Johnson Righeira chi è? Età, carriera, vita privata, moglie o campagna, figli, carcere e droga

Sentire L’estate sta finendo cantata negli Stati europei è una grande soddisfazione, ma anche il rimpianto deve scritto una canzone che non è diventata universale, Forse perché erano italiano, ma lui è diventata da sola per la tua melodia, perché tocca il cuore. Io a volte ancora Mi commuovo quando la canto dal vivo, parla della fine degli amori estivi, l’adolescenza, del tempo che passa. Sono le stesse sensazioni che sento adesso, che sono molto più grande ma ho sempre lo stesso spirito. A volte mi chiedono come si faccia scrivere un successo così, cazzone so rispondo, se lo sapessi ne farei uno ogni 3 anni.

Sono passati tantissimi anni all’esordio, e considerando che per il cori da stadio non si dicevano royalty, ancora oggi guadagni maggiori arrivano da Vamos a la playa la prima B che nel 1983 rimase per 7 settimane e in testa alle classifiche italiane e poi vendette milioni di dischi in Europa.

Vi ricordate Johnson Righeira? Stiamo parlando di una cantante che negli anni 80 ha avuto un successo davvero strepitoso con il brano Vamos a la playa. Ma cos’è riportiamo di lui e di quella che è stata la sua carriera? Che fine ha fatto oggi Johnson? Facciamo un pò di chiarezza.

Johnson Righeira, chi è

Il suo vero nome in realtà è Stefano Righi, noto come Aspro Marinetti. È nato a Torino nel quartiere di Barriera di Milano sotto il segno della Vergine il 9 settembre 1960. Di lui sappiamo che è un famoso cantautore ed anche uno storico volto del duo musicale chiamato Righeira, composto insieme a Michael Righeira. Insieme hanno presentato dei grandi che sono diventati davvero dei grandi successi Soprattutto negli anni Ottanta nel nostro paese. Di lui ancora sappiamo che ha conosciuto Stefano Rota a scuola ed è esattamente al Liceo Scientifico Albert Einstein di Torino dove pare fossero compagni di scuola. Secondo quanto riferito, adesso purtroppo con Michael non ci sono più rapporti. Johnson infatti vivrebbe a Torino, mentre il suo ex partner musicale vive in Veneto. Nel corso di un’intervista lo stesso ha raccontato di essersi allontanato da Michael e alla domanda se un giorno potessero tornare insieme, pare che lui abbia risposto “Non credo proprio”. I due si sono separati per la prima volta nel 1992 e poi nel 1999. Poi sono tornati di nuovo insieme e la separazione definitiva è avvenuta il 23 giugno 2015.

Che fine ha fatto oggi Johnson

In molti si chiedono che fine abbia fatto oggi il famoso cantante. In realtà non abbiamo molte informazioni, ma possiamo dirvi che l’uomo non ha mai lasciato la musica nonostante, comunque il gruppo si sia sciolto tanto tempo fa. Proprio lo scorso anno e dunque nel 2020 ha promosso l’etichetta Kottolengo Recordings, a soli un anno dall’uscita del singolo Formentera che ha realizzato con i La Bionda.

Vita privata

È stato da sempre un uomo molto riservato e quindi della sua vita privata non abbiamo molte informazioni. Non sappiamo, quindi se ad oggi abbia una compagna, una moglie o se nel corso della sua vita abbia avuto dei figli. Tutta la sua vita sentimentale è infatti completamente avvolta nel mistero. Nessuna informazione è possibile reperirla nemmeno attraverso i social nonostante comunque su Instagram sia abbastanza seguito. Del suo passato sicuramente non tutti sanno che purtroppo ha trascorso alcuni mesi in carcere per spaccio di droga così come ha raccontato lui stesso nel corso di una intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno.