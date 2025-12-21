George Clooney in lutto: è scomparsa la sorella Adelia, aveva 65 anni





La triste notizia della scomparsa di Adelia Zeider Clooney, sorella maggiore dell’attore George Clooney, è stata confermata dall’attore stesso in un’intervista a People. Ada, come era affettuosamente soprannominata, era originaria di Augusta, nel Kentucky, e ha perso la vita presso l’ospedale St. Elizabeth Healthcare, circondata dall’affetto dei suoi cari. La sua morte è avvenuta il 19 dicembre 2025, segnando una perdita significativa per la famiglia Clooney.





Adelia ha combattuto a lungo contro il cancro, una battaglia che ha affrontato con grande coraggio e dignità. Nel necrologio, si sottolinea la sua forza e la sua resilienza, qualità che sono state riconosciute anche da George Clooney, il quale ha descritto sua sorella come “la mia eroina, ha accettato e affrontato la malattia con coraggio e umorismo”. La sua vita è stata segnata da impegni significativi, sia nella sfera personale che professionale.

Nata a Los Angeles il 2 maggio 1960, Adelia era figlia di Nick Clooney e di sua moglie Nina Warren. Dopo aver conseguito la laurea presso l’Università di Louisville, ha intrapreso una carriera come contabile, ma la sua vera passione era l’insegnamento. Negli ultimi anni, ha lavorato come insegnante d’arte in una scuola elementare, contribuendo alla formazione e alla crescita di molti giovani. Inoltre, Adelia era attivamente coinvolta nella comunità artistica locale, essendo membro dell’Augusta Art Guild e avendo ricoperto il ruolo di gran maresciallo della parata annuale del White Christmas di Augusta.

Nel 1987, Adelia ha sposato Norman Zeidler, un capitano dell’esercito in pensione, dal quale ha preso il cognome. Purtroppo, Zeidler è deceduto nel 2004, lasciando un vuoto nella vita di Ada. La coppia ha avuto due figli, Nick Zeidler e Allison Zeidler Herolaga, che ora portano avanti l’eredità della madre.

La scomparsa di Adelia ha suscitato una forte reazione nella comunità e tra i suoi cari, con molte persone che hanno condiviso ricordi e tributi in suo onore. I funerali si terranno lunedì 22 dicembre 2025, alle ore 12:00, seguiti da una cerimonia privata per familiari e amici. La salma sarà sepolta nel cimitero di St. Patrick a Washington, nel Kentucky.

La vita di Adelia Zeider Clooney è stata caratterizzata da un forte impegno verso la famiglia e la comunità, e il suo ricordo vivrà attraverso i suoi cari e le persone che ha toccato con la sua arte e il suo insegnamento. La sua morte rappresenta una grande perdita non solo per la famiglia Clooney, ma anche per tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata.

In un momento di grande tristezza, George Clooney e la moglie Amal Alamuddin hanno firmato il necrologio, un gesto che testimonia l’affetto e la vicinanza della famiglia in questo momento difficile. La lotta di Adelia contro la malattia e il suo spirito indomito sono un esempio di forza e determinazione che continueranno a ispirare chi l’ha amata.



