro Haber, che la spinge a diventare attrice portando delle foto che le aveva fatto un agente: nel giro di tre giorni le fanno fare tre provini e ottiene la parte in ciascuno di essi.

Sceglie la televisione e viene scritturata per lo sceneggiato Rai Una donna nel 1977, tratto dal romanzo di Sibilla Aleramo. Nell’anno seguente partecipa alla pellicola Le mani sporche, in questa occasione ha la possibilità di lavorare con grandi del mondo del cinema come Marcello Mastroianni ed Elio Petri.

Nel 1983 ottiene un triplice successo al cinema con “Scusate il ritardo”, per la regia di Massimo Troisi, “Sciopèn”, di Luciano Odorisio, e “Io, Chiara e lo Scuro”, di Maurizio Ponzi, grazie al quale vince un Nastro d’Argento e un David di Donatello.

E poi ancora interpreta Casablanca (1985), di Francesco Nuti, anche protagonista di questi ultimi due titoli. Con Ponzi invece tornerà a lavorare in Italiani (1996), Besame Mucho (1999) e A luci spente (2004).

Da qui parte una carriera ricchissima di soddisfazioni. Ha partecipato a tanti film di successo come: Cento giorni a Palermo; Cattiva (con cui vince il suo secondo David di Donatello); Con rabbia e con amore, I picari, La vera vita di Antonio H. (1994) e W la scimmia (2002).

Gli anni Duemila

In tv negli anni 2000 è poi tornata a recitare in Gli amici di Gesù – Maria Maddalena (2000), Il bello delle donne dove è stata protagonista per tutte le tre serie (2001-2002-2003), Caterina e le sue figlie 2 (2007), Mogli a pezzi (2008).

Nultime stagioni teatrali è stata protagonista di Notturno di donna con ospiti e dal 2007 è l’indiscussa protagonista de Il laureato, testo teatrale tratto dal famoso film di Mike Nichols, nel ruolo della Signora Robinson, reso celebre sul grande schermo da Anne Bancroft.

Dall’11 settembre 2012, torna nella fiction L’onore e il rispetto – Parte Terza, con Gabriel Garko. Il ritorno sulle scene è segnato da Rodolfo Valentino – La leggenda, in cui interpreta il ruolo dell’attrice hollywoodiana Alla Nazimova.

Successivamente gira un’altra fiction per Mediaset dal titolo Furore – Il vento della speranza, dove interpreta una sindacalista siciliana negli anni sessanta.

Lavora sul set della fiction Il bello delle donne… alcuni anni dopo, sequel de Il bello delle donne e sempre nel 2016 farà parte del cast della nuova fiction per Mediaset dal titolo Amore pensaci tu.

Nel 2017 partecipa al talent show Ballando con le stelle in coppia con Maykel Fonts. Nello stesso anno ritorna al cinema dopo ben cinque anni di assenza nel film La verità, vi spiego, sull’amore.

Nel 2018 è protagonista del successo teatrale Le Signorine per la regia di Pierpaolo Sepe: la commedia tragicomica la vede interprete unitamente all’attrice Isa Danieli.

Vita Privata

Giuliana De Sio è la sorella minore della cantante Teresa De Sio.

Il 15 dicembre 2011 è ricoverata d’urgenza a Lamezia Terme in seguito a dolori al torace, e le viene diagnosticata erroneamente una pleurite con doppia polmonite.

Dimessa alcuni giorni dopo e ritornata a Roma, la sera del 31 dicembre le sue condizioni peggiorano: viene colpita da un’embolia polmonare e una trombosi venosa profonda alla gamba sinistra.

Il 6 gennaio 2012 tramite Facebook annuncia di essere fuori pericolo. Dopo un periodo di riabilitazione l’attrice torna in salute.

Ha contratto il Covid.19 la scorsa primavera mentre si trovava in tour in Campania ed è stata ricoverata all’ospedale Spallanzani di Roma per alcuni giorni.