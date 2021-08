Ha studiato a Madrid, ha partecipato a “GH”… le curiosità su Luca Argentero, protagonista di ‘DOC’

Telecinco ha presentato in anteprima quest’estate una delle serie di maggior successo in Italia, DOC, un dramma ospedaliero diventato un fenomeno grazie alla premessa di un medico rinomato e arrogante che perde la memoria dopo un terribile evento, un fatto che lo porterà a ripensare la sua esistenza. Una storia che ha anche un altro incentivo non meno importante: basarsi su eventi reali. Luca Argentero (Mangia, prega, ama) entra nella pelle del protagonista riflettendo ciò che ha vissuto e sofferto il medico Perdernte Piccioni quasi 20 anni fa. L’attore è nato nel 1978 a Torino ed è originario di una famiglia originaria della Sicilia. Laureato in Economia e Commercio (ha studiato all’Università Autonoma di Madrid) e avendo lavorato come cameriere in alcuni locali notturni, è diventato noto alla terza edizione del Grande Fratello, dove si è trovato al terzo posto, grazie alla cugina, anche l’attrice Alessia Ventura, lo ha incoraggiato a partecipare.

Dopo la sua esperienza televisiva nella realtà, è stato invitato ad altri programmi di intrattenimento in televisione, è stato presentatore e modello, ma il suo obiettivo era sempre lo stesso: diventare attore. Il suo primo lavoro nel mondo della recitazione è stato nella serie Carabinieri, alla quale ha partecipato per due stagioni e poi ha fatto il salto al cinema con il film A casa nostra, anche se avrebbe iniziato ad essere apprezzato come interprete dopo essere stato nominato al David di Donatello per il suo ruolo in Diverso da chi? nel 2009. Da allora non ha smesso di recitare in altre fiction, ma l’apice della sua carriera è stato girare con Julia Roberts in Come, Pray, Love, per ora il suo unico film a Holllywood.

La performer italiana si è sposata, nel luglio 2009, con l’attrice Myriam Catania dopo cinque anni di relazione ma ha finito per separarsi nel 2016. Un anno dopo si fidanzò con l’attrice Cristina Marino, che incontrò durante le riprese del film Navidad en el Caribe,un film in cui entrambi recitavano. I due hanno sempre affermato che il loro amore è iniziato dopo la fine del loro precedente matrimonio, ma la stampa del loro paese ha alimentato le voci che erano già insieme prima. Dopo aver annunciato nel dicembre 2019 che sarebbero diventati genitori, nel maggio 2020 hanno avuto Nina Speranza, la loro prima figlia e nel giugno 2021 si sono sposati di sorpresa a Città Della Pieve.

Un padrino, come dimostra il suo profilo, l’italiano è un amante dello sport. Oltre a cercare di fare la sua strada nel mondo del tennis, dove ha partecipato a diversi tornei, l’attore pratica anche nuoto, calcio e sci. Dopo la prima stagione di DOC, l’artista ha confessato di essere molto felice perché “non si può piangere ogni giorno”. “È sempre triste quando le cose sono finiti, ma torneremo– ha detto nel suo profilo – confessando che ci sarà una seconda stagione di questa fiction di successo.