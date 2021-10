Isabella Ricci, lei è la donna chic di Uomini e Donne

Tra le dame dello show di Canale 5 si distingue per classe e portamento: l’imprenditrice di 62 anni, capelli sempre perfetti e mai un gesto fuori posto – almeno finora – è la nuova stella del trono over. Il suo charme è una svolta rispetto ai toni sopra le righe delle “primedonne” Tina Gipollari e Gemma Galgani, fresca di ritocco al seno. E dai social ecco la prima frecciatina di Isabella: «A una certa età è meglio togliere che mettere…»

Nessuno come Maria De Filippi e il suo team sa annusare l’aria che tira e indirizzarla verso programmi tv che dicono dell’Italia molto più di cento trattati. Vale soprattutto per Uomini e Donne, lo show del primo pomeriggio di Canale 5, seguitissimo da ormai 25 anni, con buona pace di ogni tribuna politica.

Poco importa che si tratti del trono “classico” o del trono “over”: Uomini e Donne è un mix di grandi speranze (e non c’è speranza più grande e universalmente condivisa del trovare l’amore), sedute di terapia di gruppo, scoperte, liti e riconciliazioni. In una sola parola: dentro quegli studi tv vibra la stessa vita che si respira in strada o sui social network (la piazza virtuale).

E qualcosa in questi luoghi deve essere cambiato, se al trono over fa furore una nuova dama che sembra lontanissima dallo stile delle primedonne della trasmissione, le eterne rivali Gemma Galgani e Tina Gipollari. Isabella Ricci, questo è il suo nome, ha partecipato anche alla scorsa edizione di Uomini e Donne. «Ci sono finita per caso», ha raccontato, «per colpa dei miei dipendenti. Per il mio compleanno ho detto che mi ero stufata di uscire con loro.

Sono stata chiara: “Voglio uscire con un uomo. Trovatelo, pagatelo, fate quello che vi pare…” Mi hanno iscritto al casting, ci ho messo un po’ di tempo ma ho deciso di partecipare». Sessantadue anni, chioma argento di chi sembra sempre appena uscita dal parrucchiere, chic nel portamento e nel modo di vestire, Isabella è lontana dall’esuberanza di Tina e dalla schiettezza di Gemma. Ha un passato da modella tra i 16 e i 19 anni (carriera terminata perché «papà non voleva»), una laurea alla Sapienza e un master come bibliotecaria archivista.

Ha giocato a pallacanestro in serie A e sui social, a cui si è iscritta solo da qualche mese, si susseguono divani candidi, abiti, scorci di città d’arte. C’è anche un cane, Penny, a ricordare che Isabella di Ravenna è un’imprenditrice che lavora nel campo del pet care, il benessere degli animali domestici. Cosa ci fa in tv? «Sono stata sposata due volte, cerco una persona che sia simile a me». L’hanno già ribattezzata Fanti-Gemma, la dama torinese che si è appena ritoccata il seno e che l’ha definita “influencer”, come se poi fosse un insulto.

Ma Isabella nega ogni contrapposizione per poi scrivere proprio sui social: «Ho imparato che a una certa età è meglio togliere che mettere. Dai gioielli al trucco ai vestiti e a tutto ciò che è apparenza… la parola d’ordine è semplicità». Chissà se Gemma leggerà in queste parole un riferimento al suo décolleté fresco di ritocco. Se sì, sarà guerra nel parterre di dame e cavalieri.