Giuseppe Zeno: chi è, età, carriera, moglie, vita privata, figli, film, fiction, tv

Giuseppe Zeno lo conosciamo tutti per essere un attore taliano di 44 anni originario di Napoli. È stato interprete di diverse serie televisive non ultima Mina settembre insieme a Serena Rossi e a Giorgio Pasotti. Ha recitato anche al cinema, in televisione e il teatro ed è noto anche per aver preso parte a serie televisiva come L’onore e il rispetto al fianco di Gabriel Garko e Squadra Antimafia insieme a Marco Bocci e Giulia Michelini. Ma cosa conosciamo di lui e della sua vita privata?

Giuseppe Zeno chi è

Nasce a Napoli il 8 maggio 1976 ed è cresciuto tra Ercolano e Vibo Marina una provincia di Vibo Valentia. Ha studiato presso l’Istituto Tecnico Nautico di Pizzo Calabro e poi si è diplomato come capitano di lungo corso. Ad un certo punto ha capito che però questa carriera Marittima non era nei suoi piani e così ha studiato per poter diventare un attore. Ha frequentato l’accademia d’arte drammatica della Calabria e poi ancora la Accademia d’arte drammatica a Varsavia.

Carriera

Dopo essersi diplomato ha iniziato a lavorare in televisione e poi anche al cinema e nel 1997 ha debuttato anche in teatro. Ha preso parte a diverse tournée oltreoceano, poi è tornato in Italia e si è alternato tra la televisione ed il teatro. Ha lavoraro inizialmente ad Incantesimo 5 e 6 nel ruolo di Alberto Fusaro e poi è entrato anche a far parte del cast di Un posto al sole e Gente di mare. È stato proprio grazie a queste fiction che ha acquisito una grande notorietà. Poi è stato anche Santi Fortebracci in L’onore e il rispetto e poi ha lavorato in il paradiso delle signore e Tutto può succedere.

Vita privata

Dal 2015 sta insieme ad una donna di nome Margareth Madè che lei una bellissima attrice. Giuseppe è la moglie hanno celebrato il loro matrimonio da favola esattamente il 20 agosto 2016 presso la chiesa di San Giovanni Battista che si trova sull’isola di Ortigia nel cuore di Siracusa. I due hanno avuto due figlie ovvero Angelica e Beatrice Senti nel 2017 e Nel 2020. Non si sa dove attualmente la coppia vive ma molto probabilmente Giuseppe insieme alla sua famiglia vive a Roma.

I più grandi successi di Giuseppe Zeno in televisione

L’onore e il rispetto, regia di Salvatore Samperi e Luigi Parisi (2006-2009);

Assunta Spina, regia di Riccardo Milani (2006);

Graffio di tigre, regia di Alfredo Peyretti (2007);

Giuseppe Moscati, regia di Giacomo Campiotti (2007)

Artemisia Sanchez, regia di Ambrogio Lo Giudice (2008);

Pane e libertà, regia di Alberto Negrin (2009);

Gli ultimi del Paradiso, regia di Luciano Manuzzi (2010);

Rossella, regia di Gianni Lepre (2011);

Squadra antimafia – Palermo oggi 3, regia di Beniamino Catena, 8 episodi (2011);

Il clan dei camorristi, regia di Alessandro Angelini ed Alexis Sweet (2013).